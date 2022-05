Lua de sangue: entenda o Eclipse Lunar total em Escorpião

Duas semanas após um Eclipse Solar parcial em Touro, teremos um Eclipse Lunar total em Escorpião nesta segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, que desta vez será visível em todo o Brasil. Se eclipses já despertam curiosidade, desta vez ele formará uma Lua de Sangue.

Lua de Sangue é a denominação dada ao fenômeno em que a Lua Cheia fica oculta pela sombra da Terra – formando um Eclipse Total –, o que faz com que a Lua exiba uma coloração avermelhada.

O Eclipse Lunar total em Escorpião do dia 16 de maio de 2022 será visível nas Américas, Antártida, Oceano Atlântico, grande parte da África e centro-leste do Pacífico. Como desta vez nós poderemos ver aqui o fenômeno aqui do Brasil, poderemos sentir mais os efeitos ligados ao eclipse, já que as áreas de visibilidade de um eclipse costumam ter os efeitos também mais visíveis.

Para a Astrologia, esta Lua de Sangue pede amadurecimento e trabalho, destacando muito a área das comunicações e do plano intelectual.

Mas cada eclipse também destaca temáticas importantes na vida de cada pessoa por cerca de seis meses. Veja no mapa do céu do Personare qual é a área da sua vida ganhará relevância com o eclipse de 16 de maio de 2022 e entenda como pode repetir no final deste artigo.

Que horas vai ser o eclipse?

No Brasil, o Eclipse Lunar total em Escorpião terá início no final da noite de domingo, a partir das 23h27min (horário de Brasília) e vai se estender até as 3h50min de segunda-feira (16/5). Ou seja, serão mais de quatro horas para quem quiser ficar de olho no céu.

Segundo os cálculos estimativos, o período em que ela estará totalmente coberta será de 0h29min à 1h54min.

O que é eclipse lunar?

Este é o segundo de quatro eclipses em 2022 (veja as datas aqui) dois eclipses solar e dois lunares, todos no eixo Touro-Escorpião. No eclipse lunar, a Lua é eclipsada.

A Lua na Astrologia tem a ver com o passado e com o sentido de segurança, é isso que fica mais precário nessa fase.

Eclipses estão ligados a inícios de situações de crise, podem causar desequilíbrio e impulsividade, por isso, o período pede mais cuidado.

O que pode acontecer nesta Lua de Sangue

O Eclipse Lunar total de maio cai no grau 25 de Escorpião. Desde novembro de 2021, os eclipses estão acontecendo no eixo Touro-Escorpião e todos os eclipses de 2022 vão ocorrer nesses dois signos, que mexem bastante com a economia e aquilo que se pensava ser estável (Touro), e trazem à tona mais intensidade (Escorpião), tanto no âmbito coletivo, como pessoal.

Veja as tendências coletivas para este eclipse de 16 de maio:

Pandemia: este eclipse tem Marte conjunto com Netuno, o que é uma combinação perigosa para a pandemia, podendo indicar um potencial de contaminação inesperado em algum momento dos 6 meses de vigência do eclipse. Tragédias: pode marcar situações que fogem ao controle, sejam humanas, como, por exemplo, aglomerações de pessoas que terminam em violência, ou ligados à natureza, como fortes chuvas. Vida particular: as áreas envolvendo comunicação, ensino e aprendizado, expansão de horizontes, ampliação de ideias, vida acadêmica e conhecimento vão ter destaque para muitas pessoas. Com o toque de Saturno nisso tudo, pede seriedade e esforço por nossa parte. Economia: tanto o eclipse anterior como esta Lua de Sangue puxam para a escalada inflacionária e com as restrições financeiras que isto gera, sobretudo para a camada mais pobre da população. Eleições: os efeitos dos eclipses de abril e maio vão perdurar até as eleições no Brasil, e que os fenômenos não favorecem uma boa convivência enquanto as pessoas se mantiverem em posições de intolerância.

A área da sua vida que pode ser mexida pelo eclipse

Descubra a seguir área da sua vida que será ativada pelo eclipse de 16 de maio de 2022 pelos próximos seis meses. Você pode esperar ganhos ou perdas, novidades, mudanças ou apenas um maior destaque dos temas desta área.

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare A casa do seu mapa que o eclipse dará ênfase estará destacada como na imagem abaixo.

Depois, veja que temas podem ser destacados neste período. Releia este artigo alguns meses mais tarde, para observar o que aconteceu em relação a esses assuntos acionados.

Se o eclipse cai na sua Casa 1: sua individualidade, começos e inícios, novas sementes na sua vida pessoal, novas atitudes e direções ganham destaque a partir deste eclipse. Talvez até algo novo na sua aparência. Se o eclipse cai na sua Casa 2: assuntos práticos e financeiros ganham destaque na sua vida, assim como reflexões sobre como ganhar e gastar dinheiro, autoestima, autovalor, seus talentos e como transformar talentos em algo prático. Se o eclipse cai na sua Casa 3: a comunicação e seus irmãos ou parentes ganham relevância, além de temas como deslocamentos e viagens, papéis e documentos, sua forma imediata de pensar e sua flexibilidade (como estar em dois lugares ou fazer duas coisas ao mesmo tempo). Se o eclipse cai na sua Casa 4: é a sua esfera mais íntima que ganha relevância com este eclipse. Por isso, seus familiares, sua Casa física, sua noção de lar, assuntos imobiliários, questões do passado, questões emocionais, questões de infância ou até velhice podem tomar mais tempo da sua atenção. Se o eclipse cai na sua Casa 5: questões amorosas, sua autoestima, o seu prazer e lazer, seus filhos e seus projetos pessoais são temas ainda mais importantes a partir do eclipse. Se o eclipse cai na sua Casa 6: as temáticas que ganham ênfase envolvem sua saúde, sua alimentação, seus hábitos e rotina, seu dia a dia no trabalho, sua organização, funcionários associados a você e animais de estimação. Se o eclipse cai na sua Casa 7: as suas parcerias e seus relacionamentos em geral podem pedir mais atenção neste período. Pode haver acontecimentos para seu par (positivos ou negativos) e haver mudanças em tudo o que parte da outra pessoa ou leva você a outra pessoa. Se o eclipse cai na sua Casa 8: o dinheiro em sociedade ou os lucros que vêm de outras pessoas ou parcerias precisam do seu olhar neste período, assim como dívidas e impostos. Também estão em jogo os temas envolvendo cirurgias, sexualidade, sentimentos profundos, finais de ciclo, renascimentos, crises e transformações. Se o eclipse cai na sua Casa 9: na sua vida, o eclipse põe ênfase em especializações, estudos, viagens longas, contatos com o Exterior, sua visão de mundo e novos horizontes. Se o eclipse cai na sua Casa 10: o eclipse destaca questões profissionais, sua vocação, seus objetivos a serem conquistados e a visibilidade que você tem. Se o eclipse cai na sua Casa 11: são seus grupos, seus amigos e suas amizades que ganham destaque com este eclipse, assim como seus projetos para o futuro e o quanto você se afeta com questões coletivas. Se o eclipse cai na sua Casa 12: o eclipse indica que suas questões internas, sua sensibilidade, seu mundo psíquico e sua espiritualidade podem ser mexidos nestes próximos meses. Talvez você possa refletir mais sobre os padrões repetitivos na sua vida ou sentir necessidade de se recolher mais e lidar com sua própria companhia.

