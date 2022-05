A dor nas costas ou na lombar já era algo super comum e preocupante, porque pode desencadear outras doenças, antes da pandemia, mas durante e depois passou a ser ainda pior.

Muita gente manteve o home office, mas não aprimorou o seu local de trabalho. Outros não (re)iniciaram a prática regular de exercício físico. Sem contar que o estresse e a ansiedade seguem acompanhando rotinas tumultuadas.

Se você é do time que vive reclamando da coluna, veja a seguir dicas de especialistas do Personare para evitar e acabar com a dor nas costas.

Como acabar com a dor nas costas

Ajuste sua postura no trabalho

Mude a altura da mesa e da cadeira ou use uma almofada, caixa, travesseiro ou descanso para se adaptar à altura. Segundo o Eric Flor, uma boa medida é deixar de 15 a 20cm entre a mesa e o assento da cadeira. Nunca deixe os pés pendentes ou costas distantes do assento. A orientação básica aqui e recostar e estar firme, porém confortável. Usar como referência o braço estendido como distancia entre você e a tela do seu computador, isso fará com que você não projete se pescoço, reduzindo possíveis danos. Mantenha as costas eretas, os braços relaxados e os antebraços apoiados. As pernas, o quadril e as coxas em posição de 90 graus em relação ao tronco, joelhos e pés. Apoie os pés no chão, almofadas, caixas ou apoiadores.

Se dê algumas pausas

Antes de iniciar o trabalho pela manhã, espreguice e alongue-se. É um importante passo para prevenção, manutenção e tratamento de desordens musculares. Uma boa dica é fazer a saudação ao Sol (aprenda aqui!). Eric Flor recomenda uma pausa de 5 minutos de intervalo a cada 40 ou 50 minutos sentado, para reduzir as sobrecargas nas articulações. Dar uma volta, respirar algumas vezes profundamente e deitar por um breve momento podem ser ótimas medidas para evitar dores e lesões e reduzir as pressões nos discos vertebrais.

Movimente-se

Fazer exercícios físicos regulares fortalecem a musculatura da coluna e melhoram a postura. Sua frequência pode ser de apenas uma vez ao dia. O melhor tipo de exercício é aquele que você gosta, que consegue praticar com regularidade e que tem mais chances de se comprometer em longo prazo. Pilates, Yoga, natação, caminhada, pedalada, dança, tanto faz. O importante é mover-se! Veja aqui o passo a passo de exercícios de pilates que podem ser feitos em casa.

Como aliviar a dor nas costas

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br