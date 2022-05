O que é Lua de Sangue e os significados na Astrologia

Teremos uma espetacular Lua de Sangue entre a noite de domingo (15/5) e a madrugada de segunda-feira (16/5). E toda vez que isso acontece, muita gente questiona o que é Lua de Sangue e os significados que o fenômeno tem na Astrologia.

Afinal, a Lua é um dos planetas mais importantes na Astrologia. Você pode entender os significados e os aspectos que a Lua aponta em relação à sua personalidade sabendo onde ela estava quando você nasceu. Veja aqui na versão gratuita do seu Mapa Astral.

O QUE É A LUA DE SANGUE?

É a Lua Cheia em que ocorre um eclipse lunar total (assim como este que teremos agora, saiba tudo aqui), em que este astro fica ocultado pela sombra da Terra, o que faz com que a Lua exiba uma coloração avermelhada. Daí, o apelido “Lua de sangue”.

Apesar do nome um tanto assustador, o mais importante é entender que se trata de um eclipse da Lua, evento que tende a mexer com o inconsciente.

Os eclipses lunares, como é o caso da Lua de Sangue, ocultam a Lua. A Lua, na Astrologia, rege o passado, aquilo que é conhecido. Portanto, no eclipse lunar, há um convite ou acontecimento para se deixar algo do passado ou algo a que você esteja habituado.

O importante é entender que haverá um espaço de até seis meses para isso acontecer. Sendo assim, as semanas que antecedem e precedem um eclipse tendem a gerar um tanto de dúvidas e incertezas ou pouca clareza nos acontecimentos deste período.

Esta Lua de Sangue será o segundo eclipse do ano. Veja aqui as datas dos outros dois eclipses de 2022.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

