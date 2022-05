Para celebrar o Dia das Mães, criamos aqui para você uma série de mantras para você encontrar um e chamar de seu e, através dele, curar e estreitar os laços com sua mãe e também com seus filhos, caso você seja mãe.

Segundo o conhecimento da Constelação Familiar, se queremos ter uma vida em abundância, precisamos receber completamente o amor da nossa mãe, do jeito que ela é e como ela dá, sem julgamentos. E às vezes isso não é tão simples, pois talvez a mãe não saiba dar este amor ou o filho não saiba receber.

Mantras são um excelente caminho, porque são frases que contêm uma sabedoria profunda e que criam poder muito grande com a sua repetição. Eles nos lembram, conectam, abrem novos caminhos dentro de nós, sobre elementos que se desenvolvidos, temos uma vida mais plena.

A seguir, veja o mantra da sua mãe. A melhor forma de recitá-lo é com o auxílio de um Japamala (saiba o que é aqui) e repetir o mantra por 108 vezes para te conduzir a um estado de graça.

Mantras para as mães de cada signo

Para escolher o mantra para as mães segundo o conhecimento da Astrologia é um pouco complexo, mas completamente possível de você acompanhar. Siga aqui comigo que te explico! Senão, vá direto para os mantras e escolha aquele que fala em seu coração.

Descubra qual signo está na casa 5 do mapa natal dela. Essa é a casa da criatividade, de tudo que parte da nossa própria criação para o mundo, inclusive os filhos! Aqui vai o passo a passo para você encontrar: 📷Você vai precisar do dia, da hora e local de nascimento da sua mãe para fazer o mapa astral dela aqui. Veja que a mandala do mapa astral da sua mãe está dividida em 12 partes. Uma linha separada cada parte. Essa linha é a cúspide e cada número é uma casa astrológica. Procure a linha que começa a casa 5. Veja que essa linha começa em um signo. A casa 5 pode até estar entre dois signos, mas ela começa apenas em um. É o signo que ela começa que vale aqui. No exemplo ao lado, perceba que a casa 5 começa no signo de Aquário. Portanto, essa mãe tem Aquário na casa 5. O signo que está nessa casa mostrará como sua mãe experimenta a maternidade. Se você é mãe e quer recitar o mantra para seus filhos, faça isso! Basta que você veja qual signo está na cúspide da casa 5 no seu mapa astral.

Outra opção é olharmos para o signo onde está a lua em nosso próprio mapa natal, pois esse astro fala muito da nossa relação com a mãe e este caminho também é possível.

Vamos aos mantras das mães de cada signo!

Casa 5 ou lua em Áries

Querida mamãe, você me encoraja a seguir o meu próprio caminho e cabe a mim aprender a criar relações saudáveis ao longo da minha jornada. Eu te perdoo pela impaciência, agressividade e impulsividade. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Touro

Querida mamãe, você me mostra o valor das conquistas e cabe a mim transformar meus próprios valores. Eu te perdoo pela possessividade, pelo medo de perder e pela rigidez. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Gêmeos

Querida mamãe, você me ensina a me comunicar e cabe a mim encontrar um sentido maior para as coisas. Eu te perdoo pela dispersão, inconstância e dissimulação. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Câncer

Querida mamãe, o seu amor me nutre completamente e cabe a mim crescer e me tornar um adulto responsável pela minha vida. Eu te perdoo pela instabilidade, mau humor e cuidado excessivo. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Leão

Querida mamãe, a sua vitalidade me inspira e cabe a mim conquistar a minha independência. Eu te perdoo pela necessidade de controle, orgulho e arrogância. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Virgem

Querida mamãe, com você eu aprendo a me organizar e cabe a mim me autoconhecer. Eu te perdoo por suas cobranças, críticas e detalhismos. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Libra

Querida mamãe, a sua harmonia torna o meu mundo mais belo e cabe a mim trilhar o meu caminho com graça e entusiasmo. Eu te perdoo por sua dependência, indecisão e superficialidade. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Escorpião

Querida mamãe, a sua intensidade me abre novas portas e cabe a mim atravessá-las para encontrar a minha estabilidade. Eu te perdoo pelo seu nervosismo, necessidade de controle e punições. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Sagitário

Querida mamãe, o seu otimismo me contagia e cabe a mim aprender a diversidade da vida. Eu te perdoo por querer ser a dona da verdade, a falta de tato e hipocrisia. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Capricórnio

Querida mamãe, a sua perseverança me dá estrutura e cabe a mim encontrar mais leveza no meu caminhar. Eu perdoo sua rigidez, as preocupações excessivas e o medo das coisas darem errado. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Aquário

Querida mamãe, seus ideais expandem o meu mundo, cabe a mim criar a minha realidade. Eu perdoo a sua ausência, intolerância e rebeldia. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Peixes

Querida mamãe, a sua compreensão permite ser quem eu sou, cabe a mim colocar em prática o que acredito. Eu perdoo sua confusão, instabilidade e fugas da realidade. Você também está aprendendo.

Isabela Borges

Terapeuta especializada em terapias transpessoais e constelações sistêmicas. Trabalha com Astrologia, Tarot, Reiki e Forais Joel Aleixo em seus atendimentos para promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

alquimiadacura@gmail.com