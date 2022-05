Como você expressa seu lado maternal? Numerologia explica

Como você expressa seu lado maternal? A Numerologia pode ser uma excelente ferramenta para cada mãe compreender a fase que vive. Com a consciência das tendências do seu Ano Pessoal, você pode reconhecer certos comportamentos e aprender a equilibrar seu lado maternal com seus demais objetivos neste período.

Entenda o que a Numerologia revela sobre seu comportamento e como você expressa seu lado maternal até o final do ano. Aqui no seu Mapa do Ano, você pode ver como calcular seu Ano Pessoal gratuitamente e automaticamente. Basta você cadastrar os seus dados de nascimento.

Como você expressa seu lado maternal

Agora que você sabe o número do seu Ano Pessoal, veja a seguir o que a Numerologia revela sobre a fase que está vivendo em relação à maternidade e outras áreas da vida também. Se você for filho e quiser ajuda para escolher o presente de Dia das Mães, clique aqui.

A mãe que vive o Ano Pessoal 1

Está num período propício para renovar sua vida como um todo. Novos projetos tendem a surgir e a demandar dela muita autoconfiança e dinamismo. É uma época para buscar novidades e se tornar mais independente. Essa mãe pode sentir-se um pouco culpada por precisar se dedicar mais aos seus projetos pessoais. Pode se sentir mais satisfeita se aplicar ideias diferentes e criativas para cuidar dos filhos.

A mãe que se encontra no Ano Pessoal 2

Ela talvez esteja mais sensível e carente. Pode cobrar dos filhos uma companhia mais frequente ou ela mesma se dedicar de modo apegado a eles. A necessidade de cuidar e oferecer colo está acentuada. Essa mãe pode se dedicar com muita afetividade e atenção carinhosa aos filhos.

A mãe que está no Ano Pessoal 3

Ela deseja expressar mais intensamente o que sente, pensa e quer. Quer que as emoções sejam fortes e lhe alimentem. Os filhos podem perceber que sua mãe está mais expressiva e comunicativa na convivência com eles. Vai sentir motivação para se envolver mais prazerosamente em brincadeiras com os filhos, num clima bem-humorado e alegre.

A mãe que vive o Ano Pessoal 4

Ela provavelmente está mais preocupada com segurança. Deseja sentir-se estável e está disposta a reestruturar suas bases familiares. Deseja que seus filhos estejam seguros, então oferece muito apoio para eles. Tendo em vista que talvez sinta-se mais determinada a concretizar certas metas profissionais, o trabalho pode reduzir o tempo dela no lar. Porém, ela pode organizar seu tempo para conciliar os filhos e sua dedicação ao trabalho.

A mãe que se encontra no Ano Pessoal 5

Ela tende a sentir-se mais incomodada com a rotina. Isso pode incentivá-la a viajar com seus filhos ou encontrar meios mais estimulantes de lidar com os compromissos familiares. Está em busca de ampliar seus horizontes e aprender sobre diversos assuntos. Talvez decida aplicar ideias de uma educação mais liberal e progressista com seus filhos.

A mãe que está no Ano Pessoal 6

Ela busca um clima de mais paz, harmonia e união na família. Pode mostrar-se mais exigente quanto à vivência desses ideais. Pode também se cobrar – assim como da sua pessoa parceira e filhos – a aplicação do que considera ser o melhor para a família. Quer que todos atendam a estas expectativas.

A mãe que passa pelo Ano Pessoal 7

Ela provavelmente está disposta a encarar certos medos. Sua vontade de se conhecer melhor e enxergar mais profundamente os desejos e as limitações de seus filhos pode levá-la a fazer cursos e reflexões produtivas. Ela pode aplicar o que compreende para melhorar a qualidade de vida de seus filhos. Como é fundamental bastante descanso para essa mãe neste ano, não deve esquecer de encontrar tempo na convivência com os filhos para esse retiro meditativo e restaurador.

A mãe que se encontra no Ano Pessoal 8

Ela deseja maior respeitabilidade social e reconhecimento profissional. Sua ambição e seu desejo em ser bem sucedida estão acentuados e talvez não tenha tanto tempo quanto gostaria para cuidar dos filhos. Dependendo da idade de seus filhos, está numa época em que melhor os ensinará a administrar o dinheiro e a serem mais práticos. Essa pode ser uma boa fase para aprender a administrar melhor as despesas da família.

A mãe que vive o Ano Pessoal 9

Ela possivelmente está mais disposta a se sacrificar pelos seus filhos. Ao mesmo tempo, talvez se cobre ser um exemplo daquilo que transmite para eles. Poderá demonstrar-lhes sua integridade e sua sabedoria com humildade, participando mais ativamente das rotinas de seus filhos. Pode ser um período propício para ensinar-lhes a importância da confiança na vida para vencer eventuais crises.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

