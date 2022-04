Ano Universal 6 e Mês Universal 2: as previsões para o amor em maio de 2022, segundo a Numerologia, indicam que este é um mês delicado para todas as relações, sejam as suas pessoais, sejam as coletivas e entre países. Isso porque se acentuam divergências, insatisfação com o outro e, consequentemente, os atritos.

Ou seja, conflitos poderão ser mais acentuados neste mês: entre você e a pessoa parceira, com alguém da família, algum(a) colega ou clientes. E do mesmo modo as figuras públicas, inclusive presidentes de países, podem se chocar.

Maio pedirá muita diplomacia e senso de justiça, a fim de aparar as arestas das diferenças e, com isso, buscar uma união mais satisfatória para ambas as partes. Nesse sentido, fim ou alterações de contratos, de sociedades, parcerias e vida a dois poderão acontecer.

O objetivo é buscar renegociações e diálogos que contribuam para separações de comum acordo e estabelecimento de relações melhores.

Esse é o cenário geral da Numerologia para o mês. Para conferir as previsões para o Amor em maio de 2022, você precisa conferir quais o número do seu mês pessoal aqui nas suas Previsões Numerológicas. Depois, volta aqui para ler as tendências e dicas para o seu trimestre.

Vaja as Previsões para o amor em maio de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

A impaciência pode aumentar bastante, assim como a insatisfação por querer mais novidade, estímulo e prazer, especialmente em suas relações como um todo.

Consequentemente, você – se não está se relacionando – estará com uma abertura maior para alguma pessoa interessante, a fim de começar um novo vínculo afetivo, com muita química e companheirismo.

Caso esteja se relacionando, este mês vai ser mais delicado, por conta de alguma divergência com a pessoa parceira e da consequente irritação impaciente como lidará com essa questão.

Será essencial dialogar com o seu par, a fim de não explodir nem reprimir a sua necessidade de algo novo e mais estimulante em termos românticos. Propor novidades e ouvir soluções para que a troca de vocês mude e se torne ainda melhor.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 7

Eis um período de enorme necessidade de privacidade ou de intimidade. Todos os números que compõem este ciclo de maio em sua vida apontam para essa importância de olhar para si, para suas necessidades emocionais, bem como para seus medos e anseios de um vínculo mais profundo.

Portanto, se você não está numa relação, pode ser que prefira continuar assim, a fim de ter mais tempo para si. Para estudar, refletir sobre alguma relação ou sobre sua vida afetiva, extrair lições valiosas que gerem mais amadurecimento emocional, para poder viver uma relação afetiva futura que realmente lhe nutra.

Caso esteja num relacionamento, precisará ter uma atenção especial com duas tendências: a primeira é sobre ficar muito na sua e acabar se distanciando emocionalmente (ou sexualmente) da pessoa parceira. A segunda diz respeito a uma carência enorme que pode fazer você se submeter a um vínculo que não está nutritivo apenas para não ficar só.

Ambas as inclinações apontam para a necessidade de fazer ajustes em sua forma de dar e receber amor, vencer medos e até paranoias de traição (entenda melhor aqui) ou de perda de seu par, de modo a dialogar profundamente com quem se relaciona. E, assim, estabelecerem um vínculo mais satisfatório, marcado por um nível maior de cumplicidade, intimidade, confiança e entrega.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 8

Neste período, você quer viver a vida mais intensamente e o desejo por reconhecimento (leia mais sobre isso aqui) está maior. Sendo assim, em termos afetivos, caso não esteja se relacionando, poderá almejar a construção de uma vida a dois segura, estável, duradoura, repleta de propósito e de paixão.

E é plenamente possível usar o poder de realizar sonhos tanto do 8 (de seu Mês Pessoal) quanto do 9 (de seu Trimestre Pessoal) para atingir esse objetivo de viver um relacionamento maduro e prazeroso. E o desejo por reconhecimento ser satisfeito ao receber uma atenção toda especial de seu novo par.

Caso esteja numa relação, maio lhe apresenta a oportunidade de resolver pendências com o seu par, no sentido de se comprometerem a realizar algum grande sonho (pode ser uma viagem, casar, constituir família, uma nova lua de mel, construir um lar, etc.).

Para isso, será importante vocês refletirem sobre a maneira como vêm lidando com o dinheiro (comece por este artigo) e fazendo sacrifícios em prol de alguma meta ambiciosa. Lembrando que será crucial você receber mais elogio, presentes e mimos da pessoa parceira neste período em que seu desejo por reconhecimento está maior.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 9

Eis um período que demandará muita paciência e sacrifícios pessoais, especialmente para resolver pendências, detalhes e divergências.

Consequentemente, se você não está se relacionando, talvez não tenha tanto tempo para o amor, uma vez que a mãe, uma mulher da família ou alguma amiga demandam uma doação maior de sua parte, seja de conselhos e apoio emocional, seja material. Ou é você que poderá receber esse amparo.

Caso comece a se relacionar neste período, será fundamental desapegar-se de uma pessoa do passado (veja azqui!), a fim de não ficar dividida.

