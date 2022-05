Por que acompanhar seu Horóscopo Personalizado? Em primeiro lugar, para reforçar o autoconhecimento. Afinal, entender a si próprio e ter consciência sobre nossos desejos, medos e desafios é fundamental para saber como agir de modo eficiente.

O Horóscopo Personalizado traz os trânsitos astrológicos que você está vivendo, em seu momento atual, assim como fornece noções acerca do futuro próximo. Ou seja, é diferente dos horóscopos comuns diários, pois estes consideram apenas seu signo solar ou ascendente.

E você é muito mais que esses dois signos, é todo o seu Mapa Astral. Por isso, o Horóscopo Personalizado acaba sendo muito mais preciso, pois compara as posições dos astros na hora em que você nasceu (todo o seu Mapa Astral) com o céu astrológico do dia.

Vale ressaltar que as tendências apresentadas no Horóscopo Personalizado são tendências que podem ser mais positivas ou negativas. Conhecê-las permite transformá-las.

Afinal, o conhecimento antecipado dos ciclos permite que, através de atitudes e escolhas, você possa reduzir e até eliminar os riscos associados a algum desafio.

Uma forma simples de entender isso é pensar nos trânsitos como um guia sobre quando plantar determinadas coisas, mas não outras. Se o tempo não está bom para semear maçãs, logo não faz sentido insistir.

Os trânsitos passam, as configurações mudam, e em algum momento futuro haverá boa oportunidade para cultivar as maçãs que você deseja.

Assim, é interessante ler seus trânsitos para saber quais situações demandam maior atenção.

Como acompanhar seu Horóscopo Personalizado?

Você encontra seu Horóscopo Personalizado aqui no Personare, após fazer login com e-mail e senha cadastrados. Cada trânsito astrológico tem um período para acontecer. Por isso, ao lado do texto do seu último trânsito, você terá uma lista de todos os que estão ativos no dia. Basta clicar no título para ler o significado e período de cada trânsito. Além disso, você pode ativar o alerta de novos trânsitos em seu e-mail atualizando o seu perfil aqui e marcando a opção de receber o e-mail. Assim, toda vez que um novo trânsito se iniciar você irá receber um e-mail e poderá realizar a leitura diretamente a partir de lá.

