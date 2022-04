Meditação de cada Signo: ative seu poder pessoal

A Meditação de cada signo não é uma análise astrológica, mas sim o resultado de um estudo feito por dois especialistas do Personare: Raquel Ribeiro, Doutora em Psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de ThetaHealing; e Eliel Paiva, psicanalista e instrutor de ThetaHealing. Você pode entender mais sobre Thetahealing neste artigo aqui.

Após estudar cada um dos signos solar, ascendente e lua, a dupla desenvolveu a Meditação de cada Signo, que pode ser feita durante 21 dias para que você possa ativar o seu poder pessoal.

Se você não sabe seus signos solar, ascendente e lua, faça aqui seu Mapa Astral gratuito.

A Meditação de cada Signo ajuda a:

Liberar bloqueios Superar desafios que cada signo tem Potencializar a qualidade do seu signo solar Ativar em você todo o poder pessoal presente na sua lua, no seu ascendente e no seu sol

Como fazer as Meditações:

Ciclo de 21 dias Fazer as 3 meditações em seguida de manhã ou a noite, antes de dormir Meditação do seu signo solar Meditação do ascendente Meditação do signo lunar

Meditação para Áries

Pessoas com Sol em Áries costumam ser conhecidas pela impulsividade, coragem e pela motivação. Quem tem Ascendente em Áries pode não ter muita diplomacia, mas não teme riscos e pode ter tendência a competitividade. Gente com Lua em Áries é nutrida por independência, desafios e movimento.

Meditação para Touro

Taurinas e Taurinos no Sol podem valorizar muito o prazer e o conforto, mas costumam ser teimosos. Pessoas com Ascendente em Touro podem demorar a reagir às situações a que vive, são conhecidas pela proatividade e adoram tudo o que é duradouro. Quem tem Lua em Touro pode sentir que sua alma é nutrida por afeto, estabilidade e segurança material.

Meditação para Gêmeos

Quem tem Sol em Gêmeos pode se identificar com características com curiosidade, impaciência e pela facilidade em começar conversas e iniciar novas amizades. Abordar o mundo com mente aberta e ter dificuldades em manter interesse pela mesma coisa por muito tempo são características de Gêmeos no Ascendente. Pessoas com Lua em Gêmeos podem ser muito inquietas.

Meditação para Câncer

Sensibilidade, intuição forte e a busca constante por segurança costumam ser marcas de quem tem Sol em Câncer. Cancerianas e cancerianos no Ascendente podem retrair muito quando sofrem ataques ou se envolvem em conflitos. Delicadeza maternal está presente. Pessoas com Lua em Câncer podem sentir muita carência.

Meditação para Leão

Criatividade, coragem e ótima autoestima são fortes no Sol em Leão, que também pode apresentar egoísmo, prepotência e autoritarismo. Pessoas com Ascendente em Leão são muito notadas quando chegam a algum lugar, mas também podem dramatizar excessivamente. Alguém com Lua em Leão pode precisar de diversão para sentir sua alma nutrida.

Meditação para Virgem

Virginianas e virginianos no Sol costumam buscar constantemente a perfeição, além de identificar facilmente detalhes que passam despercebidos por todos os outros. Pessoas de Ascendente em Virgem estão sempre prontas a resolver um problema, mas tendem a ser muito críticas. Lua em Virgem costuma ter boa rotina e alimentação e se alicerça no mundo prático.

Meditação para Libra

Quem nasce com Sol em Libra costuma ter delicadeza e buscar sempre pelo equilíbrio, mas podem ter dificuldade para decidir. Pessoas com Ascendente em Libra são essencialmente sociáveis, têm forte sentido de justiça e pode sentir muita indecisão. Relações, beleza e harmonia alimentam a alma de quem tem Lua em Libra.

Meditação para Escorpião

Nascer com Sol em Escorpião pode representar muita intensidade e poder de transformação, e também autocontrole, possessividade e obsessão. Pessoas com Ascendente em Escorpião costumam mostrar introversão e ter postura de autoproteção. Não costumam ser sociáveis, mas são muito leais. Profundidade e de tudo o que é intenso preenche a alma de quem tem Lua em Escorpião.

Meditação para Sagitário

Jovialidade costuma ser forte em quem tem Sol em Sagitário. Também podem detestar solidão e apresentar comportamento de vaidade. A posição otimista diante da vida é marca de quem tem Ascendente em Sagitário, assim como a inspiração pela liberdade e por discussões filosóficas. Gente com Lua em Sagitário precisa sentir entusiasmo para ter sua alma saciada.

Meditação para Capricórnio

Quem nasce com o Sol em Capricórnio pode ser bastante persistente, responsável, independente e ter postura avarenta. Pessoas com Ascendente em Capricórnio precisam estar absolutamente seguras sobre tudo para começar algo. Não têm pressa e sabem perserverar. Carreira, estrutura e de vínculos estáveis nutrem quem tem Lua em Capricórnio.

Meditação para Aquário

Gosto pela inovação e pela independência são marcas de gente com Sol em Aquário, assim como posturas radicais e do contra. Quem tem Ascendente em Aquário pode ter aparência um pouco desligada e desinteressada, mas são pessoas sociáveis e abertas ao novo e ao outro. Pessoas nascidas com Lua em Aquário nutrem-se pelo contato com suas amizades ou com o coletivo.

Meditação para Peixes

Sabe aquela pessoa com forte conexão com espiritualidade e intuição, mas que pode se iludir facilmente? Pode ter Sol em Peixes. Quem tem Ascendente em Peixes costuma ter super compreensão, muita disposição para ajudar, mas pode atrapalhar seu sentido prático com idealismo. Gente com Lua em Peixes precisa se nutrir de imensa sensibilidade através de vínculos, empatia e também fé.

Raquel Ribeiro

Raquel Ribeiro é doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de ThetaHealing, certificada pelo Think (Thetahealing® Institute of Knowledge). É sócia do Aretê, que oferece cursos, atendimentos e vivências de ThetaHealing®.

