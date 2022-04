Presente Dia das Mães: como acertar na escolha

Que cada mãe é única, todo mundo sabe. Agora, na hora de escolher o presente de Dia das Mães, tão ou mais importante que levar em conta a personalidade dela, é identificar o momento que sua mãe está vivendo. A Numerologia pode ajudar nisso!

Segundo o numerólogo do Personare Yub Miranda, cada trimestre que vivemos tem um tom específico e sugere experiências que tendem a ser vividas. Assim, para acertar no presente de Dia das Mães, veja aqui qual Número simboliza o momento da sua mãe e veja as dicas para os Trimestres de 1 a 9.

Mãe no Trimestre 1

Surpreenda sua mãe com um presente original e que traduz bem um traço peculiar de sua personalidade. É possível que ela goste de algo mais tecnológico ou que seja algo novo no mercado – quem sabe um celular ou algum equipamento que possa ser útil no dia a dia dela? Um presente de Dia das Mães fora do comum também será bem-vindo. Ouse!

Mãe no Trimestre 2

Sua mãe pode curtir um presente Dia das Mães pequeno, mas que tenha um detalhe muito significativo. Também poderá gostar de receber algo que valorize seu lado yin, feminino e maternal. Pense em algo sensível e que evidencie uma mensagem bastante carinhosa será muito bem recebido por ela. Quem sabe algum kit com óleos essenciais para mães? Veja dicas aqui!

Mãe no Trimestre 3

Sua mãe se sentirá muito bem ao receber um presente visivelmente especial. Pode ser algo que valorize a vaidade dela, como um produto de beleza, ou mesmo uma festas com familiares e amigos num clima muito animado. Veja aqui dicas de Feng Shui para mães e filhos. Se puder, entregue algum cartão com elogios sobre o jeito especial dela – ela vai amar!

Mãe no Trimestre 4

Sua mãe apreciará um presente útil, seja para ela ou mesmo para o lar. Gostará de algo produtivo para o dia a dia da casa e que seja econômico. O presente deve ser objetivo, palpável e, se possível, que proporcione uma maior segurança e estabilidade na vida dela. Veja aqui dicas de aromas e florais que ajudam a combater ansiedade, insegurança e preocupação.

Mãe no Trimestre 5

Sua mãe pode gostar de ganhar viagens como presente. Pode tanto ser um pacote para algum destino que ela sonha ou mesmo levá-la a uma cidade diferente no final de semana do Dia das Mães. Afinal, viajar pode ser uma terapia! Leia mais aqui.

Mãe no Trimestre 6

O presidente de Dia das Mães ideal não é físico. Sua mãe deve querer mesmo reunir a família no domingo e curtir com as pessoas que ama. Por isso, criar um clima de segurança emocional e convivência harmoniosa será o ideal. Confira aqui mantras para as mães e os signos – ela vai curtir!

Mãe no Trimestre 7

Sua mãe vai curtir muito ganhar de presente um livro ou algum curso que estava muito querendo fazer para se conhecer melhor ou se especializar no ramo que atua. Se puder envolver o objeto presenteado num clima de mistério, melhor ainda. Compartilhe com ela esse texto sobre o papel da mãe na Constelação Familiar – ela pode curtir!

Mãe no Trimestre 8

Sua mãe vai curtir receber dinheiro. Isso mesmo. Não tenha medo e aprenda a lidar com dinheiro (leia mais aqui). Uma ideia é combinar com os familiares de cada um dar uma quantia. Mães que vivem esse trimestre também poderão apreciar receber um item vistoso, que seja importante e represente um símbolo de poder.

Mãe no Trimestre 9

Sua mãe vai gostar se você puder demonstrar toda sua gratidão pelo tanto que ela se sacrificou e se sacrifica para desempenhar o papel de mãe, ela ficará muito feliz. Afinal, é preciso abrir mão das idealizações sobre mães (leia mais sobre isso aqui). Um livro sobre algo que ela busca compreender também será excelente!

