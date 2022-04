Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em maio de 2022

Maio chegou e o horóscopo trouxe muita força para os relacionamentos. É que logo no começo do mês, no dia 2, Vênus entra em Áries. Esse trânsito pode deixar tudo muito forte, espontâneo e independente. Ainda teremos Mercúrio Retrógrado, Eclipse Lunar em Escorpião e a entrada de Sol no Signo de Gêmeos durante este mês. Ou seja, sem dúvidas, será um período intenso!

Veja, a seguir, a previsão para todos os signos em maio de 2022. Não esqueça de conferir o que diz o seu signo solar e o ascendente também. Mas se você quiser acompanhar as previsões para você, segundo o seu Mapa Astral, confira aqui o Horóscopo Personalizado.

Veja as previsões para os signos em maio de 2022:

ÁRIES

Maio é um dos meses mais significativos de 2022 para as pessoas nascidas sob o Signo de Áries, por três motivos: o primeiro diz respeito à entrada do planeta Júpiter em Áries, evento que só ocorre a cada 12 anos e dura aproximadamente um ano.

Trata-se de um ciclo planetário bastante positivo, sugestivo de alargamento de horizontes e oportunidades de crescimento. Veja mais sobre esse trânsito nas Previsões para Áries em 2022.

O segundo é a passagem de Vênus por Áries entre os dias 3 e 28. Vênus intensifica a veia romântica ariana, favorecendo os relacionamentos amorosos, a sensualidade e qualquer coisa relacionada à beleza e à aparência.

O terceiro motivo envolve a entrada do planeta Marte, que rege o signo de Áries, exatamente nesse signo, movimento que só ocorre em média a cada dois anos. Por isso, a última semana de maio será caracterizada pelo aumento da força de vontade das pessoas desse signo.

TOURO

Maio é bastante importante para o Signo de Touro. Afinal, trata-se do mês em que a maioria das pessoas desse signo faz aniversário. Por isso, cheque sua revolução solar aqui e veja o que os próximos 365 dias a partir do seu aniversário reservam para você.

Todo o ano de 2022 reserva mudanças para taurinas e taurinas (como adiantaram as previsões 2022 para Touro), mas sobretudo maio desponta como um momento de transformações radicais. Muitas delas serão súbitas, não planejadas, porém, deverão terminar sendo identificadas como benéficas à medida que o tempo passa.

Mercúrio, em estado retrógrado, sai de Gêmeos e retorna para Touro no dia 24. Isso significa que as pessoas de Touro (não só elas, mas principalmente elas) precisarão retomar alguns assuntos e conversas que julgavam encerrados.

O que parecia resolvido, não estará. Mas isso não é ruim, pelo contrário, é a oportunidade para aperfeiçoar questões e sanar pontas soltas.

GÊMEOS

Ao longo do mês de maio de 2022, ocorre um movimento planetário bastante importante para Gêmeos: o planeta Mercúrio, que rege esse signo, estará transitando por ele até o dia 23.

O movimento, contudo, tem dois momentos bem diferentes: o primeiro, que favorece substancialmente a comunicação falada e escrita, se dá até o dia 9. Mercúrio em Gêmeos também favorece o comércio, as viagens rápidas e os acordos.

A partir do dia 10 e até o dia 23, Mercúrio continua em Gêmeos, porém em movimento retrógrado. Disso decorre a necessidade de revisar, de rever uma série de coisas que se pensava que estivessem resolvidas.

Não estavam. Será preciso abordá-las novamente, a fim de solucionar as pontas soltas. Ao longo desses dias, não é recomendável assinar contratos, comprar ou vender coisas importantes ou iniciar projetos novos.

CÂNCER

Maio de 2022 é um mês em que pessoas do Signo de Câncer precisam ter cuidado redobrado para não se envolverem em acalorados debates ideológicos, filosóficos ou religiosos que gerarão mais dissabores do que soluções. O resto do mês é marcado por altas cobranças profissionais.

Tais cobranças não são necessariamente feitas por outras pessoas, mas pelo seu próprio senso crítico e de suas altas expectativas a respeito de seu desempenho. De todo modo, atente que a partir do dia 25, com o novo trânsito de Marte, é bem possível que você se veja no meio de disputas profissionais.

A competitividade estará em alta no fim do mês, goste você disso ou não. Os dias mais sensíveis, considerando os ciclos lunares, serão os dias 5, 6 e manhã do dia 7; tarde e noite do dia 12, dia 13 até fim de tarde do dia 14; dias 19 e 20; dias 25, 26 e manhã do dia 27.

LEÃO

O mês de maio de 2022 apresenta para as pessoas do Signo de Leão uma tendência ao conflito entre a vida amorosa e a profissional. Essa tensão se manifesta entre os dias 11 e 21, e decorre da quadratura entre o Sol e Saturno.

De um lado, teremos Saturno cobrando maior atenção e compromisso nas relações íntimas; do outro, teremos o Sol sugerindo oportunidade de bons resultados por conta de dedicação profissional.

Termina sendo um cabo de guerra em que um astro puxa para um lado. Dos dias 3 a 28 de maio, o trânsito de Vênus beneficia viagens, sobretudo as longas. Favorece também contatos amorosos ou profissionais com pessoas estrangeiras.

A retrogradação do planeta Mercúrio a partir do dia 10 sinaliza uma série de conversas importantes com pessoas do círculo íntimo de amizades. As pessoas de Leão terão a oportunidade de desfazer mal entendidos.

VIRGEM

Maio dá prosseguimento a um ciclo planetário iniciado em abril: Marte em trânsito em oposição ao Signo de Virgem. Esse movimento astral sugere baixa vitalidade para as pessoas de Virgem em geral, e aponta para a necessidade de cuidados de saúde.

