Chegaram as previsões do Tarot para maio de 2022. Representado pelo Arcano XVI, A Torre, o mês anuncia a chegada a um dos períodos críticos do ano. Apesar de a carta sinalizar uma crise, ela não traz a mensagem de devastação que trouxe em 2020, quando anunciou a pandemia, ao lado do Arcano XIII, a Morte.

Inserida em outro contexto, ainda assim, sua mensagem requer cuidado e atenção, pois com ela, nada é garantido. Tudo pode mudar de uma hora para outra e as estruturas que não têm base sólida podem ruir e cair sem que se possa evitar o seu colapso.

A seguir, veremos as previsões do Tarot para maio de 2022 nas áreas de trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Mas se você tiver alguma questão pontual, o Tarot Direto (experimente aqui) ajuda a encontrar o melhor caminho para a sua pergunta.

A Torre: Tarot para maio de 2022

A Torre (entenda o significado aqui) indica que maio pode ser um período de surpresas desagradáveis para a coletividade, de grandes mudanças súbitas, reviravoltas, imprevistos, sujeito a escândalos, acidentes, desastres naturais graves e conflitos que geram mais perdas do que ganhos.

Durante o mês de maio, é preciso evitar qualquer exposição ao perigo, evitando grandes aglomerações, tomar partido em brigas, reagir a provações, estar em lugares com riscos de desabamentos, dirigir em alta velocidade, burlar regras de segurança etc.

Algumas das áreas mais vulneráveis são a economia, a comunicação, a saúde pública, a política e a natureza. Se quiser conselhos para a sua vida amorosa, jogue aqui o Tarot do Amor.

Como aproveitar a energia da Torre

A Torre é uma energia inevitável que simboliza a queda do que foi mal construído e que, por isso, tem de vir abaixo.

Então, a melhor forma de lidar com um período desse é aceitá-lo, recebê-lo, conduzindo-o em nossas vidas para que ele possa colapsar, fazer cair aquilo que já não nos serve mais, que nos aprisiona, que nos prende e não nos deixa progredir.

É o tempo da limpeza e do desapego. Aqui, veja dicas para aprender a desapegar com Yoga.

Previsões do Tarot para o Amor em maio

Para os que vivem uma relação afetiva, seja ela como for, a turbulência de maio pode fazer com que pequenos desentendimentos se tornem grandes crises. Os pontos fracos das relações, de alguma forma, podem ser atingidos, colocando à prova a sua integridade, força e capacidade de superação de adversidades.

Não vale a pena levar qualquer coisa a ferro e fogo, ou mesmo reagir da mesma forma se sofrer algum ataque ou disparate d@ parceir@. Não é hora de resolver nada. Respire, deixe a pessoa explodir, espere passar porque junho vem com uma energia melhor para isso.

Para os solteiros, esse é um momento de virada. Provavelmente, um amor pode acontecer, quando menos esperar, de forma avassaladora e transformadora na sua vida. A Torre é oito ou oitenta. Tudo que vem com ela não deixa pedra sobre pedra, ela modifica tudo. Quebram-se padrões, crenças e as experiências vividas são totalmente diferentes de antes.

Para as pessoas que não têm interesse em relacionamentos, é um momento de reflexão sobre si, a sua relação consigo através de uma forte e aguda crise pessoal.

Dependendo de como esteja o seu emocional, isso pode levar a problemas que exijam cuidados psicoterapêuticos ou que promovam uma mudança profunda na forma de ser e estar no mundo.

Se precisar de ajuda, o Personare tem uma lista de consultas online. Escolha aqui a sua!

Tarot e o Trabalho em maio

Para os que estão empregados, este é um momento delicado, que há uma tendência maior para que sejam cometidos erros graves. Portanto, toda atenção é pouca.

Podem ocorrer decepções com pessoas importantes, conflitos no ambiente de trabalho e até perda de emprego. Quando falamos de demissões, essa pode não ser uma má notícia para todos. Cada um sabe o que é melhor para si dentro da sua situação.

Para quem está desempregado, A Torre é a carta do contra, ela causa reviravoltas da vida, podendo ser uma boa notícia, pois sinaliza o fim do desemprego de forma inesperada e em condições jamais pensadas. Boa sorte para vocês!!!

Dinheiro em maio

Temos uma posição bem delicada para o Arcano XVI. É preciso ter todo o cuidado com as finanças, pois A Torre traz o risco de grandes e significativas perdas.

É claro que isso não significa que todos teremos essas perdas, mas o risco delas fica aumentado durante este período.

Portanto, evite correr riscos desnecessários, é momento de mais conservadorismo nas finanças, de buscar mais segurança, até que haja um momento mais propício.

Tarot e Saúde

O risco de acidentes graves e problemas de saúde mais sérios aumenta durante esse mês, portanto a necessidade de cuidado e prevenção com a saúde deve ser dobrada.

Não abuse dos seus limites, nem no excesso, nem na falta. Tenha atenção por onde anda e como se movimenta para que não acabe sofrendo nenhum acidente. Atenção e moderação!

Outra coisa importante é lembrar que apesar de estarmos numa fase muito boa, a pandemia ainda não acabou e, por isso, é preciso que cada um saiba avaliar os riscos pessoais em relação à flexibilização das medidas de segurança, especialmente, as pessoas em estados de vulnerabilidade para a Covid.

Espiritualidade

As energias no plano astral estão caóticas, nesse período, levando à quem é mais sensível poder vir a ter problemas de sono, sensações de angústia, pressentimentos de coisas ruins ou medos sem razão. Calma, gente, é só o momento, mesmo. Vai passar.

Podemos fazer duas coisas para lidar com essas energias:

Banho de alecrim com rosas brancas

Tome este banho uma vez por semana para trazer paz, proteção e harmonia:

Ferva 1 litro de água, desligue o fogo e coloque alecrim fresco ou seco e pétalas de rosa branca. Deixe a água atingir uma temperatura agradável, leve para o banheiro e, depois de um banho, jogue essa infusão no corpo. O banho pode ser feito, de preferência, antes de dormir. Depois, o alecrim e as pétalas de rosa podem ser colocados num vaso de plantas, num jardim ou ao pé de uma árvore.

Ritual para eliminar o que te atrapalha

Pegue uma folha de papel e escreva a lápis tudo o que não quer mais na sua vida, tudo o que te atrapalha e queime no fogo. Você pode usar uma panela velha ou lata para fazer isso. Enquanto o fogo queima, você pede para que ele elimine e leve embora da sua vida tudo de ruim. Quando o recipiente esfriar, sopre as cinzas do papel ao vento.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com