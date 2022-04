Qual é o seu ascendente? Com certeza alguém já te faz a pergunta. Essa talvez seja a segunda pergunta mais feita em termos de Astrologia – só perde para “Qual é o teu signo”, que é o Solar. Entenda aqui como saber o seu signo ascendente e o que significa.

Para descobrir o seu signo ascendente, você deve fazer o seu Mapa Astral. É extremamente importante saber a hora exata e o lugar que você nasceu para saber o signo do ascendente, porque uma pessoa que nasceu no mesmo dia e hora que você, mas em um lugar diferente, pode ter outro signo ascendente. Assim como alguns minutos de diferença podem mudar o signo ascendente também.

A seguir, você entenderá mais sobre o que é o signo ascendente e, depois, descobrirá o que significa o ascendente em cada signo. Aproveite e veja aqui o seu Horóscopo do Dia para o seu Ascendente – pois é ele que deve ser utilizado na leitura de horóscopos.

O que é signo Ascendente, afinal?

A astróloga do Personare Marcia Fervienza explica que o signo ascendente é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento em que você nasceu.

Quando os planetas ascendem – ou cruzam o horizonte pelo lado leste –, passam do nosso plano interno ao nosso plano externo. Este é o ponto onde se manifestam as energias do ego, é o nosso ponto de manifestação perante à vida.

Por isso, as características do signo ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente.

Quando você descobre qual é o seu ascendente, você entende a sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento, a maneira como outras pessoas veem você, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.

O que significa cada signo ascendente?

Se você já fez o seu Mapa Astral e já sabe o seu ascendente, veja o que cada um significa em uma frase. Caso queira se aprofundar no seu, da pessoa parceira ou de qualquer outra, é só clicar em cada ascendente.

Ascendente em Áries

Quem tem Ascendente em Áries costuma abordar a vida de maneira frontal e sincera porque sempre diz o que pensa. Ascendente em Áries: veja mais aqui

Ascendente em Touro

Quem tem Ascendente em Touro costuma ter uma aparência estável e pacífica. Ascendente em Touro: veja mais aqui

Ascendente em Gêmeos

Quem tem Ascendente em Gêmeos costuma abordar o mundo com mente aberta e curiosa. Ascendente em Gêmeos: veja mais aqui

Ascendente em Câncer

Uma pessoa delicada, sensível e quase maternal, assim é impressão que as pessoas têm de quem tem Ascendente em Câncer. Ascendente em Câncer: veja mais aqui

Ascendente em Leão

A pessoa com Ascendente em Leão não costuma passar despercebida quando chegam a um lugar. Ascendente em Leão: veja mais aqui

Ascendente em Virgem

Quem tem Ascendente em Virgem está sempre pronto a resolver um problema, pois é uma pessoa ativa e de ideias práticas. Ascendente em Virgem: veja mais aqui

Ascendente em Libra

Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela harmonia na aparência, diplomacia e pela busca constante pelo equilíbrio nas relações. Ascendente em Libra: veja mais aqui

Ascendente em Escorpião

Quem tem Ascendente em Escorpião costuma entrar nos ambientes de maneira silenciosa e observar tudo e todos por um tempo, antes de se integrar. Ascendente em Escorpião: veja mais aqui

Ascendente em Sagitário

Alguém com Ascendente em Sagitário sempre traz ao ambiente energia de otimismo e fé no futuro. Ascendente em Sagitário: veja mais aqui

Ascendente em Capricórnio

Não importa quanto tempo demore, uma pessoa com Ascendente em Capricórnio jamais começará algo até estar absolutamente segura de que pode levar aquilo adiante. Ascendente em Capricórnio: veja mais aqui

Ascendente em Aquário

Com aparência um pouco desligada e desinteressada, quem tem Ascendente em Aquário é sociável, gregário e está sempre aberto ao novo, mas mantém certa distância em suas relações. Ascendente em Aquário: veja mais aqui

Ascendente em Peixes

Há duas maneiras relativamente fáceis de identificar uma pessoa com Ascendente em Peixes: a primeira é pela maneira como se veste, tendendo para o estilo “hippie”; a segunda é pela facilidade que têm de se mesclar e se adaptar ao ambiente em que se encontram. Ascendente em Aquário: veja mais aqui

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br