Será que se pesar o tempo todo é saudável? Como anda sua relação com a balança? Vício total se pesando várias vezes ao dia – desde a hora em que acorda, depois de fazer xixi, depois de comer, etc., ou até a não se pesar nunca?

Ao longo desses anos, tenho visto muitas formas de se relacionar com a balança que não são saudáveis! É importante aprender a utilizar a balança de forma consciente e saber quais são as possíveis alterações de peso e como utilizar de forma a ser sua “amiga”!

A seguir, veja dicas e confira dúvidas que são super comuns, mas importantes de serem sanadas. Quer emagrecer? Aprenda neste artigo técnica para comer de forma consciente e fazer uma Reprogramação de Pensamento que leve à perda de peso.

A balança não é responsável pelo seu humor!

A balança não pode ser responsável pelo seu bom ou mau humor. Por exemplo, você se pesa, vê que diminuiu 100 gramas e fica feliz. Aí você acha que pode comemorar comendo e aumenta 100 gramas, acha que sua dieta não está dando certo e joga tudo para o alto! Quem é responsável pelo seu humor é você!

Minha relação com a balança já foi horrível! (e olha que sou nutricionista!) Eu já tive uma relação desequilibrada com a balança! Ficava tão preocupada em me pesar o tempo todo, que levava minha balança para viagens internacionais! Minha desculpa é que precisava para pesar a mala. A ansiedade era tanta, que inclusive levava uma bateria extra!

Até que um dia percebi que a balança não mantinha o meu peso, era eu mesma que tinha aprendido a manter um peso bom e saudável. Após muitos anos de tentativas fracassadas e frustrações, era eu que tinha aprendido a ter paz comigo mesma e podia ter uma nova relação com a balança!

Atualmente, utilizo a balança uma vez a cada 15 dias ou uma vez ao mês e isso me ajuda. E quero te ajudar a utilizar a balança de forma inteligente!

Use a balança como um termômetro!

Ao invés de se pesar o tempo todo, tente o seguinte, imagine a balança como um termômetro apenas. Ela não é a a causa de nada, e sim um instrumento para avaliação.

Quando você tira sangue e o colesterol está alto, normalmente não costumamos ficar com raiva do nosso exame e, sim, tomar as providências adequadas para fazer o tratamento.

Sempre vou ter o mesmo peso se eu me pesar o tempo todo?

Nunca! Entenda que existe variações por vários motivos que fazem o peso oscilar. O normal é uma oscilação entre 0,5 quilos até 2 quilos.

Sabia que alimentação tem tudo a ver com Astrologia? Veja aqui quais são os maus hábitos alimentares de cada signo.

Qual a vantagem de usar a balança?

A balança pode sinalizar sobre o seu processo de emagrecimento ou até mesmo de manutenção de peso.

Para saber, um número de roupa normalmente muda a cada quatro ou cinco quilos. Ou seja, se você usa número 40, você só vai perceber quando aumentar quatro ou cinco quilos para usar o número 42!

Veja aqui 8 passos para entrar em forma de maneira saudável!

Idade, amamentação e filhos mudam o peso?

Posso pensar que se o ano mudou e fiz aniversário, está tudo certo eu aumentar quilo quilo? A resposta é não! Consideramos um quilo por década!

Ou seja, um homem que aos 30 anos tinha 80 quilos (adequados para ele, como peso saudável), a ideia é aos 40 ele possa chegar aos 81 quilos e assim por diante.

E para as mulheres, considera se um quilo por década também e também um quilo para cada filho (que pode fazer parte ou não). Exemplo: uma mulher que aos 30 anos pesava 65 quilos (saudáveis para sua compleição), e teve 2 filhos. Aos 40 anos, é perfeitamente saudável que ela tenha 68 quilos.

Quais são as alterações comuns de peso no dia a dia?

Intestino cheio: é capaz de pesar até cerca de 2 quilos a mais! Imagine! Portanto se você sofre de constipação, a ideia é se pesar após ter ido ao banheiro! Ovulação e TPM: as mulheres também podem ter alterações por conta do ciclo menstrual – tanto na ovulação, como na TPM (que começa geralmente 10 dias antes do sangramento). Essa alteração também pode pesar até 2 quilos! Veja aqui nosso guia de alimentação na menstruação. Dias muitos quentes: em dias muitos quentes, pode ser que o seu corpo “retenha” a água no seu corpo e isso pode fazer uma oscilação no peso. Comidas japonesas, chinesas, embutidos e salgadas: o sal e o glutamato monossódico (inclusive adoçantes à base de ciclamato e sacarina sódica) retém mais líquido no corpo e favorecem a retenção de líquidos. Isso costuma passar no dia seguinte. Uso de remédios: podem favorecer a retenção de líquidos, como os corticoides. Se possível, converse com o seu médico.

Tudo isso não significa que você engordou, e sim que há a retenção de líquidos no corpo!

Musculação e ganho de massa magra

O ganho de massa magra não acontece assim tão rápido!!! Por incrível que pareça, o ganho muscular ocorre pelo estresse gerado pela contração muscular. Em seguida, há um “reparo” muscular, que é chamado de hipertrofia.

Em um primeiro momento, há adaptação neural e fisiológica da atividade física no metabolismo. Porém, é normalmente no segundo a terceiro mês de treinos constantes que os resultados começam a aparecer – podendo ser um ganho de resistência, maior disposição, força ou flexibilidade.

Esse aumento muscular é mais provável que apareça entre o quinto mês e sexto mês. Porém, nessa fase, os treinos devem ser sempre ajustados, pois seu corpo irá estabilizar caso mantenha os mesmos estímulos.

E com o ganho de massa magra, já que ela pesa mais do que a gordura, o peso pode aumentar, mas a aparência realmente é menor, e ao menos, de que você seja atleta ou “ratx” de academia, esse aumento normalmente não é expressivo.

Como se pesar de maneira inteligente?

Minha sugestão é de que tenha a sua própria balança! As balanças de farmácia podem não estar adequadas para você. Melhor ainda se tiver uma balança que faça a análise de composição corporal, considerando massa muscular e gordura.

Qual melhor horário para se pesar?

O ideal é se pesar pela manhã, se possível após ir ao banheiro, de preferência em jejum, e entre terça a sexta-feira (segunda pode ter um “extra” de retenção líquida pela mudança de padrão alimentar). E se pesar a cada 15 dias pode ser mais saudável.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com