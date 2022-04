O que é Horóscopo Personalizado?

Antes de falar de Horóscopo Personalizado, comecemos esse texto respondendo: afinal, o que é horóscopo? Horóscopo é um mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em um determinado momento.

A partir dele, podem ser feitos diversos tipos de análises simbólicas, que fornecem informações sobre a personalidade de uma pessoa, acontecimentos e tendências.

De origem grega, significa “ver a hora” ou “espelho da hora”. Nos dias de hoje, é muito comum pensar em horóscopos como sendo a seção de Astrologia de alguns jornais. Mas as interpretações encontradas ali são apenas um pedaço do verdadeiro horóscopo, que é estudado a partir do Mapa Astral de nascimento.

Horóscopo Personalizado é a previsão para a minha vida?

O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare traz os trânsitos astrológicos que você está vivendo.

Ele é diferente dos horóscopos comuns que você vê em jornais e revistas, pois esses horóscopos consideram apenas seu signo solar. E você não é apenas um signo.

O Horóscopo diário do Personare leva em consideração seu Mapa Astral. Isso significa que a gente compara as posições dos astros na hora em que você nasceu com o céu astrológico do dia.

A análise desses ângulos mostra se você está passando por um momento harmônico ou um desafio e quais são as previsões possíveis sobre esses trânsitos para a sua vida.

O que são trânsitos rápidos e trânsitos lentos?

Em termos técnicos, a principal diferença entre os trânsitos rápidos e longos é, como o próprio nome já diz, o tempo de duração de cada um deles. Há trânsitos que duram horas e outros que duram anos.

Simbolicamente, os trânsitos lentos se referem a processos de transformação profundos e significativos que você pode estar passando. Os trânsitos rápidos, por outro lado, sugerem processos mais cotidianos.

As previsões coletivas continuam valendo?

Aqui no Horóscopo Personare você pode ver as previsões para o seu momento atual. Esse é o seu verdadeiro Horóscopo de hoje, mas sempre serão tendências para sua vida.

Afinal quando você conhece uma previsão, você pode transformá-la, reduzi-la e eliminar riscos daquelas que você pode considerar negativas.

O céu astrológico coletivo pode afetar todas as pessoas em maior ou menor grau, mas NUNCA terá o mesmo significado para todo mundo.

Um exemplo: quando o Sol entra em um signo, podemos sentir ou usar com sabedoria as características daquele signo na casa astrológica em que o Sol está no seu Horóscopo Personalizado.

Vamos a um exemplo mais prático: digamos que no céu coletivo Vênus esteja em trânsito por Virgem. Em geral, isso significa que o amor, nesse período, tende a ser mais criterioso e as demonstrações de amor podem ser mais especiais se focadas nas coisas simples.

Porém, no seu Horóscopo Personalizado, Vênus está passando pela casa 11, que pode favorecer particularmente as suas relações de amizade e as suas convivências grupais.

O que prevalece aqui é o seu Horóscopo Personalizado e a interpretação que segue sobre Vênus estar passando pela sua casa 11. E você pode aproveitar as tendências gerais de Vênus em Virgem para lidar com as questões indicadas no seu Horóscopo Personalizado.

