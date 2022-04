As Previsões Astrológicas de 18 a 24 de abril de 2022 apontam que a semana ainda começa intensa, com tendência para conflitos e notícias surpreendentes, mas que pode terminar com boas surpresas.

Veja um resumo dos trânsitos da semana:

Sol conjunto a Plutão, que já se manifesta desde a Sexta-Feira Santa (16), aponta para aumento de conflitos no âmbito coletivo e questionamentos na vida pessoal. Mercúrio conjunto com Urano até a metade desta semana pode intensificar as notícias surpreendentes, mas também é um ótimo aspecto para ter novos pontos de vista. Vênus em boa sinergia com Urano, o que favorece quebrar a rotina e se abrir a surpresas, o que tem particularmente a ver com uma semana com energia de Carnaval, que foi transferido para o último feriado de abril.

Nos questionamentos e crises de Plutão

Da sexta-feira santa (15) até o feriado de Tiradentes (21), o Sol fica em quadratura com Plutão. Abaixo, as muitas formas como esta quadratura pode se manifestar:

No coletivo, crises que possam ter perdas e mortes, seja decorrente de desastres naturais, como chuvas que causam desabamentos, seja de situações tensas e de aumento de violência. Na vida pessoal, também podem emergir crises, tanto de situações concretas com as quais se tenha de lidar – como um problema de saúde que fica mais agudo –, quanto de questões emocionais – como dores que já se pensavam ter sido resolvidas ou de fantasmas do passado. Chance de aumento de disputas de poder em algumas relações. Se isto estiver acontecendo, pode ser melhor dar um pouco de espaço para voltar a ter diálogo. Do lado positivo, quem souber usar o aspecto tem uma oportunidade para, em abril, trabalhar questões internas bastante profundas. É hora de tirar tocar na ferida e enfrentar o que não vai bem.

Júpiter e Netuno conjuntos: fuga ou conexão?

Outra conjunção importante é a de Júpiter com Netuno em Peixes, presente desde a segunda quinzena de março e até o dia 08/05. Esta conjunção é um marco astrológico que lança sementes para os próximos anos, com novas ondas culturais.

Em uma dessas conjunções, nasceu o ritmo do jazz, por exemplo. Mal utilizada, aumenta o escapismo e a falta de discernimento. Bem utilizada, intensifica a fé e a conexão.

No plano coletivo, fomenta ajudas solidárias e empatia, algo importante em um contexto coletivo bastante complicado por perdas econômicas decorrentes da pandemia e seus desdobramentos.

Júpiter também fica, na segunda quinzena de abril, em bom aspecto com Plutão, favorecendo recuperações.

Mercúrio e Vênus: mais afeto

Outro excelente contato deste mês é um sextil entre Mercúrio e Vênus, que estimula palavras mais afetuosas e gentis. É tempo de elogiar e demonstrar afeto.

Este ótimo aspecto também ajuda nos negócios, negociações, comércio, além de estimular arte e cultura. A vida se torna mais interessante sob o efeito deste sextil!

Mercúrio e Urano conjuntos: notícias inesperadas

Até quarta-feira (20), Mercúrio, o planeta da mente, fica conjunto a Urano. É um aspecto ambivalente, veja como ele pode se manifestar. Primeiro, as manifestações negativas.

Notícias inesperadas, que podem chocar. Chance de polêmicas. Aumento de problemas com Internet, sistemas, com possibilidade de falhas e interrupções de serviço. Se tem compromissos importantes, saia com antecedência para evitar problemas no trânsito e ser pego de surpresa. Todos os tipos de deslocamentos estarão mais imprevisíveis. Mente agitada e mais potencial para insônias.

Agora as positivos:

Renovação do plano mental. Novas ideias, perspectivas e formas de enxergar questões. Neste sentido, esta conjunção é muito estimulante e traz novos ares! E pode ajudar em processos terapêuticos. Tem potencial revelador, de mudar de direção. Novas ideias. Esteja aberto a sugestões, em especial de aplicativos, tecnologias e coisas que possam mudar a sua vida para melhor!

Mercúrio em quadratura com Saturno: demoras e obstáculos

A partir da sexta-feira (22), Mercúrio fica em sextil com Netuno, aspecto que amplifica a intuição e traz chance de palavras que possam ser curadoras ou inspiradoras.

Igualmente a partir deste dia, Mercúrio quadra Saturno, aspecto que pode trazer obstruções no trânsito, travamentos em sistemas, algum tipo de empecilho ou lentidão.

Nada grave, mas as pequenas obstruções do dia a dia e precisar ter mais empenho para conseguir fazer algumas coisas.

No plano mental, vai ser preciso tomar cuidado com excesso de realismo ou pessimismo, bem como com palavras mais pesadas.

Vênus e Urano: Carnaval fora de época

Até o feriado de Tiradentes (21), vai estar muito presente o sextil entre Vênus e Urano, aspecto que ajuda a se soltar e aproveitar surpresas.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, este aspecto ajuda no carnaval fora de época, que foi transferido para o último feriado de abril. É tempo de sair da rotina! Para solteiros, traz a chance de conhecerem pessoas diferentes do habitual e gostarem disso.

Vênus também já começa a se aproximar de Netuno, aspecto que, infelizmente, pode indicar chance de contaminações por Covid ou viroses acontecendo no feriadão. Mas por outro lado, é um aspecto de relaxar, curtir ou descansar!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

