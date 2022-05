Relações mães e filhos são tantas vezes tão amorosas e tantas outras tão delicadas… Neste artigo, vamos refletir sobre o quanto você se parece com sua mãe. Por fim, compartilho uma técnica para reduzir problemas de relacionamento – com a sua mãe e com todas as outras pessoas também.

Causa e efeito das escolhas

Enquanto vamos crescendo, nos agarramos a algumas conclusões em relação aos acontecimentos de nossas vidas.

Quando uma mãe, por exemplo, reclama e fala coisas do tipo: “Acho que só abrindo sua cabeça para você entender!”, pode fazer com que a criança registre no inconsciente o perigo que é expor a própria vontades. Aos poucos, isso pode criar um limitador de comportamento que pode se repetir em vários momentos na vida adulta.

O que cada pessoa vivencia quando criança vai sendo gravado no inconsciente e formando as suas verdades absolutas. E isso não tem nada a ver com sua mães, mas, sim, com as conclusões das suas fantasias mentais em relação ao que você viu, ouviu e experimentou.

Quantas vezes escutamos: “Não faça isso, não é bom para você”? Muitos escolherão viver o supostamente errado e outros aceitarão a orientação. Vai depender só da própria escolha.

Quantos irmãos foram criados pelos mesmos pais, estudaram nas mesmas escolas e são muitas vezes muito diferentes?

Podemos optar em fazer a rebelião e não repetir o comportamento de nossos educadores, mas geralmente aceitamos o que nos é oferecido. Cada mente reage, aceita e cria o que quer, do jeito que quer. As mães fazem o que podem, e os filhos idem.

Já está na hora de assumirmos que criamos conclusões e programações internas. No decorrer da vida, usamos como regra o padrão e definimos o que necessitamos para sermos felizes. Na maior parte das vezes, de uma forma bem inconsciente.

Não somos vítimas de ninguém, somos causa e efeito de nossas escolhas.

Esse tipo de pensamento nos fortalece, pois concluímos que ainda temos o livre arbítrio de escolher o que viver.

Com esta conclusão, gostaria de ressaltar que quando vemos nossas situações de vida como algo de nossa responsabilidade, chegamos mais perto das soluções e da felicidade. Chega de colocar a culpa no outro! Não perca mais tempo acusando ninguém.

A Terapia dos Chakras, idealizada por Regina Restelli

Quanto você se parece com sua mãe?

Já pensou estar vendo o seu próprio reflexo no espelho, quando está com a sua mãe? Pense no quanto você se parece com sua mãe.

Se reconhecer nas ações dessa mulher que lhe colocou no mundo pode se tornar, em primeiro lugar, um grande instrumento de autoconhecimento. Em segundo, de autocura através do amor. E em terceiro, de transformação da ralação com ela.

Existe uma técnica que pode ajudar muito:

Amar a si mesmo. Só isso. Se reconhecer, se perdoar e se aceitar no fundo de seu coração.

Parece bem simples e por esta razão tão complexo num primeiro momento. O resultado é que se amar é a melhor forma de melhorar a si mesmo. E enquanto você se melhora, melhora seu mundo.

Técnica para reduzir problemas de relacionamento

Tudo que lhe irrita está em você, não na sua mãe. Sei que é difícil escutar isso. Mas não rejeite, experimente ver desta forma. Reconheça em você o aspecto da sua mãe que lhe irrita, como prepotência, falta de limite, arrogância, manipulação, medo e muitos outros.

Assim feito, se perdoe por ter e agir com esta característica e se aceite completamente. Você não é diferente de ninguém, é simplesmente mais um humano único. Todos temos nossas fragilidades e é só assumindo a totalidade de nossa personalidade que podemos agir com mais consciência em nosso futuro.

A técnica para melhorar relacionamentos faz parte da técnica havaiana chamada Ho’oponopono (entenda o que é e como funciona aqui).

Basicamente, consiste em repetir mentalmente:

“Sinto muito. Te amo.”

Repita muitas e muitas vezes, com humildade, até sentir que realmente se perdoou, aceitou e começou a se amar. Faça isso quantas vezes quiser ou achar necessário.

Você só reconhece este comportamento no outro porque ele está em você, de outra forma ele não existiria na sua vida. Se houver o reconhecimento e a aceitação com amor, tudo se desfará, transformará, transmutará.

Você cria consciência, muda seu padrão de comportamento e sua mãe começa a agir de forma diferente. Isso serve para as mães fazerem com seus filhos também.

Não existe fora. Toda hora que desejar melhorar algo em sua vida, lembre-se que só existe um lugar onde procurar ajuda – dentro de você. E quando olhar, faça isso com muito amor.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com