Como se trata de um momento físico e energético vulnerável, é conveniente que se preste atenção redobrada à alimentação, ao descanso e à atividade física moderada, evitando terminantemente qualquer forma de exagero.

O ciclo marciano até o dia 24 também aponta para risco de problemas em relacionamentos íntimos, sejam eles amorosos ou profissionais.

A partir do dia 10 de maio, Mercúrio entra em movimento retrógrado. No caso do Signo de Virgem, isso representa a necessidade – além da oportunidade – de rever pontos da vida profissional que pareciam já devidamente solucionados.

LIBRA

De 3 a 28 de maio, Vênus passará a se opor ao Signo de Libra, o que é especialmente bom para a vida amorosa. Para quem já está em um relacionamento, esse período termina configurando boas oportunidades românticas.

Já para quem está solteiro, as chances de encontrar paqueras interessantes aumentam substancialmente.

A partir do dia 25, o planeta Marte inicia um trânsito que só ocorre a cada dois anos. Ele será mais forte em junho, mas dará seu recado na última semana de maio: nada de se sobrecarregar! A energia vital estará reduzida, não favorecendo excessos de forma alguma.

A partir do dia 10, Mercúrio retrógrado não favorece viagens. Recomenda-se adiá-las. Caso sejam inevitáveis, as pessoas de Libra precisarão estabelecer planos alternativos, de modo a não se verem em situações vulneráveis decorrentes de problemas imprevistos.

ESCORPIÃO

Maio desponta como um mês favorável para a vida afetiva do Signo de Escorpião, apesar de alguns imprevistos envolvendo pessoas queridas. Será preciso estar disponível para ajudar a resolver problemas alheios.

Ao mesmo tempo, será um mês de aprendizado, que aprenderá que também precisa de ajuda, e não há vergonha alguma nisso. A palavra-chave do mês é “solidariedade”, e ocorrerá em mão dupla: haverá várias oportunidades de exercê-la e tantas outras para ser alvo dela.

Maio apresenta duas Luas Novas: no dia primeiro e no dia 30 do mês, sendo que a primeira delas evoca justamente a importância do doar-se e de aceitar doações.

A partir do dia 24, Mercúrio retrógrado entra em oposição a Escorpião, sugerindo que os últimos oito dias de maio (e um bom pedaço de junho, vale adiantar) serão marcados por forte risco de mal-entendidos.

SAGITÁRIO

Maio de 2022 será o mês das conversas incessantes para as pessoas do Signo de Sagitário, principalmente conversas com a pessoa amada, ou com relacionamentos que ficaram no passado.

Mercúrio em oposição a Sagitário aumenta a disponibilidade para o diálogo, e a retrogradação do planeta a partir do dia 10 configura uma série de oportunidades de interação com pessoas com as quais você perdeu contato, ou teve um relacionamento importante.

Até o dia 24, o movimento do planeta Marte sugere risco de conflitos familiares, ou mesmo de problemas objetivos no lar: aparelhos que quebram, coisas que precisam ser reformadas e outras ocorrências que chateiam um pouco.

Lembre-se que o conflito pode até ser inevitável, mas a forma como você lida com ele é que faz a diferença.

CAPRICÓRNIO

Maio será, pelo menos até o dia 24, um mês intelectualmente produtivo para as pessoas do Signo de Capricórnio. Para aqueles que estudam, pesquisam, escrevem ou estão envolvidos em aprendizados novos, o mês se configura como ativo e intenso.

É preciso, porém, tomar cuidado com disputas verbais e agressividade na comunicação. As datas mais delicadas envolvem os dias 10, 11, 23 e 24 de maio. Dos dias 3 a 28, Capricórnio terá ótimas oportunidades de tornar mais confortável o lugar onde vive.

A partir do dia 10, Mercúrio entra em movimento retrógrado, o que afeta as pessoas de Capricórnio principalmente no que diz respeito às questões de saúde.

A última semana do mês inclina as pessoas de Capricórnio a conflitos familiares, mas não é nada perfeitamente administrável. Convém não fazer drama por conta de pequenas desavenças.

AQUÁRIO

2022 tem sido um ano bastante significativo para as pessoas do Signo de Aquário. Saturno, que leva 2 anos para dar a volta no Zodíaco, está em Aquário já há algum tempo.

É o momento de criar coisas sólidas, fincar raízes e – mesmo que temporariamente – deixar as aventuras de lado para investir tempo e energia naquilo que é seguro e estável.

A Lua Nova enfatiza maio como um mês importante para reorganização doméstica e dedicação a questões do lar e da família. Aquário não tende a ser um signo exatamente caseiro, mas em maio haverá a oportunidade de se dedicar a essa área da vida.

Maio é um mês excelente para estudos e leituras, por conta do trânsito do planeta Vênus. Júpiter, a partir do dia 11, passa também a favorecer extremamente qualquer tipo de atividade intelectual: cursos, leituras, aprendizado de idiomas.

PEIXES

Em maio, as pessoas do Signo de Peixes vivem o prosseguimento de um ciclo planetário bastante significativo, iniciado no mês anterior: o “retorno de Marte”. Trata-se de um ciclo poderoso, que sinaliza a intensificação da força de vontade, do espírito de luta e da capacidade de agir.

Marte desencadeia o aumento de energia vital que permite mais eficiência para lidar com problemas que antes pareciam impossíveis de resolver. Como efeito colateral, pode-se esperar um aumento da disposição agressiva.

Até o dia 10 de maio, o planeta Júpiter também ativa o Signo de Peixes, o que sugere empolgação e entusiasmo na direção de novos projetos e empreendimentos.

Maio amplifica uma qualidade empolgada e empreendedora que se iniciou em abril de 2022, ótimo momento para seguir na direção de metas ambiciosas.

