Astrologia revela o que lhe satisfaz nas relações

Na Astrologia, a Casa 5 representa o que lhe satisfaz nas relações. Também sugere de que forma uma pessoa gosta de flertar e quais mecanismos usa para conquistar alguém. Além disso, tem ligação com o prazer, a alegria, as idealizações e fantasias que alimentam sua alma e fazem com que se sinta vivo, pleno e satisfeito.

Abaixo você encontra a interpretação do signo que se encontra na sua Casa 5. Mas vale lembrar que para uma análise mais completa é preciso interpretar, também, a posição de planetas nesta Casa, caso haja, assim como o significado do regente desta Casa. Você pode ver tudo isso aqui no Mapa Sexual.

Depois de ver qual signo se encontra na sua Casa 5 (aqui você aprende tudo sobre ela), confira abaixo algumas interpretações para este posicionamento e descubra o que lhe satisfaz nas relações.

ÁRIES

Você não gosta de jogos de ciúmes e costuma planejar a vida em casal, pois tende a ser criativo e aprecia curtir a vida social com quem gosta.

Quando conhece alguém interessante, costuma não ter problema em tomar a atitude. Sabe respeitar a individualidade do outro, já que não gosta que o ciúme prevaleça na relação.

TOURO

Você costuma assumir uma postura bastante passiva e tranquila nos relacionamentos, pois gosta que a pessoa parceira vá até você. Por isso, o que lhe satisfaz nas relações é que o outro lhe encha de carinho, já que aprecia todo tipo de toque, como abraço e cafuné.

Tem necessidade de oferecer conforto a quem ama e se satisfaz com atividades simples, como fazer atividades ao ar livre ou na natureza, ao lado de seu par. Só deve tomar cuidado com um comportamento muito ciumento e possessivo.

GÊMEOS

Como você se interessa por coisas novas, prioriza o diálogo nas suas relações amorosas e gosta de se relacionar com pessoas diferentes. Tende a ser mais racional na hora de demonstrar seu amor e tende a equilibrar o afeto dedicado à pessoa amada com o que oferece aos familiares e amigos.

Não é alguém dado a grandes paixões, preferindo uma cara-metade que seja, acima de tudo, sua amiga, além de um relacionamento livre de ciúmes. No entanto, gosta que o outro verbalize o que sente por você.

CÂNCER

Você tende a ser bastante emotivo nas relações e busca parcerias mais estáveis. Costuma adotar uma postura carinhosa, mas passiva, esperando que o outro tome a atitude. Por isso, o que lhe satisfaz nas relações é cuidar de quem ama e tende a se envolver profundamente com seu par.

Busca relacionamentos nos quais possa se expressar sem temores, mas deve tomar cuidado para que suas eventuais crises emocionais não prejudiquem a vida afetiva.

LEÃO

Você gosta de relações dramáticas, com joguinhos e grandes declarações de amor. Tende a se sentir atraído por pessoas bem-sucedidas, desde que não tirem seu brilho.

Possivelmente atrai pessoas ciumentas e possessivas, que não gostam de lhe ver no centro das atenções. Apesar disso, você age de forma carinhosa e divertida com seu par e deve gostar de agradar quem ama.

VIRGEM

Você tende a ser bastante perfeccionista e exigente com a pessoa parceira, cobrando amor e atenção do outro, mas muitas vezes sentindo dificuldade para dar o mesmo em troca.

Busca relacionamentos estáveis e duradouros, com alguém bem-sucedido e que encare a vida com bom humor. Só deve tomar cuidado para não adotar uma postura rígida demais com o outro, julgando-o por tudo que faz.

LIBRA

Você gosta de se relacionar e prioriza o equilíbrio, o refinamento e a harmonia em suas relações. Aprecia estar perto de quem ama e pode até trabalhar com o par. Sente atração por pessoas que considera bonita.

Apesar de preferir relacionamentos estáveis, tende a gostar de outras pessoas com facilidade, o que muitas vezes pode ocasionar dúvidas na vida amorosa.

ESCORPIÃO

Você costuma ser bastante ciumento e adotar atitudes dominadoras em suas relações, o que pode afastar as pessoas. Apesar do jeito intenso, às vezes tem dificuldade em dizer o que sente, guardando todo o turbilhão de emoções para si.

Por conta disso, tende a aparentar frieza no começo, até sentir que confia no outro para se entregar. Depois disso, age com muita generosidade nos relacionamentos amorosos.

SAGITÁRIO

Você tende a ser muito generoso nas relações afetivas, sem medo de compartilhar o que tem e gosta com a pessoa parceira. Sua alegria e otimismo chamam a atenção dos outros e sua companhia tende a ser muito solicitada.

Nas relações afetivas busca companheirismo e sempre traz ideias para manter a chama do amor acesa. Os amigos de seu par tendem a gostar de você, que participa da vida social com entusiasmo. Apesar de esperar que o outro respeite sua individualidade, pode ter um pouco de ciúme de quem ama.

CAPRICÓRNIO

Para você, um dos aspectos mais importantes de uma relação é a estabilidade emocional. Pode aparentar frieza, já que tem dificuldade de expressar o que sente, mas no fundo é uma pessoa sensual, que nutre muito carinho por quem gosta.

No começo da relação, age com cuidado até ter garantias que pode confiar no outro. Só deve tomar cuidado para não agir com muita rigidez com seu par, cobrando reconhecimento da parte do outro.

AQUÁRIO

Você preza pela independência nas relações e tende a deixar o outro se sentir livre também. Gosta de pessoas que tenham afinidades intelectuais com você e que estejam aptas a falar sobre assuntos amplos.

Busca alguém generoso e preocupado com o bem-estar do outro. Sente atração por belezas exóticas. Existe a possibilidade encontrar sua cara-metade no seu círculo de amizades.

PEIXES

Você é bastante carinhoso e costuma se doar à pessoa parceira. Apesar disso, não expressa o que sente com clareza, podendo confundir quem é mais racional.

Sente atração com facilidade e pode gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Deve ter cuidado para não se sacrificar demais pelo outro e acabar não vendo o lado negativo das pessoas.

