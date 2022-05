Previsões astrológicas da semana de 16 a 22 de maio de 20222

A semana de 16 a 22 de maio de 2022 começou com um Eclipse Lunar Total em Escorpião, chamado de Lua de Sangue por causa da sombra avermelhada que a Terra deixa sobre a Lua. Como o eclipse destaca Saturno, podemos começar a semana mais tensos, sob o peso de cobranças e responsabilidades.

No coletivo, Marte em conjunção com Netuno pode simbolizar acidentes, eventos inesperados e maior vulnerabilidade a vírus. Mas é também um aspecto que, na vida pessoal, pede que se saiba descansar para reabastecer as baterias. Não vai adiantar trabalhar até se esgotar, saiba respeitar o seu corpo e fazer pausas.

Apesar de alguns aspectos mais difíceis, existem outros contatos coadjuvantes puxando para a nossa energia para cima. Entre eles, próximo do final de semana, o Sol ingressa em Gêmeos, mudando para uma sintonia mais leve e versátil.

Veja a seguir o detalhamento das previsões de 16 a 22 de maio de 2022. Não deixe de acompanhar aqui o seu Horóscopo Personalizado para entender a combinação de cada trânsito astrológico do momento com seu mapa astral.

Mercúrio retrógrado e Júpiter: reflexões e otimismo

Mercúrio está retrógrado desde a semana passada (10/5) e segue até 3 de junho, exigindo paciência com mais pequenos transtornos e entraves, embora seja um bom momento para reflexões.

Especialmente nesta semana, em que Mercúrio está em aspecto favorável com o gigante Júpiter, é ótimo para pensar na vida. Assuntos que pareciam complicados ou sem saída podem ter alguma solução ou boa ideia, em especial se você buscar auxílio.

O aspecto também ajuda a trazer otimismo para o plano mental, o que pode fazer um contraponto com a quadratura Sol/Saturno, que pode trazer um pouco de medo e pessimismo, como você vai ver em outro tópico.

Sol e Saturno: mais tarefas e responsabilidade

Até a metade da semana, é bem visível a quadratura do Sol com Saturno, aspecto que também faz parte da Lua de Sangue desta segunda-feira (16/5).

Por estar no mapa de uma Lua cheia, esta quadratura marca a segunda quinzena de maio. Simultaneamente, por estar em um mapa de um eclipse, também aparece como pano de fundo de um período de seis meses. Veja aqui o calendário lunar 2022 completo.

Mas o que a quadratura Sol/Saturno significa? Ela ressalta muito o lado sério, responsável, adulto, que pede amadurecimento e realismo. Pode indicar que, pelo menos desde a sexta-feira (13/5), emergiram algumas preocupações e talvez algum “trabalho chato” que tem de ser feito.

Ou, ainda, um número maior de deveres para algumas pessoas. Outras pessoas sentiram mais o peso com alguma situação que já possa ter emergido.

O foco aqui é trabalho e resolução de problemas, e isto está muito presente tanto nesta semana, quanto na segunda quinzena de maio. É preciso ter consciência por um período de seis meses – duração dos efeitos do eclipse.

Alguns podem sentir pessimismo, outros mais preocupados. Veja qual é a sintonia em que este aspecto aparece para você e procure “dar conta do recado”, pois esta é a melhor forma de lidar com Saturno, mas com equilíbrio.

Marte/Netuno: atenção com a sua energia

Marte conjunto com Netuno pode ser dissonante com a quadratura Sol/Saturno, pois tudo o que a segunda tem de “chamado para a responsabilidade”, Marte/Netuno pode funcionar como um desejo de fuga e/ou de não fazer nada.

É bem possível que surjam pensamentos como “Tenho tanto para fazer, mas queria estar deitado em um sofá não fazendo nada”. Ou: “Não queria estar fazendo isso, mas preciso fazer”.

Todavia, se os dois aspectos funcionarem em colaboração, pode indicar o trabalho necessário (Sol/Saturno) para realizar sonhos e projetos (Marte/Netuno), seja de forma imediata, em maio, ou no espaço de 6 meses de reverberação do eclipse lunar.

Para usar melhor este aspecto, fique mais atento a viroses, descanse mais, saiba dar pausas e relaxar, inclusive se desconectar de cobranças quando não estiver trabalhando.

Do lado positivo, Marte/Netuno ativa a intuição da direção a ser tomada, desde que você evite fantasias.

Em paralelo, Marte também está em sextil com Plutão, que é um aspecto que protege a imunidade. Assim, se a sua imunidade ou a de alguém próximo cair, pode ser que haja um fator de proteção e recuperação que auxilie.

Algumas pessoas, ficam temporariamente desmotivadas e esvaziadas com Marte/Netuno, o que ressalta o lado negativo de Sol/Saturno, de pesos e cobranças, mas também coisas necessárias de serem feitas.

Se for o seu caso, lance mão de outros bons aspectos da semana para buscar se recuperar, no que Marte em bom aspecto com Plutão vai estar dando muita força.

No coletivo, Marte/Netuno pode aumentar a circulação de vírus, trazer acidentes (com águas, mar, gases, etc.) e eventos inesperados.

Mercúrio volta a Touro no domingo

Através do movimento de retrogradação, Mercúrio volta ao signo Touro no domingo (22/5). A mente, com Mercúrio em Gêmeos (29/04 a 22/05), é versátil, curiosa, ágil e se espalha em várias direções.

Com Mercúrio Touro (10/04 a 22/04 e agora de 22/05 a 13/06), o plano mental funciona melhor a partir da concentração em uma coisa de cada vez e fica bastante focado no plano concreto e material.

Dinheiro, finanças, conforto, orçamento, afeto, corpo físico, prazer: todos estes são possíveis temas taurinos em que a mente pode transitar mais de domingo a meados de junho.

Um ponto alto de Mercúrio em Touro é a linguagem possivelmente mais afetiva e carinhosa. Contudo, é bom lembrar que é um signo mais teimoso, e que pode ser mais difícil convencer as pessoas a respeito de algo novo.

A menos que se apresente muitos dados concretos para dar suporte a novas ideias e, mesmo assim, o outro lado vai precisar de um certo tempo para digerir. Aumento da cautela nos pensamentos e comunicações, o que tem o seu lado positivo também.

Os bons aspectos do Sol nas previsões de 16 a 22 de maio

O Sol faz sextil com Netuno até quarta-feira (18/5), o que eleva vibrações e ajuda na intuição. Também faz um bom aspecto com Plutão, o que, assim como Marte em sextil com Plutão, ajuda em recuperações emocionais ou de outra ordem e a acessar o poder pessoal (veja dicas aqui para aumentar sua capacidade de realização).

A partir de quinta-feira (19/5), Sol e Mercúrio andam juntos, em um ótimo aspecto com Júpiter, podendo começar a dissipar o clima de preocupação da quadratura Sol/Saturno que predominou até aqui. O clima vai ser mais alegre, expansivo e animado, mesmo que com muito trabalho a fazer.

Na sexta-feira (20/5), o Sol ingressa no versátil Gêmeos e, durante cerca de 30 dias, nos abrimos mais a novidades, mudanças, variedade, flexibilidade, além de nos tornarmos mais comunicativos.

Ótima maneira de começar um final de semana que pode ser alegre e divertido!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com