Reflita, escreva e queime: passo a passo para lidar com Mercúrio Retrógrado

Mercúrio entra em movimento retrógrado de três a quatro vezes por ano, com duração de 20 dias em cada ciclo. E isso acontece todos os anos. Portanto, embora possamos passar por perrengues e confusões, você tem como se preparar para essa fase. Neste passo a passo para lidar com Mercúrio Retrógrado, você consegue refletir melhor, portanto, viver esse período de modo mais suave.

Por isso, cabe a você decidir se quer sofrer por antecipação por todos os imprevistos que podem (ou não) acontecer ou parar de lutar contra esses períodos e mergulhar na revisão que essa retrogradação te propõe.

Se você quer se aprofundar no tema e entender tudo sobre o que é Mercúrio Retrógrado, veja aqui. Além disso, acompanhe todas as datas para Mercúrio Retrógrado 2023 aqui.

Como lidar com Mercúrio Retrógrado

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio Retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas só serão válidas se você se abrir para esses aprendizados.

Para te ajudar a refletir sobre eles e para que o lado mais desafiador seja melhor processado e suavizado, preparamos um ritual especial focado nesse período:

1. Veja o trânsito de Mercúrio no seu Horóscopo Personalizado

O céu de agora está ativando áreas do seu Mapa Astral e gerando o seu Horóscopo. Ou seja, não é o seu signo solar que ganham destaque agora, mas sim a casa astrológica pela qual Mercúrio está passando na sua vida.

No exemplo da imagem abaixo, perceba que a pessoa está vivendo o trânsito de Mercúrio na casa 6. Ou seja, a retrogradação pode dar ênfase aos temas dessa área da vida dela.

Para ver o seu, siga esse passo a passo:

Vá no Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Por fim, quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quando retrocedendo!

2. Reflita sobre como os temas dessa área da sua vida em destaque se conecta ao seu momento atual

Agora que você sabe a Casa, veja a área da vida que ela representa:

3. Escreva

Em um papel, a lápis, escreva uma frase que represente algo que você precisa rever na sua vida, ou seja, algo que você sinta que precisa curar.

4. Beba uma colherinha de mel e fale em voz alta

“Eu abro minha fala para comunicar o que tem no meu coração com sabedoria e entrega, e abro minha escuta para receber com compreensão. Permito que a minha relação com (questão a ser trabalhada) seja revisitada para entender todos seus ensinamentos por completo.”

5. Hora de queimar

Guarde esse papel durante toda a retrogradação com você. Por fim, quando essa temporada de Mercúrio retrógrado acabar (confira as datas no calendário astrológico 2023), queime-o.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

