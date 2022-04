Semana tem eclipse: as previsões astrológicas de 25 de abril a 1º de maio de 2022

A semana de 25 de abril a 1º de maio de 2022 tem eclipse solar, o que já pode indicar aumento da tensão emocional, e mais diversos aspectos astrológicos que misturam empecilhos, sensibilidade, sonhos e euforia.

Veja um resumo das previsões da semana:

Sol e Marte estão em boa sinergia, elevando a energia física e o potencial para iniciativas. Mercúrio, até a metade da semana, está em tensão com Saturno, ocasionando entraves e lentidão no dia a dia, e, às vezes, um travo de pessimismo. Mas Mercúrio também faz ótimos aspectos que ampliam a visão (Júpiter), permitem um aprofundamento (Plutão) e a troca de gentilezas (Vênus). Mercúrio ingressa em Gêmeos na sexta-feira (29), trazendo muita versatilidade mental para boa parte de maio. Aproveite-o em movimento direto, pois, a partir da retrogradação, no dia 10, tudo vai ficar mais complicado, desde tomar decisões até fazer compras. Vênus se alia a Netuno e Júpiter nesta semana. O aspecto com Netuno é mais romântico e nostálgico. Mas, depois disso, a aliança com Júpiter é alegre e festiva, podendo levar até a um pouco de exagero. Tudo bem, depois se recupera o rumo.

A seguir, veja o detalhamento das previsões astrológicas da semana, com dicas de como aproveitar da melhor forma. Mas se quiser orientações individuais, veja aqui o Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Sol em sextil com Marte e o aumento de energia

O Sol fica em bom aspecto com Marte durante boa parte de maio. Esta ótima combinação ajuda em ter boa energia, vitalidade, o que auxilia na saúde.

Além disso, ajuda a equilibrar a assertividade para que não seja excessiva ou ausente, ficando na medida certa. Momento positivo para começos e iniciativas.

Veja aqui o Horóscopo do dia, semanal, mensal e anual do seu signo para tomar as decisões de forma mais precisa.

Mercúrio: a metade vazia e a cheia do copo

Desde sexta passada (22) e até esta quarta-feira (27), Mercúrio faz um sextil com Netuno, aspecto que amplifica a intuição e traz chance de palavras que possam ser curadoras ou inspiradoras.

Porém, neste mesmo período, Mercúrio quadra Saturno, contato que pode representar obstruções no trânsito, travamentos em sistemas e entregas, algum tipo de empecilho ou lentidão.

Nada grave, mas, sim, pequenas obstruções no dia a dia e precisar ter mais empenho para conseguir fazer algumas coisas. No plano mental, vai ser preciso tomar cuidado com excesso de realismo ou pessimismo, bem como com palavras mais pesadas.

Porém, Mercúrio também vai fazer outros contatos nesta semana, como um fluente com Vênus, que estimula palavras mais afetuosas e gentis. É tempo de elogiar e demonstrar afeto.

Este ótimo aspecto também ajuda nos negócios, negociações, comércio, além de estimular arte e cultura. A vida se torna mais interessante sob o efeito deste sextil!

Mercúrio também se afiniza com Júpiter e Plutão. Se, de um lado, podemos focar na metade vazia do copo com a tensão de Mercúrio com Saturno, o sextil com Júpiter estimula o contrário: buscar ter uma visão mais ampla. E, nisso, o bom contato com Plutão completa para querer profundidade nas informações.

Vênus: da sensibilidade à euforia

Assim como Mercúrio, Vênus faz vários aspectos. Até a metade da semana, está mais próximo da conjunção com Netuno e, de quinta-feira (28) em diante, começa a se aliar mais a Júpiter.

Vênus/Netuno pode colocar à tona carências, nostalgias e até ilusões. Para algumas pessoas, vai tender a um pouco de preguiça. Quer se livrar da preguiça no trabalho? Veja estas dicas aqui e deixe de procrastinar!

Vênus/Júpiter, por sua vez, estimula o lado mais animado, otimista e confiante! Mas também mais exagerado, comer, beber ou gastar demais. Pode surgir algo que empolgue muito por estes dias e que pode ser realista ou não.

Vai ser preciso um tempo para avaliar, ainda mais na semana do eclipse solar (veja aqui os significados!), que ocorre no sábado (30), mas, normalmente, semanas antes e depois já traz situações inesperadas.

Todavia, o lúdico está mesmo no ar! Paqueras e romances vividos aqui podem ter muita intensidade, com Vênus também em trilha de erotismo em um sextil com Plutão a partir de quinta-feira (28).

Mercúrio ingressa no versátil e curioso Gêmeos

Mercúrio ingressa em Gêmeos na sexta-feira (29), ficando neste signo até 22/05. Se tem de tomar decisões, aproveite os últimos dias antes da retrogradação, a partir do dia 10/05, normalmente um período mais difícil para isto.

Mercúrio tem total afinidade com Gêmeos, signo do seu domicílio. O plano mental e tudo relacionado ao cotidiano, salvo aspectos astrológicos de tensão com outros planetas, tendem a ganhar agilidade, fluidez, versatilidade e curiosidade.

Pensamos de forma mais rápida e ficamos estimulados por trocas e conversas. A tagarelice aumenta – mas as trocas bacanas, também!

Júpiter e Netuno conjuntos em abril: fuga ou conexão

Prossegue a conjunção Júpiter com Netuno, presente desde a segunda quinzena de março e até o dia 08/05. Esta conjunção é um marco astrológico importante, que lança sementes para os anos vindouros em termos coletivos de novas ondas culturais.

Mal utilizada, aumenta o escapismo e a falta de discernimento. Bem utilizada, intensifica a fé e a conexão. Neste momento, shows, espetáculos e tudo o que leve a uma elevação de vibração e encantamento podem ser de uma importância muito grande.

Júpiter também está em sextil com Plutão, favorecendo recuperações. Se você precisa se recuperar emocional ou energeticamente (veja dicas aqui!) ou transformar algo na sua vida, aproveite este aspecto, que favorece terapias e curas. Vá fundo nisso.

Accácio Franklin

a.franklin@personare.com.br