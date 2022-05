Sexta-feira 13: Numerologia explica se 13 é o número do azar ou não

Estamos prestes a viver mais uma Sexta-feira 13 – dia 13 de maio de 2022. Muita gente sente receio e considera um dia de má sorte. Será que é? A Numerologia explica se 13 é o número do azar ou não.

Significado do número 13

O 13 é formado pelos números 1 e 3. O 1 simboliza coragem, iniciativa e disposição para correr riscos. Já o 3 representa a autoconfiança e o otimismo de acreditar no melhor da vida, além da reação de leveza e liberdade que acompanha essa atitude positiva perante os desafios.

O interessante é que o 4, resultante da soma entre os números 1+3 indica justamente o oposto. O 4 gosta de seguir regras e prefere o certo ao incerto. Almeja a estabilidade e não se sente à vontade em arriscar. Prefere seguir um ritmo calmo, com organização, planejamento e praticidade.

13 é número do azar?

Provavelmente, por reunir em sua simbologia tendências tão opostas, o 13 pode ser considerado um número ambíguo: uns o consideram sinal de mau agouro, outros de boas vibrações.

Ter receio do número 13 pode significar problemas no que tange a ter iniciativa ou otimismo para buscar novas experiências mais prazerosas e criativas – características simbolizadas pelos números 1 e 3.

Outra possibilidade é que as pessoas privilegiem um dos extremos desse simbolismo: conservadorismo ou inovação; novidades ou comodidade; coragem de experimentar situações diferentes ou resistência à mudança.

Por outro lado, quando a pessoa sabe lidar com a simbologia desse número, ela consegue ter muitas ideias, comunicá-las e tem a determinação de realizá-las. Sabe unir teoria e prática. Consegue viver bem com as regras sociais sem perder sua originalidade, sem reprimir a sua individualidade.

O que significa Sexta-feira 13?

De acordo com a Numerologia, não há nada de especial na Sexta-feira 13. No entanto, algumas pessoas podem se sentir desafiadas nessa data. Enquanto o 1 e o 3 querem liberdade, otimismo e festividade, o 4 (a soma dos algarismos) pede praticidade, perseverança, determinação, planejamento e organização.

Mas vale lembrar que isso vale para qualquer dia 13, e não apenas para a sexta-feira.

Outro detalhe é que no Tarot o 13 é o número do arcano “A Morte”. E essa carta representa a necessidade de mudanças, de sair da zona de conforto. Quem não se sente à vontade de mudar hábitos e situações em sua vida, tende a não gostar desta simbologia. Saiba mais sobre a carta A Morte aqui.

Então, diante desse cenário apresentado a respeito do simbolismo do 13, fica evidente que por trás de medos e superstições existe uma mensagem. A de que é preciso saber arriscar com confiança e planejamento, rumo ao que precisa ser mudado e reestruturado em nossa vida. Tais mudanças pedem coragem e, ao mesmo tempo, pés no chão.

