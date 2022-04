Neste artigo, você terá um guia de como usar cristais para energia feminina. A energia feminina ativa a parte mais sábia, o eu intuitivo e profundo de cada pessoa. A energia feminina está dentro, à volta e transpassa todos os seres, seja qual for a sua identificação sexual.

A energia feminina tem as características do acolher, receber, do nutrir, o relaxamento, o proteger, a entrega, a leveza, a expansão, a relação, o prazer, o sentimento, a compaixão e o amor tem sua a parte e a total potência em cada um de nós.

O feminino nos faz canal, especialmente, canal do Todo. Ela é o meio pelo qual a Inteligência Superior do Universo flui para nós, para nossa vida e nossa realidade.

Por isso, é extremamente importante honrar, dar atenção e cuidado a sua energia feminina. No entanto, muita gente carrega imensa carga de bloqueios, crenças, processos dolorosos, rejeição e julgamentos dessas características que colocam nossa conexão com a energia feminina em desequilíbrio.

A terapia com cristais (saiba tudo aqui!) funciona como amplificador e estabilizador de frequência, direcionando essas potências ao equilíbrio. Os cristais para energia feminina podem auxiliar a sintonizar nossas vibrações.

Colocando cristais no dia a dia, vibramos em ressonância com as características frequenciais das pedras e cristais de que estamos lidando. E podemos utilizar em várias situações do nosso cotidiano, não só com a energia do feminino.

Cristais em excesso podem prejudicar a energia

O uso excessivo de qualquer uma das pedras e cristais pode exacerbar as suas energias e desequilibrá-las. A granada vermelha, por exemplo, é uma pedra sanguínea muito utilizada na falta de paixão e vitalidade e para quando estamos sentindo apatia e falta de impulso.

Agora, se você já é uma pessoa impulsiva, explosiva e sanguínea, a granada pode intensificar essas características, não para prejudicar, mas para mostrar quais dessas facetas de sua personalidade que devem ser trabalhadas.

Só que pouca gente consegue aguentar exacerbar o incômodo para lidar com isso. Na prática, esse é o caminho mais curto, mas não é o mais fácil. Por isso, é importante ter acompanhamento de um especialista em terapia energética.

A dica é: não se apegue a um tipo de cristal ou pedra. Tente trabalhar a projeção que você acha que uma pedra ou cristal tenha a solução. Manter-se com abertura para percepção, aprimoramento, mudança e transformação também é uma característica da flexibilidade do feminino.

Guia de cristais para energia feminina

Energia e frequência não necessariamente fazem papel de masculino ou feminino, vamos aproveitar e ver como podemos utilizar as pedras e cristais colocando a intenção no feminino. Começando com um cristal solar e utilizado normalmente no seu aspecto masculido, o citrino,

Citrino para lidar com a autoestima

Associado ao chakra do umbigo ou plexo solar, a energia do citrino se assemelha a do sol.

Características do feminino no Citrino: aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida. Frequencia esse senso de certeza interior, ajudando as pessoas que necessitam de confiança e segurança.

Ametista para intuição

A Ametista pode ser usada no chakra frontal (testa), induzindo a um estado meditativo.

Característica do feminino na ametista: atrai para uma compreensão mais profunda, a sabedoria ancestral e intuitiva. Pode-se chamá-la de “a pedra da alma” por enviar sua mensagem a esse nível da existência.

Água-Marinha para lidar com emoções

A Água Marinha é uma pedra extremamente suave e pode ser utilizada no chakra da garganta.

Característica do feminino na água-marinha: ajuda a sair do turbilhão de emoções e a expor o que se sente em palavras. Perfeita também para ajudar na exteriorização da criatividade.

Turmalina Negra para dar proteção

A Turmalina Negra desvia e encaminha as energias negativas, ao invés de absorvê-las. E essa é uma característica que a Turmalina ensina ao feminino que tende a absorver. Ela dá proteção e rumo.

Amazonita para diminuir cobranças

A Amazonita auxilia a lidar melhor com o acúmulo de cobranças e amenizar energias nocivas, equilibrando a frequência elétrica da mente com a magnética do coração. Característica do feminino da Amazonita contribui para a transformação dessa informação em conhecimento e sabedoria, permitindo que façamos melhores escolhas e um melhor caminho.

Turquesa para o bem estar

A Turquesa pode ser utilizada para nos sintonizar com energias de integridade e frescor. Característica do feminino da Turquesa traz sensações ligadas à beleza e ao bem-estar.

Obsidiana para lidar com mudanças

A Obsidiana pode auxiliar o ser humano na evolução por meio da meditação e do autoconhecimento. Característica do feminino da Obsidiana é a profundidade, enxergar o que está travado, no que somos mais resistentes à mudança, quais nossos pontos negativos, nossas sombras, e nos colocar no caminho da evolução.

Quartzo Rosa para amor-próprio

O Quartzo Rosa é amado por muitas pessoas. Seu significado está atrelado às nossas emoções e ao amor próprio. Característica do feminino do quartzo rosa é de se estar bem nutrida como pessoa, bem amada e segura para nos proporcionar a felicidade única do amor-próprio e transbordar para o amor incondicional.

Pedra da lua para nutrir o emocional

A Pedra da Lua é muito procurada pela representação do aspecto do feminino, a energia YIN em equilíbrio. Característica do princípio feminino fundamental que está presente em todas as manifestações passivas, frias, escuras, receptivas, nutridoras. Assim, ela também é utilizada para equilibrá-los quando se apresenta nos seus excessos e faltas, como, por exemplo: excessos de passividade, frieza e absorção. Além da falta de receptividade, de nutrição e de interiorização também.

MEDITAÇÃO COM CRISTAIS PARA ENERGIA FEMININA

Medite, escolha seu cristal ou pedra de acordo com a intenção e a lua que se está:

Na lua crescente, busque na sua meditação com a pedra, ferramentas internas de aprimoramento e mudança, como resiliência, pró atividade, clareza, sabedoria e auto nutrição. Na lua nova, busque a força para se mostrar, expressar, apresentar ao mundo o que sabe e suas mudanças. Na lua cheia, busque a celebração, o prazer interno de uma jornada bem feita, encha-se de energia e nutrição para mudar novamente de fase. Na lua minguante, use a meditação para rever, auto analisar seus processos, desapegar do que não funcionou e retirar lições valiosas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com