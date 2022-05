Mercúrio entra em movimento retrógrado por cerca de 20 dias, de três a quatro vezes por ano – ou seja, fica ativo boa parte do ano. Assim, cabe a você decidir: sofrer por antecipação por todos os imprevistos que podem (ou não) acontecer ou parar de lutar contra esses períodos e mergulhar na revisão que eles propõem. Se você escolher a segunda opção, então faça o Ritual para Mercúrio retrógrado que nós preparamos para você.

Aproveite que a segunda das quatro retrogradações de Mercúrio de 2022 (veja as datas aqui) começa nesta terça, dia 10 de maio, e vai ocorrer em Gêmeos, e pare alguns minutos para revisar o que o universo está pedindo.

Ritual para Mercúrio retrógrado

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados.

Para te ajudar a refletir sobre eles e para que o lado mais desafiador seja melhor processado e suavizado, preparamos um ritual especial focado nesse período:

1. Pense em uma situação de vida que você estava passando em maio do ano passado (essa foi a última vez que Mercúrio ficou retrógrado no signo de Gêmeos, então esses ensinamentos se tornam ainda mais importantes).

2. Reflita sobre como essa situação se conecta ao seu momento atual ou à Casa do seu Mapa Astral que você possui Gêmeos.

Para ver a sua, acesse a mandala do seu Mapa Astral aqui e siga a linha da cúspide (é a linha cinza que separa cada casa) a partir do símbolo de Gêmeos ♊. A Casa será o número que aparece logo depois da linha, no sentido anti-horário.

Agora que você sabe a Casa, veja a área da vida que ela representa:

Confira aqui:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

3. Escreva em um papel, a lápis, uma frase que representa algo que você precisa rever para curar

4. Beba uma colherinha de mel e fale em voz alta:

“Eu abro minha fala para comunicar o que tem no meu coração com sabedoria e entrega, e abro minha escuta para receber com compreensão. Permito que a minha relação com (questão a ser trabalhada) seja revisitada para entender todos seus ensinamentos por completo.”

5. Guarde esse papel e queime-o no dia 3 de junho, quando essa temporada de Mercúrio retrógrado finaliza.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

