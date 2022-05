Muita calma nessa hora: Mercúrio Retrógrado vem aí; saiba tudo!

Um dos trânsitos astrológicos mais conhecidos e temidos chama-se Mercúrio Retrógrado. Embora não seja raro, neste ano, ele vai se repetir quatro vezes – e a segunda delas vem aí. Pensando nisso, preparamos um guia sobre como sobreviver a Mercúrio Retrógrado em maio de 2022.

Esta retrogradação de Mercúrio, o planeta das comunicações, começa nesta terça-feira, dia 10 de maio, exatamente às 8h47, e segue por quase um mês, até 3 de junho, às 5h. As próximas retrogradações serão mais pro fim do ano (veja aqui as datas de Mercúrio Retrógrado 2022).

Como sobreviver a Mercúrio Retrógrado

Sobreviver a Mercúrio retrógrado não é tão difícil quanto muitos pensam – nada que um pouco de cuidado e pé no freio não resolvam. Mas há alguns pontos que merecem especial atenção, por isso, a gente preparou um guia com as melhores dicas.

Lembre-se de revisar tudo duas, três, quatro ou quantas vezes forem necessárias. Evite assinar contratos, acordos ou qualquer coisa que for importante, como a compra de um imóvel, a contratação de alguém ou um novo projeto/parceria. Aliás, se você tem algo para comprar ou vender, deixe para depois que o Mercúrio voltar ao trânsito normal. Faça backup de seus dados, salve todos os seus textos e envie documentos importantes para alguém para evitar perder coisas importantes por falha de internet ou equipamento. Não conte com a sorte e planeje muito bem se for viajar, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase. Cada pessoa pode viver essa fase de um jeito diferente, por isso, é legal ver as previsões de Mercúrio retrógrado na sua vida, para entender onde você deve ter mais atenção. Para isso, siga os passos:

Você precisa ver em qual casa Mercúrio está agora aqui no seu Horóscopo Personalizado. Talvez você tenha de rolar o menu lateral dos trânsitos até encontrar o planeta. Vai aparecer como na imagem ao lado (Mercúrio na Casa 1). Agora que você tem essa informação, clique aqui e veja as previsões para Mercúrio retrógrado na sua vida.

E lembre-se que Mercúrio retrógrado não é de todo ruim. Na verdade, se você souber usar o período como uma autoavaliação, para se planejar melhor e precaver erros, pode ser incrível. Embora Mercúrio retrógrado não seja um ótimo momento para fazer grandes mudanças, é ideal para reflexão.

