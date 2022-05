Vênus em Áries: o que solteiros ou comprometidos podem esperar?

Quando ocorre o trânsito de Vênus em Áries, o amor tende a ser espontâneo, sensual, direto e independente. Em 2022, esse trânsito começa na segunda-feira, dia 2 de maio, e segue até 27 de maio. O Calendário astrológico 2022 completo está aqui.

O período de Vênus em Áries tende a ser de mais tesão e dinamismo nas relações, mas, cuidado!, pois a paciência pode estar encurtada. No dia 28 de maio, Vênus entra em Touro e a energia do amor muda. Todos os trânsitos de vênus em 2022 estão aqui.

A seguir, veja as previsões do trânsito de Vênus em Áries e o que pessoas solteiras e comprometidas podem esperar deste período.

Para pessoas solteiras:

A sensualidade estará no ar e as pessoas ficarão mais propensas a ter comportamento ousado e independente. Se você adora aquela cena em que dois desconhecidos se atracam morrendo de tesão, essa é a época para atrair e realizar este tipo de desejo – e também romper suas barreiras. Não grudar na pessoa parceira será essencial, pois as pessoas se sentirão atraídas por quem parecer que está conseguindo levar bem a própria vida, por isto uma aura de força será fundamental. Guarde os problemas e vulnerabilidades para o consultório do analista e ensaie comportamentos novos. Praticar esportes e atividade física também terá ótimo efeito na autoestima e na disposição para o sexo, além de ser uma excelente oportunidade para as paqueras! Sugestões de locais para encontrar um amor: em um grupo de passeios de bicicleta, praticando esportes, na academia, fazendo um curso de mergulho ou voo livre, em viagens ecológicas e de aventura e na noite.

Para pessoas comprometidas:

Se houver questões começando a complicar, será melhor discutir os limites e procurar ser claro antes que surjam brigas, talvez fatais para a relação. Conversar com alguém de fora poderá servir como desabafo, além de propiciar maior clareza sobre a situação. Outra alternativa é dar mais espaço na rotina, pois isso ajuda a reduzir a impaciência e mais tarde, com calma, realmente avaliar o relacionamento. É possível que um ou ambos estejam mais ocupados, talvez pensando em algum novo projeto ou tendo de colocar gás em algo. Ao mesmo tempo em que você deverá evitar grudes e cobranças exageradas, tente dar um pouco de atenção para a pessoa, com o objetivo de não deixar o cotidiano ficar ríspido ou com pouco contato entre o casal. Use o bom humor e pequenas surpresas, além de sugerir novidades. Gastar energia juntos também poderá ser uma boa pedida. É hora também de apimentar o sexo, estimulando a pessoa que você gosta. Só carinho não bastará, será preciso também ter um pouco de erotismo e sensualidade. Se você anda sem muita energia ou motivação, busque tratamentos de saúde física ou mental que devolvam sua autoestima e energia!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com