As previsões astrológicas da semana de 2 a 8 de maio de 2022 estão repletas de aspectos positivos, que estimulam ir em frente – ao menos até Mercúrio ficar retrógrado, no dia 10/05.

Ser mais autêntico e criativo; otimismo, alegria e desejo de mudança mostram a cara por estes dias. Mas algumas pessoas também podem sentir mais impaciência e agitação e o clima coletivo tende a ficar mais radical e tendente a rupturas e acidentes.

A seguir, você vai conhecer todos os detalhes da semana pós-eclipse, que ocorreu no último sábado (30). Mas se quiser orientações individuais, veja aqui o Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Sol em conjunção com Urano: o principal aspecto da semana

O principal aspecto da semana é o Sol conjunto a Urano. É um contato ambivalente, com pontos positivos e negativos.

De negativo, tem um quê de brusquidão e radicalismo, podendo induzir a rupturas. A proverbial teimosia associada a Touro, signo por onde os dois planetas transitam, fica duplicada, podendo beirar a intolerância em muitos casos.

Além disso, intensifica o potencial de acidentes coletivos ou pessoais, quedas de avião, fenômenos climáticos imprevisíveis e eventos que fogem ao controle.

Inspira uma maior rebeldia – o que não necessariamente é negativo, pois muitas revoluções e mudanças significativas surgiram de atos de rebelião e questionamento. Este aspecto foi o destaque no mapa do eclipse de 30 de abril de 2022 e, portanto, vai reverberar por 6 meses.

Agora vamos à faceta positiva. O aspecto favorece as grandes mudanças e a libertação. Urano tem o benefício de não ficar preso ao passado. Então, quem está estagnado ou lamentando uma situação que já passou vai ser empurrado para a frente, quer queira, quer não.

Sol/Urano também ajuda a movimentar coisas novas, criatividade, inovação e novas percepções. Traz, também, uma maior autenticidade, fomentando buscar mudanças positivas e libertadoras.

Por estes dias, você pode ficar um pouco mais impaciente e/ou agitado. Se tem algo que o esteja prendendo além da conta vai ter a percepção clara do que é. Só vai precisar ter cuidado para não ser muito radical. E o dia a dia pode ter mais imprevistos, com mudanças de última hora.

Sol em sextil com Marte: energia e vitalidade

O Sol está em bom aspecto com Marte durante boa parte de maio. Esta ótima combinação infunde energia, saúde e vitalidade. Favorece atividade física. Momento positivo para começos e iniciativas.

Mercúrio e Vênus: palavras mais gentis e sedutoras

Mercúrio, o planeta das comunicações, está em boa sinergia com Vênus, o planeta das relações. Isto traz todo um charme e sedução para a comunicação, inspirando a se comunicar de maneira mais carismática e persuasiva.

Isso ajuda em vendas, compras, fechamento de negócios e até mesmo nas paqueras. Palavras mais afetuosas e gentis tendem a ser proferidas. É tempo de elogiar e demonstrar afeto!

Bom momento para reuniões, confraternizações e programas de lazer e culturais. A vida se torna mais interessante sob o efeito deste sextil, por isto vá atrás de novidades e se relacione!

Esta é também a última semana com Mercúrio direto. De 10/05 a 03/06, Mercúrio retrógrado (veja os significados aqui) tende a tornar mais difícil e incerta a tomada de decisões, além de trazer mais imprevistos no dia a dia.

Dica: agilize seus assuntos por estes dias, pois, depois, vai ser mais oportuno a partir de 03/06.

Marte em sextil com Urano: impulso para mudanças

Outro aspecto que empresta agilidade é Marte em sextil com Urano, especialmente para tomar decisões de mudanças, desde um novo corte de cabelo até a matrícula em um curso.

Há mais coragem e ousadia. Situações que estavam paradas tendem a ter impulso ou direção. Aumento, também, da criatividade e desejo de inovação. Se você quer colocar mudanças em movimento, a hora é agora.

Vênus festiva, alegre e exagerada

Vênus prossegue na conjunção com Júpiter até o meio da semana, aspecto que já vem desde a semana passada e que traz uma energia extrovertida e festiva. A bem da verdade, também de um tanto de exagero, seja para comer ou gastar.

Mas ninguém vai poder reclamar de falta de confiança ou de um clima para baixo, já que esta é uma combinação bem animada e que gosta de romper a mesmice. Desejo de gastar com viagens e/ou assuntos prazerosos.

Para solteiros, em romances recentes, produz animação, mas, em alguns casos, um excesso de expectativas, então é bom ficar atento. Vênus também vai estar em bom aspecto com Plutão até a metade da semana, fomentando química e desejo, em um bom momento para o amor.

Vênus muda para uma sintonia mais apimentada

Vênus transitou em Peixes ao longo de abril, produzindo um pano de fundo afetivo especialmente romântico. Trouxe, também, mais tolerância e flexibilidade para as relações em geral, com a valorização do entendimento e da harmonia.

Contudo, já nesta segunda-feira (02), o planeta das relações entra em uma frequência mais apimentada e menos conciliadora ao ingressar em Áries, onde fica a maior parte de maio.

Esta Vênus em signo do elemento Fogo tem menos paciência, então, se tiver de fazer algo que peça especialmente por isto, pode ser melhor deixar para outro momento. Há um prazer, a partir de agora, em satisfazer os próprios desejos.

Para quem gosta de esportes, este posicionamento realça esta esfera. Traz vontade de gastar energia e estar em atividade, nem que seja para passear.

No amor, é um trânsito que pede – e aumenta – a coragem. O famoso partir para cima. Só vai ser preciso tomar cuidado com brusquidão e falta de tato nas relações em geral.

Nas finanças, tende a haver mais impulsividade, o que não vai ser muito recomendável a partir da semana que vem, com Mercúrio retrógrado, então, fique ligado.

Júpiter, Netuno e Plutão

Prossegue a conjunção Júpiter com Netuno, presente desde a segunda quinzena de março. Esta conjunção responde por um retorno da esperança, especialmente no contexto atual, em que o mundo se recobra lentamente de uma dura pandemia.

Júpiter também está em sextil com Plutão, favorecendo recuperações. Se você precisa se recuperar emocional ou energeticamente ou transformar algo na sua vida, aproveite este aspecto, que favorece terapias e curas. Vá fundo nisso, e com o otimismo próprio de Júpiter.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”.Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo.É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

