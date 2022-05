Mercúrio retrógrado e Júpiter em Áries: previsões de 9 a 15 de maio

As previsões astrológicas da semana de 9 a 15 de maio de 2022 são marcadas por duas viradas de chave: o início de Mercúrio Retrógrado na terça-feira (10/5) e, no mesmo dia, a entrada de Júpiter em Áries.

Uma é corriqueira, acontece três vezes por ano, que é o início de Mercúrio Retrógrado, trazendo mais atrapalhos para o dia a dia, mas também assuntos e pessoas do passado de volta por cerca de 20 dias.

A outra é de maior porte: o trânsito de Júpiter em Áries (entenda aqui!), que vai durar inicialmente cinco meses e meio, reforçando a competitividade e pedindo para que a gente saia da zona de conforto.

Na segunda metade da semana, começam dois aspectos difíceis. Marte conjunto a Netuno reforça os atrapalhos e atrasos de Mercúrio retrógrado, mas pede, também, para respeitar mais o sono e descanso, ter momentos para relaxar.

E Sol/Saturno cobra responsabilidade e traz mais frustrações e demoras. Nada que um pouco de paciência e resiliência não ajude, concorda? A partir do domingo (15), o plano mental se amplia, com mais capacidade de ver soluções, com Mercúrio em sextil com Júpiter.

Esse é o resumo da semana. A seguir, veja o detalhamento das previsões coletivas. Mas se você quiser conferir como os trânsitos vão agir na sua vida, veja aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Mercúrio retrógrado: tendências e dicas

Mercúrio fica retrógrado – conhecido e temido pelos entusiastas da Astrologia – é um fenômeno que mexe com o dia a dia, produzindo mais entraves e problemas em sistemas e na Internet, ocorrência de erros, distrações e aumento de remarcações de compromissos.

É por isto que a maioria das pessoas não aprecia esta época do ano. Veja aqui um guia de como sobreviver a Mercúrio retrógrado de maio de 2022, que começa nesta terça-feira (10/5) e se estende até 03/06.

Contudo, saiba que Mercúrio retrógrado tem também suas vantagens, como retorno de pessoas do passado e volta do interesse em retomar estudos e leituras que foram interrompidos.

Fica a dica de deixar para tomar decisões mais importantes para quando este planeta voltar ao movimento direto, e evitar compras até o início de junho, pois elas podem ser menos acertadas e mais confusas.

Júpiter em Áries: coram e começos

Júpiter é um dos regentes de Peixes e, por isso, o trânsito do astro gigante por este signo funciona muito bem. Tente se lembrar como estava a sua vida entre os dias 13/05/2021 e 28/07/2021; e de 29/12/2021 a 10/05/2022.

Em todas as passagens de Júpiter por Peixes, foi notável a melhora da pandemia, da primeira vez na Europa e da segunda, no Brasil. Foi na vigência de Júpiter em Peixes, agora, em 2022, que os brasileiros ficaram liberados das máscaras e puderam retomar com mais segurança várias atividades.

Agora, a entrada de Júpiter em Áries – do dia 10/05/2022 até 28/10/2022 e, depois, de 20/12/2022 a 16/05/2023 – tem outra pegada: não é hora de “lei da atração”, que é a cara de Júpiter em Peixes, mas, sim, da “lei da ação”, isto é, só se colhe resultados daquilo se tenta.

É um posicionamento que pede mais coragem, ousadia, favorecendo pioneirismos, criatividade e começos.

Sol/Saturno: peso, travas e limitações

A partir de quinta-feira (12), o Sol faz um sextil com Netuno, aspecto que aumenta a intuição e inclina as pessoas a serem mais empáticas.

Contudo, no mesmo dia, o Sol também começa a fazer aspecto de tensão com Saturno, com chance de peso, cansaço, pessimismo, limitações financeiras ou físicas, responsabilidades, chatices e enquadramento na realidade. Para alguns, traz problemas com figuras de autoridade, impostos, etc.

Sol/Saturno fica exato no domingo (15/5), véspera de eclipse lunar (veja data e significados), que reverbera por 6 meses. Portanto, algumas situações que emergirão por volta do eclipse poderão reverberar por mais tempo.

Cobranças, cansaço e uma autoestima mais baixa também podem ocorrer por estes dias. Vai ser importante ter paciência, que é tipicamente saturnino, além de equilíbrio, para lidar com entraves e limites.

Algo que pode ajudar a partir do domingo (15), é que Mercúrio, o planeta da mente, começa um bom contato com o animado e otimista Júpiter, o que ajuda a elevar ânimos que podem estar mais baixos. Permite uma visão mais ampla e novas ideias e ângulos.

Marte/Netuno:

O encontro de Marte com Netuno, a partir do sábado (14/5), que se estende na próxima semana, é uma combinação um tanto contraditória em relação a Sol em quadratura com Saturno.

Enquanto Sol/Saturno reforça as cobranças e responsabilidades, Marte/Netuno prefere o “não fazer nada”, ficar, literalmente, dormindo, e pode ocasionar também uma baixa na vitalidade e imunidade, e aumentar a vulnerabilidade a viroses.

Além de tudo, traz mais atrapalhos, o que reforça a retrogradação de Mercúrio. Neste sentido, o Sol em quadratura com Saturno vai pedir aquela paciência que citamos no tópico anterior. Problemas e assuntos mais sérios podem surgir, cobrando o nosso lado mais maduro.

Em termos coletivos, é muito comum que Marte com Netuno traga acidentes com gás e eventos inesperados que fogem ao controle, inclusive envolvendo transmissão de vírus e doenças.

Qual o lado positivo de Marte com Netuno? Tire um tempo de verdade para descansar, relaxar. Atividades como natação, yoga, dança e esportes aquáticos combinam com este aspecto (claro que com cuidado, como não entrar em um mar turbulento se não houver experiência).

Se você se sentir um tanto desanimado e/ou desvitalizado com Marte/Netuno e Sol/Saturno, refugie-se em um pouco de fantasia quando for possível, como assistir a filmes fantásticos, de heróis, etc. Arte e beleza, afinal, têm tudo a ver com Peixes, onde ocorre a conjunção.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com