Caso já esteja num relacionamento, pode ser um período que você vai precisar ajudar a pessoa parceira, oferecendo seu carinho, colo, conselho e amparo financeiro – ou receber de quem você ama.

Será importante cuidar alguma diferença ou divergências entre vocês. Resolva o que vier com compreensão, empatia e senso prático. E também podem realizar um grande sonho neste mês, tal como constituir família, noivar ou casar.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 1

Eis um ciclo que você pode aliar tanto a coragem e a iniciativa quanto a perseverança, a fim de realizar alguma meta.

Essa dinâmica, aplicada à sua vida amorosa, caso esteja sem se relacionar, pode representar uma tendência a se direcionar com assertividade no rumo de alguém que queira conquistar. E, mesmo diante da resistência dessa pessoa, você pode insistir de um jeito diferente e inventivo, com grandes chances de conseguir iniciar um novo relacionamento.

Se você está se relacionando, é um mês importante para você propor ideias práticas e apresentar soluções inventivas ao seu par, as quais contribuirão para o estabelecimento de um ciclo mais seguro e estimulante à vida a dois.

Pode ser que alguma mudança ou reestruturação aconteçam ou sejam necessárias neste período. Abra-se para o novo, planeje e concretize uma nova fase entre você e a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 2

É um mês em que poderá ocorrer conflito entre dependência X independência, carência X autossuficiência. Mas o desejo de estar acompanhada pode prevalecer.

Sendo assim, se você não está se relacionando, pode iniciar um vínculo afetivo em maio. Mas precisa ter espaço para tocar algum projeto ou sair com amigos(as). Um vínculo repleto de companheirismo e, ao mesmo tempo, respeito à individualidade de cada qual.

Caso esteja se relacionando, maio poderá ser um mês em que você precisará conciliar seu tempo e atenção entre sua vida a dois e algum projeto pessoal. Ou negociar com seu par um espaço maior para fazer o que você quer, muitas vezes sozinha ou em companhia de amigas.

Pode ser também que a impaciência esteja bem forte neste ano e, caso não queira se separar, é fundamental agir com uma diplomacia assertiva, apresentando de maneira cuidadosa e ao mesmo tempo firme o que você deseja de renovação na união.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Pode ser que você esteja com um magnetismo maior neste mês, chamando mais a atenção das pessoas e com possibilidades de maior reconhecimento.

Portanto, se você não está se relacionando, aproveite para sair mais e entrar em contato com diversas pessoas, a fim de irradiar esse brilho e atrair quem poderá estabelecer um vínculo com você. Mas tenha tempo também para algum estudo ou momentos de curtir a sua própria companhia, pois está no Ano Pessoal 7.

Caso já esteja num relacionamento, este mês poderá ser importante para expressar de forma mais prática, objetiva e madura o seu amor pela pessoa parceira. E ser receptiva a presentes, mimos e uma atenção especial de seu par.

Do contrário, como você estará irradiando uma luminosidade maior, poderá se fechar, ficar com raiva e até mesmo usar palavras duras para criticar a pessoa com a qual se relaciona. Exponha o que deseja de mais prazer, comprometimento e intimidade com a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 4

Eis um período que você poderá estar com um dinamismo maior se vencer a preguiça e resistência para colocar em prática alguma meta e realizar uma grande ambição.

Por isso, se não está se relacionando e seu foco esteja no trabalho ou a um projeto, não terá tempo para se envolver com alguma pessoa. Mas se direcionar esse poder assertivo, essa vontade ferrenha e essa coragem de construir um vínculo seguro a longo prazo, o momento é excelente para esse início (1 de seu Trimestre) de forma efetiva (4 e 8).

Se você está numa relação, pode ser ótimo para começar uma fase de mais segurança na vida a dois, tal como decidindo comprar ou reformas algo (como uma casa) ou mesmo iniciando ou aumentando a família.

Maiores responsabilidades – tanto familiares quanto profissionais – poderão pesar sobre seus ombros neste mês. Saiba oferecer seu amparo à pessoa parceira ou receber dela esse estímulo apoiador.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5

Eis um período de muito movimento e expansão. Alguma mudança bem impactante poderá ser vivida ou buscada por você!

Por isso, caso você não esteja num relacionamento e queira aproveitar a abertura a novas experiências prazerosas e intensas na vida amorosa, o momento é super favorável. A tendência a se apaixonar torridamente existe. Então, vai ficar a seu critério ter algumas aventuras românticas e sexuais neste período ou se comprometer com alguém que mexerá profundamente com você.

Se você está num relacionamento, maio lhe apresenta a oportunidade de viajar para renovar o prazer e o estímulo entre você e seu par. Ou simplesmente expressar uma intensidade afetiva e sexual maior, seduzindo, encantando e jorrando amor para a pessoa parceira.

Claro que almejará também que ela esteja no mesmo nível de paixão e envolvimento que você, a fim de não querer se aventurar com outra pessoa para viver tamanho desejo afetivo deste período. E se alguma crise ficar notória, é o momento de buscarem o renascimento do vínculo – ou mesmo o término da relação.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br