Onda de frio: como proteger seu corpo e sua energia

Uma onda de frio vai derrubar as temperaturas, com possibilidade de neve no sul do Brasil. Sabemos que o frio requer cuidados especiais, tanto em relação ao corpo quanto ao lado espiritual, mental e emocional.

Para completar, a onda de frio chega em plena temporada de eclipses e Mercúrio Retrógrado. Pensando nisso, o Personare reuniu um time de especialistas que compartilha dicas para você se preparar para a onda de frio que vem aí.

Cuide da imunidade

A alimentação pode ajudar muito nos dias frios, porque a maior parte das nossas células de defesa do organismo estão localizadas ao redor do intestino. Por isso, inclua alimentos e nutrientes específicos que ajudam na imunidade, como:

Frutas, legumes e verduras ricos em vitamina C e vitamina A como cenoura, mamão, abóbora, brócolis, laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, goiaba, açaí, kiwi. Um suco verde é uma ótima opção para incluir no dia a dia. Veja aqui uma receita de suco detox para imunidade. Alho: chá, macerado, no molho pesto, incluir em patês, tempero verde, óleo de alho (suplemento nutricional). Gengibre: fresco como chá, no suco, ralado ou refogado como tempero em preparações culinárias ou em pó no shot matinal. Cúrcuma: fresca no suco, na sopa, no arroz, no feijão ou em pó no shot matinal ou como tempero na comida. Castanha do Pará: a melhor fonte de selênio! Um mineral que facilmente temos deficiência e é indispensável para a imunidade por fazer parte do sistema de detoxificação do organismo. Proteínas: ovos, leguminosas (feijões, grão de bico, lentilha, ervilha), tofu, frango orgânico, peixes menores (sardinha).

Alimentação balanceada e repleta de antioxidantes é a base para ter seu sistema imunológico fortalecido!

Bebidas para se aquecer sem engordar

O frio chega e traz com ele diversas tentações gastronômicas, colocando à prova dietas e planos alimentares. A nutricionista Amanda Regina alerta para cuidar com chocolates quentes tradicionais, pois somam muitas calorias, e recomenda chás que esquentam, e não engordam. Como:

Chá mate com gengibre e canela: uma xícara de água, uma sachê de chá mate. Colocar na água para ferver uma rodela de gengibre e uma pitada de canela. Chá de erva doce com camomila: misture os dois e terá um digestivo poderoso e reconfortante. Chás diversos: de frutas, erva cidreira, capim santo, etc. Veja aqui uma lista de chás para dias frios e formas de preparo.

E para quem o chocolate for fundamental, experimente uma receita de chocolate quente que diminui as calorias, além de aumentar os antioxidantes do cacau!

Um copo de leite semidesnatado (preferir leite fresco) + uma colher de chá de cacau em pó (misturar quente e adoçar com o adoçante de sua preferência ou um pouco de açúcar) e uma pitada de canela.

Óleos essenciais para se proteger de doenças

A onda de frio pode nos deixar mais vulneráveis a dores no corpo, gripes, resfriados e alergias. A tendência é ficarmos mais encolhidos e relaxarmos na hora de ir a academia. Desta forma, acabamos contraindo mais a musculatura e deixamos nosso corpo ainda mais propenso às dores.

Para aquecer o corpo, a aromaterapeuta Solange Lima sugere dois óleos essenciais para proteger de doenças e aumentar a disposição do organismo:

Óleo essencial de canela: é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo. Óleo essencial de gengibre: é um excelente anti-inflamatório, muito útil nas dores, analgésico, antisséptico, expectorante, aquecedor, antibactericida, laxativo e estimulante do apetite. Em massagens, ajuda nos problemas de coluna e articulações. Banhos e compressas quentes de gengibre são indicados.

Veja aqui dicas de como usar os óleos essenciais neste frio para se proteger de doenças.

Aumente a libido no frio

As baixas temperaturas também podem causar uma diminuição da libido, principalmente nas pessoas que já andam sem apetite sexual há um tempo (entenda mais aqui sobre sexo no frio). A boa notícia é que algumas comidas e bebidas podem aumentar o apetite sexual. A terapeuta Roberta Struzani compartilha algumas dicas:

Na hora de cozinhar, aposte na pimenta para esquentar o seu prato e o clima com a pessoa parceira. Como aperitivo, o amendoim com casca também promete esquentar a relação e o corpo no frio. O chocolate, além de combinar com os dias frios e agradar o paladar, também pode dar uma ajuda e tanto na libido. Para esquentar o corpo logo pela manhã ou no final da noite, experimente tomar um chá de gengibre, que pode ser preparado com uma pitada de mel. À noite, crie o hábito de beber um gole de vinho. A bebida possui uma substância chamada resveratrol, que ajuda a aumentar a produção de estrogênio no corpo da mulher, proporcionando irrigação da região vaginal.

Pratique exercícios físicos

Fazer exercícios físicos no frio pode aumentar o grau de contração do corpo, ajudando a aquecer o corpo e a diminuir o enrijecimento natural que acontece nessa época.

Claro que a queda da temperatura pode pesar. Por isso, principalmente se você se exercita pela manhã, a professora Analu Matsubara indica começar o dia ingerindo água morna pura ou com um pouco de limão, ou mesmo chás termogênicos (como gengibre, canela e outros ingredientes que aquecem) que são balsâmicos e confortantes para o trato digestivo.

Outra dica é investir em Yoga, que você pode praticar mesmo sem sair de casa. Veja aqui dicas para praticar Yoga no frio!

Cuide da sua energia e das emoções

Além de cuidar do corpo, tenha atenção à sua mente, energia e emoções. Escute a si próprio! Estamos vivendo uma temporada de eclipses e a retrogradação de Mercúrio. Que tal aproveitar o momento para se recolher, revisar o que precisa e ajustar os ponteiros com você mesmo?

A astróloga Naiara Tomayno sugere que as já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados. Veja aqui um ritual para fazer durante Mercúrio retrógrado.

Além disso, fique de olho e acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, para ver as dicas que os trânsitos que você está vivendo estão pedindo.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br