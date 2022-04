Ver horas e minutos iguais: mera coincidência ou mensagem?

Ver números repetidos no relógio – 11h11, 13h13, 02h02, 22h22, etc. – é algo comum e muita gente se pergunta se é mera coincidência ou se existe alguma mensagem ou sinal por trás. A Numerologia, que estuda os símbolos que cada número representa, tem uma explicação.

Segundo o numerólogo do Personare Yub Miranda, os números presentes nessas combinações podem, sim, representar algum tipo de mensagem de nosso inconsciente, além de nos oferecer direcionamentos sobre o que devemos fazer.

E mais: podemos interpretar tanto os números que mais se repetem na sequência numérica da hora igual, quanto a soma dos algarismos presentes na mesma.

Por exemplo: se você é “perseguido” pelo 12h12, os números 1 e 2 se repetem. Se for pelo 22h22, o número 2 está em evidência. “Essas simbologias numerológicas nos oferecem pistas importantes sobre quais são os significados desta intrigante experiência”, afirma Yub.

Caso algum desses números que aparecem na hora igual do relógio faça parte de um ciclo dentro de suas Previsões Numerológicas (veja as suas aqui!) do momento, valerá a pena reler sobre este período.

Mas além disso, a repetição de algarismos e o número resultante da soma entre eles também trazem questões para a nossa vida. Por exemplo, caso você veja com frequência o horário 00h00, saiba que o Número 0 é um indicador de um amplo potencial e que a pessoa se prepara para tomar uma decisão importante, iniciar um projeto ou começar uma nova etapa em sua vida.

Veja aqui neste artigo a reflexão para cada um dos números, de 0 a 9.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br