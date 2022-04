Sol em Touro: saiba como seu signo pode aproveitar esta temporada

A entrada do Sol em Touro em 2022, que ocorre exatamente às 23h24min desta terça-feira, dia 19 de abril, vai marcar a vida de todos nós, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

A temporada taurina sucede a temporada ariana, ou seja, depois da formação e início da vida (Áries, o primeiro signo do zodíaco), chegou o momento de aprendermos a atribuir valor a ela (Touro).

Touro é um signo que representa estabilidade, segurança, materialização, os 5 sentidos e o prazer que eles nos oferecem e o aterramento. É com esse signo que aprendemos a importância da persistência: assim como o animal com suas quatro patas robustas vence através da sua firmeza, Touro ressalta a força que guardamos em nós.

Mas o perigo nessa temporada é direcionar essa persistência para a teimosia e o apego. Ao contrário do que muitos pensam, Touro não inspira preguiça! A temporada desse signo é ótima para pegarmos a mão na massa e tornar as coisas reais, mas temos sim um lado de autoindulgência e hedonismo: a busca exacerbada por prazer.

A seguir, veremos como a temporada de Sol em Touro 2022, que vai até as 22h22min do dia 20 de maio (veja aqui o calendário astrológico 2022 completo!), vai agir na sua vida, considerando o seu signo solar e ascendente, além de dicas de como todos nós podemos aproveitar este período.

Como aproveitar a temporada de Touro

Entre em contato com a natureza: se você conseguir escapar por alguns dias para um local afastado no meio da natureza, pode ser perfeito, mas se não houver essa disponibilidade, andar com os pés descalços na grama ou um passeio demorado em um parque já pode ser uma ótima conexão. Foco na alimentação: Touro é sobre prazer, aterramento, segurança e mundo físico. Com uma alimentação gostosa e satisfatória, podemos atender a tudo isso. O uso de temperos como cúrcuma, açafrão e coentro podem ainda complementar esse cuidado. Faça e receba massagens: além de ser uma forma de autocuidado e prazer, a massagem é uma demonstração de afeto concretizado em presença e toque, que ajuda a relaxar o corpo. Veja aqui dicas para fazer uma boa massagem! Organizar, planejar e dar um pontapé inicial para uma maior estabilidade financeira: infelizmente o ensino básico de muitas pessoas não inclui Educação Financeira como um tema central, mas ter uma relação saudável com dinheiro pode exigir tanto a cura de crenças limitantes quanto adquirir conhecimento na área, e isso interfere de maneira direta na nossa sensação de segurança. Veja aqui como desbloquear crenças para ganhar dinheiro.

Como cada signo pode aproveitar Sol em Touro 2022

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Touro pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja desse signo.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

Se você tem Ascendente em Áries, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, valor pessoal, bens materiais, conforto e investimentos. Se você tem o Sol em Áries, aprender a lidar com estabilidade, fazer as coisas com mais calma e dar mais tempo ao tempo é um aprendizado muito importante. Esse é um dos melhores momentos do ano para buscar oportunidades abundantes e de segurança financeira. Você pode enviar seu currículo para locais em que sonha em trabalhar, buscar possibilidades de promoção onde está, ou com um salário mais competitivo – focando sempre, claro, em um meio de trazer mais estabilidade futura. Touro na casa do dinheiro precisa ter cuidado para não ter uma energia acumuladora. Que tal estudar mais sobre gestão financeira, poupança, investimentos, ou buscar conhecimento sobre como perder crenças limitantes relacionadas a apego, excesso de materialismo, etc. focando em aproveitar esse momento para fazer seu dinheiro render o máximo possível e aos poucos, com um planejamento gradual. Pode ser interessante também organizar as finanças e adquirir um item de luxo ou de longa durabilidade que você esteja precisando.

TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua autoimagem. Se você tem o Sol em Touro, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar, que é um retorno às suas origens. A sugestão é fazer a leitura da sua Revolução Solar (faça a sua gratuita aqui!). Ainda, coloque bastante foco em atividades no seu dia a dia que você possa canalizar sua relação com prazer e segurança: reavalie sua dieta, busque atividades para descansar, mais horas de sono, faça um check up médico. Esse período pode ser interessante para fazer terapia ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas. Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia prática, firme, produtiva e paciente do signo de Touro.

GÊMEOS

Se você tem Ascendente em Gêmeos, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre seu inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem te trazer alguma perda ou limite, mesmo não intencional), possíveis vícios e empatia. Se você tem o Sol em Gêmeos, aprender a trazer mais praticidade e ação do que racionalização, calcular a viabilidade e praticabilidade das suas ideias é igualmente importante. Essa pode ser uma ótima temporada para trabalhar a autossabotagem (veja dicas aqui) que vem na forma de querer fazer coisas demais ao mesmo tempo, e não conseguir se dedicar a uma coisa apenas por completo e com excelência. Terapias energéticas e alternativas como a hipnoterapia podem trazer efeitos positivos para melhorar sua comunicação e segurança intelectual. Fazer uma viagem solo ou trazer mais o hábito da meditação pode ajudar a se equilibrar e curar padrões inconscientes, essa temporada pede um tempo consigo para refletir.

