Estejamos em um relacionamento ou não, todos precisamos de um tempo para buscar nosso autoconhecimento e entrar em contato com nosso eu interior – para nos valorizar como pessoa e descobrir o que realmente deseja. Por isso, separamos receitas com óleo essencial de rosas para atrair amor

Antes de tudo, é importante avaliar como anda sua autoestima. Porque se estiver de bem consigo mesmo, ter ou não um relacionamento não é um problema. Uma dica: faça um mergulho no seu universo pessoal de sexualidade e prazer com o Mapa Sexual – gratuito aqui!

Mas se a pressão dos amigos, familiares e da sociedade em relação à sua vida afetiva representa um incômodo a Aromaterapia pode ajudar.

Óleo essencial de rosas para atrair amor

Uma dica para resgatar a sua autoconfiança e amor-próprio é usar o óleo essencial de rosas. Além de ser bactericida, tonificante geral, antidepressivo, afrodisíaco e indispensável na cosmética e perfumaria, é um poderoso remédio para as emoções e para o sistema nervoso.

O óleo essencial de rosas age acalmando e dando apoio ao coração, reduzindo a ansiedade e a falta de autoestima e trabalha também a autoconfiança. Veja a seguir duas receitas com óleo essencial de rosas para atrair amor.

Receita para utilizar no aromatizador pessoal ou elétrico

1 gota de óleo essencial de rosas 2 gotas de óleo essencial de olíbano 2 gotas de óleo essencial de bergamota

O óleo de rosas pode ser utilizado todos os dias no aromatizador pessoal (2 gotinhas) ou difusor elétrico no ambiente 5 gotinhas com um pouquinho de água.

Receita de óleo corporal pós-banho

30 ml de óleo vegetal de semente de uvas ou amêndoas doces 3 gotas de óleo essencial de rosas 3 gotas de óleo essencial de patchouli

Esse óleo corporal pode ser utilizado 1 vez ao dia após o banho. Lembre-se: os óleos essenciais podem ser prejudiciais quando usado indevidamente. Por esse motivo, não deixe de consultar um aromaterapeuta para sua orientação.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net