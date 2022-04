Astrologia: o que a hora de nascimento diz sobre você?

Na Astrologia, a hora de nascimento é muito importante, porque permite que os cálculos sejam mais precisos e completos. Sem a hora de nascimento, a análise fica desfalcada, e muitos cálculos deixam de ser feitos. A seguir, a gente te conta o que a hora de nascimento diz sobre você.

Desde já, fica o alerta: confira a hora que você nasceu na sua certidão de nascimento, documento que apresenta a informação mais aproximada do instante em que você nasceu.

Além disso, os diferentes fusos horários e horário de verão podem levar a alterações no seu Mapa Astral, portanto é importante saber o local do nascimento para fazer que o cálculo seja feito de forma adequada. Faça aqui e confira o seu Mapa Astral!

Hora de nascimento revela seu Ascendente

Saber a hora exata em que você nasceu é muito importante para saber o signo do ascendente (veja aqui o significado), um dos posicionamentos de destaque do Mapa Astral de qualquer pessoa.

Tanto é que faz parte do Big 3 da Astrologia, os três posicionamentos do Mapa Astral que são a base da sua personalidade.

O Ascendente revela a sua personalidade, seu temperamento, a maneira como outras pessoas veem você, como você se expressa e até como você cuida da sua aparência física.

É super importante saber o horário exato de nascimento, porque quatro minutos de diferença podem variar o ascendente em um grau, por exemplo. Além disso, enquanto o signo solar muda mais ou menos a cada 30 dias, o signo ascendente muda de duas em duas horas.

Casas astrológicas somente com a hora de nascimento

É a partir da hora de nascimento que será determinado não só o ascendente, como também os signos das cúspides de todas as casas do seu Mapa.

E cada casa astrológica representa uma área da sua vida (entenda mais aqui). Por isso, o signo que você tem em cada uma, assim como os planetas, representam as forças que temos nas nossas vidas.

É como uma jornada que começa com o seu verdadeiro eu (casa 1, seu ascendente) e termina com seu eu inconsciente (casa 12).

Horóscopo Personalizado depende da hora de nascimento

O Horóscopo Personalizado do Personare é diferente dos horóscopos comuns que você vê em sites e revistas, pois esses horóscopos consideram apenas seu signo solar. E você não é apenas um signo.

O Horóscopo diário do Personare leva em consideração seu Mapa Astral. Isso significa que a gente compara as posições dos astros na hora em que você nasceu com o céu astrológico do dia.

A análise desses ângulos mostra se você está passando por um momento harmônico ou um desafio e quais são as previsões possíveis sobre esses trânsitos para a sua vida.

Agora que você já sabe de sua importância, não se esqueça de dar uma olhada se o seu perfil no Personare está cadastrado com a hora correta, viu? Basta clicar aqui!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br