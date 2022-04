Plutão Retrógrado: o que significa na sua vida?

Plutão entra em movimento retrógrado nesta sexta-feira, dia 29 de abril, e fica até 8 de outubro de 2022. O planeta é polêmico e divide opiniões entre os astrônomos (sobre se Plutão é planeta ou não, entenda mais aqui). Para a Astrologia, Plutão é o planeta das transformações profundas. Mas o que será que Plutão retrógrado significa?

Em 2022, nós teremos oito planetas retrógrados. Veja aqui as datas e os significados de todos. É importante lembrar que as retrogradações não significam que os astros estão “andando para trás”. É apenas uma ilusão de ótica do ponto de vista do olhador da Terra.

Mas a Astrologia entende que esses períodos podem trazer tendências sobre os aspectos psicológicos que aqueles planetas representam durante essa fase. A seguir, o astrólogo do Personare Leonardo Lemos explica melhor Plutão retrógrado e o que significa na sua vida.

Plutão retrógrado é raro?

Não. O fenômeno da retrogradação de Plutão é algo bastante comum: uma vez ao ano, por quase seis meses, Plutão estará retrógrado. Isso indica que praticamente metade da população terá Plutão retrógrado em seu mapa.

Entenda aqui o que significa Plutão no seu Mapa Astral.

O que significa Plutão retrógrado na sua vida?

De acordo com alguns astrólogos, Plutão retrógrado será melhor percebido se em oposição ao Sol, ou se for o protagonista de alguma configuração astrológica importante. Caso contrário, seus significados estão bem diluídos em outros contextos mais pessoais.

Este astro é um dos que são chamados de transpessoais, representando mudanças na forma de cada um viver, provocando fins, encerramentos, destruição e reconstrução, renascimento e cura de algum tema, geralmente apontado pela casa onde está e pela casa que rege (onde está o signo de Escorpião no mapa). Faça seu Mapa Astral gratuito e descubra aqui.

Plutão é sempre relacionado à palavra TRANSFORMAÇÃO, assim como metamorfose. Palavras até bonitas e fáceis, mas que verdadeiramente representam processos muito profundos, intensos e doloridos, em certo ponto, em todos nós.

Plutão nos marca com seus ritos de passagem e devemos elaborar que não se vai à nova vida, a uma nova situação carregando tudo que adquirimos das experiências anteriores. Uma das finalidades plutonianas é o desapego; logo, o ter e o adquirir não fazem sentido a ele. Expurgar, extirpar, eliminar e limpar, sim!

O que fazer com a retrogradação?

Ao retrogradar em algum ponto crítico de um mapa, Plutão tende a revelar conflitos e tensões, que, muitas vezes, podem ser solucionadas com a nossa desistência sobre aquele assunto.

Períodos de retrogradação indicam a revisão do assunto simbolizado por aquele planeta e outras situações indicando repetição: repensar, rever, reconsiderar, refazer, ressentir, reestruturar, remanejar, reconectar, reaprender e outros verbos com o prefixo “re-“.

Ao retornar pelos graus, simbolicamente o astro retoma assuntos pendentes e repassa alguns assuntos vividos anteriormente e, daí vem a conexão que pode ser feita pela Astrologia Cármica entre astros retrógrados e revisões necessárias em seus assuntos.

Fique atento ao seu Horóscopo Personalizado (acesse aqui) e acompanhe como os trânsito astrológicos cruzam com o seu Mapa Astral.

Plutão nos signos e a sua geração

Cada um de nós nasceu com Plutão em um signo e fazemos parte de uma geração de pessoas que tem em si a força e o poder de catalisar mudanças por meio da expressão do signo em que seu Plutão está.

Entenda aqui Plutão nos signos e qual é a sua geração.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

