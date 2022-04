Eclipse em dia de lua negra: entenda a energia dessa data

Dia 30 de abril de 2022 temos o primeiro eclipse do ano que ocorre exatamente numa lua negra e que será potencializado por uma chuva de meteoros na semana seguinte. Este é um eclipse solar que traz um alinhamento completo entre Terra, Lua e Sol. A lua passa em frente ao sol, e essa passagem oculta o brilho solar por um breve período.

Uma lua negra ocorre quando uma segunda lua nova ocorre em um mesmo mês, o que traz maior profundidade e magnetismo à energia da lua nova e das configurações astrológicas do momento. Em 2022, só abril terá essa configuração lunar (salve aqui seu calendário lunar 2022).

Esse eclipse terá um efeito energético muito forte que vai até 30 de maio, e será potencializado pela chuva de meteoros Eta Aquarídeos que tem seu pico entre 5 e 7 de maio, trazendo intensidade e aceleração aos processos desencadeados pelo eclipse. Mas, como em todo eclipse, é importante lembrar que a energia continua atuando até seis meses após o fenômeno.

Compreender o que os eclipses representam, quando vão ocorrer e quais configurações estão trazendo, nos ajuda a passar mais tranquila e conscientemente por esses eventos. Essa compreensão nos ajuda a utilizar tais eventos para superação e evolução, ainda que os mesmos tragam incertezas e crises.

Veja no mapa do céu do Personare qual é a área da sua vida que será destacada pelo eclipse de 30 de abril de 2022.

Todo eclipse solar traz uma possibilidade de resgate de memórias

Eclipses são momentos em que podemos resgatar vivências e questões que nos impulsionam a uma reflexão sobre o que deve ser eliminado para gerar as curas necessárias. Nos coloca em contato com um período de maior reclusão e reflexão, onde é importante desconectar do externo e olhar par dentro. É um momento de analisar o passado e o presente para impulsionar e direcionar o futuro.

O eclipse apresenta essas questões tanto no âmbito individual quanto coletivo. Dessa forma, nos traz também a oportunidade de atuar e manifestar ainda mais o nosso papel no cenário da coletividade.

A energia do eclipse em Touro

O eclipse de 30 de abril está no eixo Touro–Escorpião que coloca o foco nas relações e parcerias, trazendo aspectos karmicos do passado para serem externalizados, compreendidos e curados. Vem trazer um movimento intenso aos nossos processos de cura e transformação.

Nesse período é muito importante se conectar a sua intuição e à compreensão da sincronicidade para conseguir utilizar o que o universo está trazendo para nosso crescimento individual e coletivo nesse momento de transição planetária. O eclipse sempre traz uma tensão inconsciente entre Sol e Lua, luz e sombra, e devido a esse fator acaba trazendo situações críticas também.

Mesmo que surjam crises, surpresas e questões vindo a tona com grande intensidade, é importante saber que esse conteúdo estava guardado dentro de nós e precisa ser compreendido, resgatado e curado.

Esse eclipse solar de 2022 pede reflexão

É momento de ir para dentro e perceber seu interior, reconectar com sua verdade e propósito e, então, analisar as suas relações a partir da compreensão de si. Também traz um pedido de desapego, um momento de pausa para perceber o que devemos deixar ir, principalmente nas relações… o que não faz mais sentido dentro de nossa verdade e realidade atual.

Esse eclipse também esta unificado ao Ritual de Beltane, um dos ritos da roda celta da vida, que trabalha o amor.

Sugestões para utilizar bem essa energia do eclipse de abril de 2022:

fazer trabalhos de meditações ou iniciações que ajudem a desligar do externo e buscar uma reflexão interna reflexão, análise e cura das relações corte de laços e amarras karmicas com pessoas e relações específicas Ritual Mágico de Beltane (veja aqui como fazer) Conexão com a energia do eclipse e chuva de meteoros

Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

adonai@adonaigaya.com.br