Eclipse de 16/5 e a pandemia: novas restrições podem estar a caminho

O segundo eclipse de 2022 ocorre nesta segunda-feira, 16 de maio de 2022. Será um Eclipse Lunar total no signo de Escorpião, formando a espetacular Lua de Sangue. Eclipses tradicionalmente estão ligados a início de crises, mas este em especial traz preocupações em relação à pandemia no Brasil.

Se quiser entender tudo sobre o Eclipse Lunar total em Escorpião e a Lua de Sangue de 16/5, clique aqui. Neste artigo, destaco uma das possibilidades que podem emergir a partir do fenômeno: novas medidas restritivas em relação ao contágio da Covid-19, como, por exemplo, a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras.

Eclipse de 16/5 e a pandemia

A relação entre o eclipse de 16/5 e a pandemia surge porque no mapa do eclipse do Brasil as Casa 3, 9 e 12 estão enfatizadas, pois é onde ocorre a tensa Quadratura em T, com Saturno na ponta do T e Sol e Lua opostos.

A Casa 12 tradicionalmente tem relação com contágios, questões de saúde e restrições. Por outro lado, a Casa 3 está ligada à locomoção, deslocamentos e interações com os outros, como as tão faladas aglomerações suspensas durante o auge da pandemia.

Ou seja, a análise do eclipse aponta para uma possível necessidade de retomar medidas de proteção para frear uma retomada do contágio, como por uma nova variante do coronavírus, já que as restrições mais severas já foram removidas em quase todo o país.

Vamos acompanhar para ver se essa vai ser uma forma de vivenciar e manifestar esse Saturno em Aquário na Casa 12 em quadratura com o eixo do eclipse lunar em Escorpião. Se você quiser ver como os trânsitos vão repercutir na sua vida, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Fica aqui o alerta! Lembrando que todo eclipse pode reverberar por até seis meses. Teremos mais dois eclipses em 2022 (veja aqui as datas).

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br