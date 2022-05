Júpiter está em Áries: veja as oportunidades para o seu signo

Júpiter está em Áries! O planeta da expansão entrou no signo da coragem e da ousadia nesta terça-feira, 10 de maio, e fica até 28 de outubro de 2022. Mas esse trânsito vai marcar mesmo o ano de 2023. Por isso, tudo que acontecer agora pode ser um spoiler do próximo ano!

E o que pode acontecer? Se você deseja crescer nesse período, é importante não desistir dos desafios, correr atrás dos seus desejos com mais audácia e tentar fazer as coisas de forma diferente.

Mas o perigo de Júpiter em Áries, é a impulsividade e a agressividade. Muito cuidado! Veja aqui todos os detalhes sobre o trânsito de Júpiter em Áries.

Datas de Júpiter em Áries

De 10 de maio a 28 de outubro de 2022, sendo que, de 28 de julho a 23 de novembro, Júpiter fica retrógrado, por isso, pode desacelerar as coisas De 20 de dezembro de 2022 a 16 de maio de 2023

Júpiter em Áries: oportunidades para o seu signo

O trânsito de Júpiter em Áries favorece tomar decisões, iniciar novos projetos, criatividade e ousadia. Mas cada pessoa pode se beneficiar mais do trânsito em uma área específica da vida. Para saber qual é a sua, você precisa ver qual é o seu Ascendente aqui no seu Mapa Astral.

A seguir, veja as possibilidades para cada ascendente segundo os astrólogos Yub Miranda e Marcia Fervienza:

Ascendente em Áries

Aproveite para fazer um curso que você deseja muito, para realizar uma viagem dos sonhos, começar em uma empresa nova ou para desenvolver projetos que estavam na gaveta. Esse é um período excelente para aproveitar e expandir seus horizontes, em todos os sentidos. Ouse e extravase, mas atenção com acidentes.

Ascendente em Touro

Aproveite o período para resolver pendências e encerrar ciclos. É hora de aprender a desapegar. Abra-se para flexibilizar com menos teimosia e apego, equilibrando com a sua autenticidade. Você precisa finalizar o que precisa ser encerrado porque quando Júpiter entrar em Touro em maio de 2023, você começa um novo ciclo jupiteriano de 12 anos.

Ascendente em Gêmeos

Você pode aproveitar o período para semear projetos e conversar com amigos e colegas para planejarem algo juntos. Aproveite para se encher de contatos, inclusive nas redes sociais, e abrir portas para trabalhos em multinacionais, por exemplo.

Ascendente em Câncer

Será um período bem voltado para o lado profissional. O que acontecer nessa fase vai ser só uma palhinha do que virá em 2023. Aproveite para investir na sua carreira e profissão, pois as oportunidades tendem a se multiplicar. Mas não estranhe se tudo de repente desacelerar em 28 de julho, que é quando Júpiter vai ficar retrógrado.

Ascendente em Leão

O foco é a área de conhecimento, aprendizado de nível superior e grandes viagens. Anote bem o que pode ocorrer nesse período de 10 de maio a 28 de outubro porque é uma prévia de 2023, quando Júpiter fica mais tempo ainda em Áries.

Ascendente em Virgem

O seu foco durante o trânsito de Júpiter em Áries é emoções, sexo, dinheiro, poder e intimidade. E será uma prévia de 2023 para você! Você pode deparar com ótimas oportunidades financeiras, mas que de repente só vão se efetivar mesmo no ano que vem.

Ascendente em Libra

Será um período promissor em termos de parcerias, contratos e negociações para quem tem Ascendente em Libra. Tome nota de tudo que ocorrer neste período, porque tudo vai se desenrolar mesmo em 2023. Agora, vai ser importante pensar em reciprocidade. Nada de ficar apenas esperando que as outras pessoas se aproximem.

Ascendente em Escorpião

Aproveite as oportunidades que surgirem em relação a trabalho e profissão. Busque novos projetos e desafios profissionais, faça ou ministre cursos, leia bastante. Procure dominar mais a sua área de especialização e, com isso, você pode trabalhar mais e ganhar mais dinheiro.

Ascendente em Sagitário

Júpiter em Áries pode significar aumento de fertilidade, prazeres e tempo gasto com pessoas queridas para quem tem Ascendente em Sagitário. A fertilidade em alta também pode ser criativa, sendo um bom momento de gestar algum projeto inovador ou artístico. Anote tudo que ocorrer nesse período, pois é uma prévia de 2023.

Ascendente em Capricórnio

Você pode sentir sobrecarga e cansaço. Por isso, modere seus esforços e tente não assumir muitos projetos ou muito trabalho. Aceite o que vier e, se não rolar o que você sonha, espere que no ano seguinte virá. É é um ótimo momento para se comunicar e interagir, ampliar contatos e atuar mais nas redes sociais.

Ascendente em Aquário

Preste atenção no que vai acontecer na sua vida neste período, porque isso pode ser a sua fonte de renda, lugar de expansão e crescimento em 2023. Provavelmente os seus contatos vão ser muito importantes, haverá oportunidade de dar palestras e as pessoas que você conhece devem ser pontes importantes para abrir portas.

Ascendente em Peixes

Escolha bem os projetos e invista nos com maior potencial e que tenham um propósito para você, com coragem, assertividade e espírito de liderança. O período pode ser marcado por mais ganhos ou mais gastos – ou as duas coisas. Se você puder, faça um curso, estude ou troque ideia com quem sabe administrar finanças. Aproveite para aprender a fazer o dinheiro render mais.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br