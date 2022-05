Como entender o trânsito de Mercúrio em Gêmeos

Vai começar o trânsito de Mercúrio em Gêmeos. Em 2022, o planeta das comunicações entra o signo mais comunicativo do zodíaco no dia 29/04, e, depois do período retrógrado, no dia 14/06 (entenda melhor no calendário astrológico 2022).

Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, por isso esse trânsito é tão importante. E é importante para todos os signos. Acompanhe como esse e outros trânsitos agem na sua vida vendo o Horóscopo Personalizado (é só clicar aqui).

Quem é Mercúrio?

Mercúrio, esse deus mítico, de pés alados, mensageiro dos deuses, nos dá a capacidade de nos comunicarmos. Reveste a mente de sentidos, de conceitos, de simbologias e de linguagens.

Parte da influência deste pequeno e ágil astro é a dinâmica que opera nosso intelecto e a energia da nossa visão de mundo. Mercúrio dá tom a nossa fala e a nossa escrita. O pensamento é mercurial.

Gêmeos é o signo que rege:

o ar que inalamos e exalamos a respiração pulmonar e a oxigenação cerebral a fala proveniente da articulação do músculo da língua e das articulações das mãos, dos gestos e do movimento completo dos braços e ombros o diálogo, como sopro e emissão de som através do intercâmbio de oxigênio e gás carbônico.

Por que o trânsito de Mercúrio em Gêmeos é importante?

A passagem de Mercúrio por seu signo de domicílio, Gêmeos, é confortável para nós. Acontecerá de 29 de abril a 22 de maio (como Mercúrio fica retrógrado entre 10/05 e 06/06, o planeta volta para Touro no dia 22/05) e, depois, de 14 de junho a 5 de julho.

A temporada do trânsito de Mercúrio em Gêmeos é de grande importância para 2022 porque seremos encorajados pelo pensar lógico, pelo diálogo aberto e pela revisão das formas de troca e comercialização.

Em trânsito por Gêmeos, Mercúrio balbucia as primeiras palavras e vê o mundo com olhos ávidos. Aprende a escrever o próprio nome, aprende a conversar, socializar e a criar relações fraternais.

Nesse período, os assuntos costumam se espalhar, a informação geralmente corre solta, os colégios distribuem notas e boletins, os alunos anotam, são notados e notórios professores exigem. Leva-e-traz. Disse-me-disse, vai e vem, boatos e mexericos da vizinhança. A cidade em seus fluxos e o trânsito abre novas rotas. O meio fala com a gente e a gente conversa com as ruas.

Transita livremente a voz do povo, daquele local. A linguagem cotidiana, suas gírias e seus ditos populares circulam. As conversas sem hora para acabar ou os mesmos assuntos, talvez repetidos alternadamente por outras tantas bocas. Os argumentos mutáveis, ora defendidos, ora renunciados.

Os diálogos viram triálogos, que viram rodas, que viram círculos, que viram rede. Em tantos assuntos os neologismos acontecem para suprir as urgências e lacunas da comunicação contemporânea. Atualiza-se o linguajar para expressar as necessidades que se apresentam no agora.

O que fazer durante o trânsito de Mercúrio em Gêmeos

Todas as questões de mídias sociais, Whatsapp, telefone, linguagem escrita ou falada são postas por Mercúrio em Gêmeos. Da comunicação primária, simplificada, simbólica, pictórica, que surge às margens e advém das vozes do dia a dia para que a informação possa circular. Ele revê os léxicos incabíveis e preconceituosos e atualiza a linguagem.

Gêmeos vê a linguagem de maneira inclusiva, para todes e todxs. É a própria torre de Babel, cheia de falatórios e idiomas distintos. Nos leva a consciência da coexistência de muitas línguas, de maneiras de comunicação múltiplas e das diversas formas de pensar.

Vamos nessa passagem mercurial geminiana aprender a:

ouvir o povo e deixar o povo falar pensar as trocas e as moedas valorizar o comércio local e fortalecer o pequeno comerciante do bairro transitar pela cidade para conhecê-la visitar os amigos enviar encomendas fazer novos amigos na fila do banco lutar por preços mais justos nos transportes públicos exigir o direito das pessoas de ir e vir

Durante o trânsito de Mercúrio em Gêmeos, é possível que nossa atenção se volte para

as mudanças no câmbios a assinatura de contratos (mas cuidado com Mercúrio retrógrado) fazer acordos renovar documentos aproveitar para papear

Ana Andreiolo

Ana Andreiolo é artista visual desocultista, comunicóloga e astróloga. Publicou o livro astropoético "Manifesto Cósmico Nada Cômico, Narrativas Poéticas Celestes do Apocalipse", ministra o curso de astrologia contemporânea Orbitantes e é também autora do método registrado "Astrobranding", onde reúne a astrologia às práticas de design holístico e artes visuais.

ana@anaandreiolo.com