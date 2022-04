O período de um signo dura aproximadamente 30 dias e é relacionado à passagem do Sol pela região do céu que o compreende. No entanto, o dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente. Neste artigo, você poderá conferir quais são os signos de cada mês.

Se quiser descobrir o seu signo, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito. Com ele, você pode acompanhar o seu Horóscopo Personalizado aqui, que relaciona o céu geral com o seu Mapa.

Por que as datas dos signos podem mudar

Com o intuito de popularizar a Astrologia e levar este conhecimento ao público leigo, o astrólogo inglês Alan Leo, a partir do início do século XX, iniciou um movimento para ajudar as pessoas a descobrirem seu signo solar. Para isso, elas precisavam saber, apenas, o dia e o mês que nasceram.

A partir daí foram criadas e divulgadas tabelas que funcionavam como um guia que dizia, aproximadamente, quando um determinado signo entrava em vigor. O problema é que estas informações não são exatas, pois o horário que o Sol começa a transitar por um signo varia a cada ano.

Isso significa que uma pessoa nascida no dia 20 de abril – considerado o primeiro dia do signo de Touro, pode não ser taurina, já que na hora e localidade do seu nascimento o Sol ainda poderia estar transitando por Áries, por exemplo.

Quais são os signos de cada mês em 2022

Áries – 20/03 às 12h33min Touro – 19/04 às 23h24min Gêmeos – 20/05 às 22h22min Câncer – 21/06 às 06h13min Leão – 22/07 às 17h06min Virgem – 23/08 às 00h16min Libra – 22/09 às 22h03min Escorpião – 23/10 às 07h35min Sagitário – 22/11 às 05h20min Capricórnio – 21/12 às 18h48min Aquário – 19/01 às 23h39min Peixes – 18/02 às 13h43min

Quando alguém nasce no primeiro ou no último dia de um signo, é fundamental saber a hora de nascimento para ter certeza a respeito do signo correto. Com este dado, você poderá descobrir qual a posição exata do Sol na hora que você veio ao mundo.

Para saber sua hora correta, confira a certidão de nascimento, já que esse documento possui o dado mais aproximado registrado. Depois disso, faça gratuitamente seu Mapa Astral resumido, e descubra qual é, afinal, seu signo solar.

Você é muito mais do que seu signo solar

E se você ficar decepcionado porque seu signo solar não é o que você sempre pensou que fosse, a astróloga Vanessa Tuleski lembra que uma pessoa é muito mais do que a posição do seu Sol.

Muita gente se surpreende porque seu signo solar não é o que você sempre pensou que fosse. O signo solar revela sobre sua identidade, o papel que você exerce no mundo. Mas ele não é o mais importante na sua vida.

O seu mapa inteiro é importante. Por exemplo, uma pessoa com Sol em Leão, mas com vários planetas em Virgem pode apresentar senso crítico e grau de modéstia que normalmente seriam atribuídos a um virginiano, mas não a alguém com sol leonino.

Tenha em mente, ainda, que seu signo solar não sinaliza algo que você já é, e sim a necessidade de aprender a ser daquela maneira ligada ao signo. E esse domínio você vai ganhando com o tempo.

Quem é de Leão, por exemplo, precisa aprender a desenvolver sua autoestima e a gostar de si mesmo. Capricórnio, a ser realista e persistente. Áries, a ter coragem e a seguir o seu caminho. Libra, a negociar e se relacionar. E por aí vai”, pontua Vanessa.

Para entender um pouco mais sobre os planetas no seu mapa:

