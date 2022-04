O Earth Day, considerado o Dia Mundial da Terra, foi reconhecido pela ONU em 2009 e é celebrado anualmente no dia 22 de abril. A data foi criada com o propósito de abrir discussões em todo mundo sobre a importância da preservação dos recursos naturais do planeta Terra.

Além disso, tinha como objetivo criar uma consciência mundial sobre os problemas da contaminação, destruição da biodiversidade, uso não sustentável dos recursos naturais, desmatamentos e outros problemas que ameaçam a vida em nosso planeta.

Esse também é um momento mágico para a humanidade se sintonizar e conectar mais com a natureza e com a Mãe Terra. Em termos espirituais esse é um momento de aumentar a sua conexão com o planeta e com o seu próprio propósito de vida.

Dia da Terra: ritual para fortalecer o seu propósito

Nesse ano de 2022, o Dia da Terra vem fundamentar o seu propósito de luz e fortalecer cada pessoa ainda mais em seu papel nesse momento da Terra.

As configurações astrológicas do Dia da Terra estão trazendo uma oportunidade de aprofundar na consciência sobre o seu papel no cuidado com a Mãe Terra em termos ambientais e ecológicos. Vem pedir uma reflexão e reorganização de hábitos e ações no seu dia a dia que aumentem a consciência de conservação e cuidados com o meio ambiente.

Aproveite a data para fazer um ritual, que nada mais é do que uma grande reflexão: quais ações você pode realizar para manifestar ainda mais os cuidados com a Mãe Terra Gaya em termos ambientais?

Nesse ano, os mestres do Ashram de Gaya vão oferecer uma benção para aprofundar o contato com o poder da Mãe Terra e, através da natureza de Gaya, fortalecer sua conexão com a pureza e verdade de si mesmo.

Ao mesmo tempo será feita uma grande expansão de luz e cura para o planeta, nesse momento desafiador que estamos enfrentando. Mais do que nunca a Mãe Terra esta precisando que seus filhos realmente despertem para a atual situação planetária.

Cada um que está consciente pode, nesse momento, fazer a real diferença na Terra!!!

Mesmo com pequenas ações, cada um pode ser realmente o veiculo da transformação e expansão da Terra. Aproveite a data para fazer a sua parte.

PARTICIPE DO RITUAL DO DIA DA TERRA

A Mestra Espiritual Joanita Molina realizará um Ritual de Earth Day, o Dia da Terra, em 22/04. O evento será realizado via webinar em dois horários: 21h e 23h. No evento serão realizados trabalhos energéticos de bença e nutrição de luz para conexão com seu real propósito na terra. Aproveite! Mais informações: adonai@adonaigaya.com.br

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

adonai@adonaigaya.com.br