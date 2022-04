Livre-se do vício em chocolate comendo... chocolate!

Você já parou pra pensar se a sua relação é de amor ou de vício em chocolate? Ao leite, amargo, com porcentagem de cacau ou até mesmo da Amazônia! Independentemente da forma que ele se apresenta, o chocolate é uma paixão do brasileiro.

Você sabia que somos o quarto país com o maior consumo dessa iguaria. Cada brasileiro consome, em média, 2,5 kg de chocolate por ano.

Parto da premissa de que a bioengenharia humana é voltada para a manutenção e/ou recuperação da felicidade e do prazer. Não há ato na humanidade que gere essas duas sensações mais rapidamente do que a comida. E o chocolate desencadeia esse processo ainda mais rápido!

Neste contexto, o Mindful Eating (saiba tudo aqui!) surge e como uma técnica que ajuda a livrar-se do vício em chocolate comendo… chocolate! Confira tudo a seguir.

Compulsão por chocolate pode ser só uma válvula de escape

Em virtude de índices de saúde da população brasileira ligados a doenças psicossomáticas, sobretudo, ansiedade, estresse crônico e obesidade, o chocolate vira uma “válvula de escape” capaz de amenizar ou suavizar as pressões da vida diária.

Sendo assim, é um recurso instantâneo de bem-estar ou oásis interno em meio à tensão e à agitação cotidiana.

Nesse sentido, não podemos condenar ou apregoar malefícios dessa iguaria. Muito pelo contrário! O chocolate tem benefícios para a nossa saúde (veja mais aqui).

O que precisamos é harmonizar essa relação, reduzindo o vício em chocolate e ingerindo-o de forma mais sensorial, de modo que a maior parte dos nossos sentidos possa, de fato, ser ativada no momento em que estamos desfrutando desse alimento.

O chocolate pode ser uma grata experiência sensorial

Neste contexto, o Mindful Eating surge e como uma técnica que favorece a experiência sensorial e hedonística (de felicidade) com o chocolate, proporcionando mecanismos mentais de maior concentração no ato da ingestão por meio da Atenção Plena na Alimentação.

Isso culmina com o despertar dos sentidos no degustar do chocolate, cultivando atitudes de gratidão no nosso espectro emocional.

Vamos para a prática agora? Deixo você com o “Choco Experience” para que possa meditar e comer chocolate ao mesmo tempo.

Esse áudio integra o MESE (Mindful Eating Sound Experience) que criei a partir da experiência do desfrutar do chocolate integralmente. Leve o MESE para a sua mesa e delicie-se.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Marcelo Anselmo

Fisioterapeuta e Professor de Educação Física; Mestre em Educação; MBA em Marketing; Especialista em Gerontologia; Certificado em Gerenciamento de Estresse; Especialista em Mindfulness e Mindful Eating. Contato: marcelo@plenitudebemestar.com.br

marcelo@plenitudebemestar.com.br