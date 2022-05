Sexta-feira 13 é o dia do azar? Como encarar a data de forma tranquila

Sexta-feira 13 é o dia do azar? Para mim, não. E para você? Ter receios sobre a data está envolto em superstições que remontam tempos antigos e várias culturas. Vou te contar uma breve história pessoal e, em seguida, vamos à explicação do significado e das dicas para encarar a Sexta 13 de forma tranquila.

No ano 2000, que foi um ano em que havia vários tipos de receios, eu fiz uma viagem de avião numa Sexta-feira 13. Meus amigos supersticiosos ficaram me alertando do “perigo”.

Naquele dia, quando passei pela recepção do hotel, deparei com um jornal com a capa toda preta dizendo: “Se o mundo não acabou, vire a página”. Então, ufa!, o mundo não tinha acabado e estou aqui para contar essa história.

Brincadeiras à parte, ficar preso a superstições pode trazer momentos cômicos ou desagradáveis de acordo com a forma com que você vive a situação.

Afinal, Sexta-feira 13 é o dia do azar?

Para minha avó materna, o 13 era um número de sorte, assim como para muitos povos. Já para outros, é sinônimo de azar, ao ponto de ter prédios em alguns lugares do mundo que não possuem o 13º andar – do 12 vão direto pro 14.

O problema dessas superstições é o mal que podem nos fazer. Como associar a mal agouro passar debaixo de escada na sexta-feira 13. Nesse caso, sugiro apenas cuidar a qualidade da escada – o que deveria fazer em qualquer dia do ano.

Outra superstição pior é associar os fofos gatos pretos a algo ruim. Juntaram num caldeirão o fato de gatos serem animais noturnos e a cor preta, e ainda fizeram associação às bruxas, que nada mais eram que mulheres especiais – parteiras, curandeiras, erveiras, que faziam muito bem à comunidade, mas que foram vítimas de preconceito.

Assim como temos a Carta 13 do Tarot, que é A Morte (saiba mais sobre ela aqui). Lembrando que A Morte está associada a transformações e mudança de situação possivelmente inesperada. Ou seja, morrer para uma fase de vida e nascer ou transcender para outra, e não necessariamente a morte física.

Já na Numerologia, o significado do número 13 pode representar um certo desafio, porque enquanto os número 1 e 3 (que formam o 13) simbolizam liberdade, otimismo e festividade, enquanto o número 4 (resultante da soma 1+3) pede praticidade, perseverança e planejamento. Entenda melhor aqui o simbolismo do número 13.

Para a Astrologia, Sexta-feira 13 não tem nenhum significado especial. Cada Sexta-feira 13 tem um céu com seus respectivos posicionamentos astrológicos do dia. Não há um padrão astrológico presente em TODAS as SEXTAS-FEIRAS. Fica a dica para acompanhar aqui o seu Horóscopo Personalizado e ficar de olho se há algum desafio acontecendo.

Ou seja, o número e a Sexta-feira 13 podem, sim, ser dias desafiadores ou de mudanças inesperadas. Mas também pode ser um dia de cura, de transformação positiva ou um dia qualquer – tudo depende da associação que você faz ou como quer encarar todos os dias.

Como encarar a Sexta-feira 13 de forma tranquila?

Quer bater na madeira 3 vezes para dar sorte? Ok! Agora, levantar da cama com o pé direito para não ter azar nesse dia, discordo totalmente (até porque sou canhota e tendo a fazer tudo com a mão ou pé esquerdo primeiro).

Se quiser aproveitar o dia para fazer algum ritual ou, quem sabe, uma limpeza energética (veja dicas aqui!), maravilha! Se alguma dúvida supersticiosa permanecer, então renove seus óleos essenciais e use a Aromaterapia para combater energias negativas.

A verdade é que tudo na vida você pode fazer associações boas ou ruins. Apenas algumas se perpetuam mais do que outras.

O importante é não deixar que elas te dominem e tornem o dia de um possível happy hour num pandemônio ou ficar frustrado em casa por se deixar paralisar por uma crendice que ninguém sabe com certeza como nasceu.

Então, sextou! Vá curtir e tenha muita sorte nesta Sexta-feira 13.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com