CÂNCER

Se você tem Ascendente em Câncer, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre suas amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito. Se você tem o Sol em Câncer, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos que se organizam no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Seus amigos podem pensar juntos em meios de botar a mão na massa, como fazer uma distribuição de alimentos para quem necessita, etc. Converse com seus amigos e peça dicas sobre materialização, estabilidade e aterramento, através das suas experiências próprias eles podem te trazer insights valiosos.

LEÃO

Se você tem Ascendente em Leão, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre seu propósito, carreira, status social, autoridades e progenitor que ensinou limites. Se você tem o Sol em Leão, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Fazer cursos ou treinamentos sobre: liderança, carreiras com propósito, gestão de carreiras ou como ter mais estabilidade na carreria pode te motivar e trazer transformações valiosas. Fazer a leitura completa do seu mapa astral natal focando na sua carreira ou propósito (faça aqui o seu Mapa Profissional), ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor. Sua carreira pode se impulsionar nesse período: fique de olho em oportunidades de ter mais produtividade.

VIRGEM

Se você tem Ascendente em Virgem, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse pode ser um ótimo período para fazer ou planejar uma viagem internacional, e se você conseguir ir para um lugar em meio à natureza ou com algum contato com a espiritualidade, estará mais alinhado ainda. De uma maneira geral, ter algum contato com manifestações de espiritualidade e filosofias de vida pode acrescentar muito. Como Touro fala sobre presença física, você ter um contato presencial é o que é interessante. Se houver processos jurídicos agarrados, procure as partes envolvidas, pois as burocracias podem desagarrar. E por fim, se você não estiver estudando no momento, esse é um ótimo período para voltar, e se você estiver, há uma grande abertura para organizar seus estudos e colocar os temas em dia. Planeje e organize-se!

LIBRA

Se você tem Ascendente em Libra, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, morte, sombras, sexualidade como um assunto tabu, e de poder. Se você tem o Sol em Libra, o Sol em Touro te ajuda a trazer mais praticidade, tirando as coisas do plano mental e te incentivando a materializar mais, e também a focar na parte prática dos relacionamentos. A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando suas crises e inseguranças entrando na energia de comparação com outras pessoas. Esse é um ótimo período para definir melhor os papéis nas relações interpessoais que você participa. Se você mora com outras pessoas é um ótimo momento para rever e aperfeiçoar a divisão do pagamento das contas e das compras, etc. Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e tentar aprimorar a sua percepção sobre pontos na sua personalidade que você costuma rejeitar. Você pode passar por encerramentos e conclusões de ciclos, aproveita para aproveitar para aprender a soltar.

ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, inimigos declarados. É super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual (faça aqui!). Se você tem o Sol em Escorpião, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto tenso – oposição – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje momentos que vocês possam fazer coisas prazerosas, como cozinhar, trocar massagens, falar sobre como trazer mais segurança e estabilidade para a relação, etc. E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto essa ideia de estabilidade, firmeza, possessividade, etc. pode estar trazendo medos à tona. Se houver alguma relação que está sendo desafiadora no sentido de brigas, por teimosia, desentendimentos e etc., tente dar espaço para dialogar com calma.

SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde. Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, pode ser muito interessante focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis e que trazem mais sensação de saciedade. A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajuda a ter mais calma e aterramento no dia a dia, para aprender a lidar melhor com sua vontade de sempre expandir. Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, poder ser muito interessante cuidar mais da saúde, focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis (veja algumas aqui!), e que, principalmente, tragam mais sensação de saciedade.

CAPRICÓRNIO

Se você tem Ascendente em Capricórnio, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, filhos, lazer e prazer, criança interior. É super indicado, para você, fazer aqui o seu Mapa Sexual. Se você tem o Sol em Capricórnio, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse é um ótimo momento para entender as situações na sua infância que afetaram sua criança interior no sentido de lidar bem com sua capacidade de materializar e ser uma pessoa merecedora de conforto e abundância. Veja aqui como acolher sua criança traz força e confiança para a vida adulta Sua relação com prazer e sua auto estima também se reforçam. Pode ser interessante parar para analisar o quanto o excesso de trabalho pode estar atrapalhando seu descanso, e o quanto a vida globalizada e uma rotina cheia de pressa pode estar atrapalhando seu aterramento.

AQUÁRIO

Se você tem Ascendente em Aquário, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre seus progenitores ou a pessoa que te nutriu, família, lar, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais. Se você tem o Sol em Aquário, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Que tal oferecer um almoço ou jantar especial para a família ou rever o quanto você tem conseguido trazer mais estabilidade e segurança, menos apego e teimosia, respeitando de verdade seus ideais de liberdade e inovação? Se houver pequenos reparos em casa, as obras ficam favorecidas, mas pode ser um momento muito aconchegante para você cuidar do seu lar com mais prazer, trazer coisas bonitas para a decoração, mais plantas e etc.

PEIXES

Se você tem Ascendente em Peixes, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre sua comunicação, pensamentos, irmãos, parentes, educação primária e pequenos trajetos, religiosidade prática. Se você tem o Sol em Peixes, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para trazer menos teimosia e mais segurança para a relação de vocês, esse é o momento! É importante também rever sua relação com a comunicação e as mídias sociais, o quanto você tem usado esses espaços para expressar sua sensibilidade, mas de uma maneira prática. Se você trabalha com as mídias sociais, esse é um bom momento para aprender mais sobre estratégias de marketing para converter esse espaço em oportunidades de materialização e abundância, desenvolver produtos, etc.

