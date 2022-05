Dia das Mães: descubra a pedra ideal para a sua mãe

Dia das Mães chegando e você quer dar um presente especial? Que tal uma pedra ou cristal? Os cristais são poderosíssimos: atuam no campo físico, mental e espiritual, sem contar que suas cores trabalham em conexão com nossos centros de energia, os chakras. Mas existem muitas pedras no mercado. Neste artigo, a gente te conta qual é a pedra ideal para a sua mãe.

Você pode se guiar tanto pelas características da sua mãe quanto pelas necessidade atuais dela. Ou seja, se ela está estressada, preocupada, sem dormir ou se é uma mãe agitada ou zen. Você escolhe e pode conferir as propriedades energéticas de cada cristal.

Ao entregar o presente, escreva uma mensagem bem especial para a sua mãe e ensine como usar as pedras (aqui você encontra as melhores dicas).

Encontre a pedra ideal para a sua mãe

Olho de tigre: Para a mãe que precisa saber o quanto é incrível

Essa pedra melhora a autoestima, desperta a autoconfiança, traz coragem, aumenta a intuição e a proteção espiritual.

Hawlita branca: Para a mãe que precisa dormir melhor

O cristal traz paz e harmonia, acalma a mente, combate a insônia. Dica: dê de presente e diga para sua mãe colocar na mesa de cabeceira ou embaixo do travesseiro.

Água-marinha: Para a mãe que está estressada

Essa pedra é ideal para quando tá rolando treta, porque é um calmante natural. Ela facilita o relaxamento físico e mental, traz paz interior e conecta a pessoa aos planos mais elevados.

Quartzo Verde: Para a mãe zen

O quartzo verde é uma das pedras mais básicas e, ao mesmo tempo, super poderosas. Ela traz estabilidade, equilibra mente, corpo e alma.

Citrino: Para a mãe que anda um pouco triste

O citrino é a pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo, por isso é a pedra ideal para a sua mãe se ela anda meio para baixo. Dá um banho de disposição e bom humor, além de atrair prosperidade e sorte.

Fuchsita: Para a mãe super preocupada

O cristal traz leveza, suavidade, ajuda no desapego dos problemas e pensamentos angustiantes. Ela traz acolhimento e certo descompromisso.

Quartzo Rosa: Para a mãe que está magoada no amor

O quartzo rosa é o cristal do amor incondicional, da sensibilidade, da delicadeza. Tem profunda conexão com o chakra cardíaco. Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada.

Turmalina negra: Para aquela mãe que tá meio zicada

Ideal para a mãe do tipo atrapalhada, que anda tropeçando ou quebrando coisas. Esse cristal é ótimo para proteção e cria um escudo protetor que vai deixá-la bem longe de energias negativas.

E como limpar e energizar os cristais?

Para que sua mãe possa alcançar os objetivos da pedra escolhida com eficiência, é preciso mantê-la limpa e energizada. Só assim será possível utilizá-la para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.

O processo de limpeza e energização das pedras mantém a frequência deles ressoando em nós e no ambiente com maior estabilidade e clareza. Veja aqui como limpar e energizar pedras e cristais da melhor forma.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com