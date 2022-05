Qual é a diferença entre Horóscopo do Dia e Horóscopo Personalizado?

Se você é o tipo de pessoa que não sai de casa sem ler o seu Horóscopo, então você precisa saber a diferença entre Horóscopo do Dia e Horóscopo Personalizado. Se você é uma pessoa pisciana e lia as previsões para o signo de Peixes, saiba que muita coisa pode estar ficando para trás. Vem entender!

O que é Horóscopo do Dia?

Horóscopo do Dia, horóscopo comum ou as previsões do dia para os signos são feitos a partir de um mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em um determinado momento. Aqui você entende mais sobre o que é e quando surgiu o Horóscopo.

A partir do Horóscopo, podem ser feitos diversos tipos de análises simbólicas, que fornecem informações sobre a personalidade de uma pessoa, acontecimentos e tendências.

Os horóscopos comuns consideram apenas seu signo solar, mas você não é apenas um signo. Por isso, as interpretações encontradas neles são apenas um pedaço do verdadeiro horóscopo, que é estudado a partir do Mapa Astral de nascimento.

O que é Horóscopo Personalizado?

O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare traz os trânsitos astrológicos que você está vivendo.

Afinal, quando você nasceu, o céu tinha uma configuração específica que jamais se repetirá (o seu Mapa Astral). Contudo, os planetas continuam a se movimentar.

O Horóscopo Personalizado mostra os planetas em trânsito no céu, ou seja, o céu astrológico do dia, e compara esses movimentos com o seu Mapa Astral, ou seja, as posições dos astros na hora em que você nasceu.

Assim, podem ser feitos diversos tipos de análises simbólicas, que fornecem informações sobre acontecimentos e tendências para um certo período. Diz, por exemplo, se você está passando por um momento harmônico ou um desafio e quais são as previsões possíveis sobre esses trânsitos para a sua vida.

Essas análises, portanto, não são apenas para o dia. Já que cada trânsito astrológico tem um período para acontecer – alguns podem durar horas, enquanto outros duram anos.

Como acompanhar meu Horóscopo Personalizado?

Você encontra seu Horóscopo Personalizado na página inicial do Personare, após fazer login com e-mail e senha cadastrados.

Ao abrir a página, você vai encontrar o texto do último trânsito ativo. Mas ao lado dele, você terá uma lista de todos os que estão ativos no dia (como a imagem ao lado).

Basta clicar no título para ler o significado e período de cada trânsito.

Além disso, você pode receber alertas de novos trânsitos astrológicos em seu e-mail.

Para ativar essa opção de recebimento de alertas, basta fazer os seguintes passos:

Faça o login no link https://www.personare.com.br/login Acesse o seu perfil, no menu lá no topo da tela, ou acessando o link https://www.personare.com.br/seu-perfil Na coluna da direita clique em editar Marque a opção receba seu horóscopo por e-mail Clique em salvar Prontinho! Aguarde o carregamento da página.

É importante frisar que o recebimento de alertas não é diário. Novos trânsitos ficam ativos, em média, a cada 3 dias.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br