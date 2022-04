Dia do Amigo: saiba como seus amigos veem você pela Numerologia

O Dia do Amigo é comemorado em diferentes datas no Brasil. Uma delas é em 18 de abril. Neste dia, que tal refletir sobre como seus amigos veem você? Afinal, escutar o que as pessoas dizem sobre a gente ajuda a entender a imagem que passamos e também a nos conhecermos melhor.

A Numerologia é um ótimo caminho. Para isso, você precisa descobrir o seu número de impressão (veja o seu aqui no Mapa Numerológico), que revela exatamente o que você desconhece de si e como suas amizades veem você.

Agora que você já sabe o seu, aproveite o Dia do Amigo para se conhecer melhor, vendo como os seus amigos e amigas possivelmente veem você.

Número de Impressão 1

Suas amizades podem dizer que você:

tem posturas de líder tem ideias geniais e originais pode ter atitudes agressivas e provocadoras é individualista

Número de Impressão 2

Quem te conhece pode comentar que:

diplomacia é com você sensibilidade e compreensão são suas palavras-chave tende a indecisão e passividade pode deixar a timidez se destacar

Número de Impressão 3

Podem descrever você como uma pessoa:

super calorosa, criativa e curiosa que sabe lidar com todo mundo com muita dispersão que pode se distrair fácil

Número de Impressão 4

Provavelmente comentam que você é:

uma pessoa formal alguém bem sério bastante preocupada com a sua reputação que pensa e analisa demais os prós e os contras de cada questão

Número de Impressão 5

Você pode ouvir comentários de que é:

muito livre, diferente que questiona bastante que viaja demais e tem interesses variados que se dispersa com facilidade

Número de Impressão 6

As pessoas conhecidas podem dizer que:

você tem natureza diplomática é super sociável tem bastante preocupação com a harmonia nas relações sua beleza e compaixão se destacam

Número de Impressão 7

As outras pessoas podem dizer que:

sua personalidade é misteriosa você pode ser um pouco nerd quando você comunica seus conhecimentos é bem professoral você é uma pessoa minuciosa

Número de Impressão 8

As pessoas talvez comentem que:

você é uma pessoa poderosa causa certo respeito e até mesmo medo nas amizades ambição é uma de suas qualidades você é alguém super organizado

Número de Impressão 9

Possivelmente comentam que você é uma pessoa:

bem humanitária carismática que gosta de transmitir lições de vida ao se comunicar que gosta de ajudar todo mundo

