Dia Mundial do Café: conheça os benefícios do aroma de café

Sabe quando sua casa é invadida pelo cheirinho gostoso do café? Esse aroma, além de delicioso, também pode provocar sensações prazerosas e lembranças de momentos felizes. No Dia Mundial do Café, comemorado 14 de abril, vamos falar dos benefícios do aroma de café segundo a Aromaterapia.

A maioria das pessoas conhece os benefícios de consumir café, por causa da cafeína, ajuda na energia e no foco. Conheça aqui prós e contras do consumo de café. Mas agora você também vai conhecer os benefícios do aroma de café e uma receita caseira deliciosa para curtir o cheirinho da bebida.

Por que a gente gosta do aroma de café?

Muita gente associa esse cheiro à infância e ao carinho de mãe. Essas pessoas, quando crianças, acordavam de manhã com o aroma de café feito pela mãe, e isso lembra o carinho materno. Entenda aqui como a Aromaterapia e os óleos essenciais resgatam memórias e emoções.

E quem nunca deu uma pausa no que estava fazendo para beber um cafezinho? Só de sentir o cheiro já dá vontade de dar uma pausa nas tarefas, relaxar e conversar um pouco com os amigos ou a família. Podem ser apenas cinco minutos, mas a “hora do café” costuma trazer descontração.

Alguns aromas têm o poder de trazer de volta memórias do passado ou deflagrar emoções. Isso acontece porque o olfato é o único sentido que tem ligação direta com o cérebro – capaz de registrar mais de 10 mil odores diferentes.

É também graças à capacidade olfativa que podemos apreciar os aromas, como o de café, por exemplo.

Benefícios do aroma de café

O consumo de 200ml de café por dia é suficiente, tanto no aroma quando na ingestão. Atente-se que café em excesso pode fazer mal à saúde. Agora, bem dosado, pode trazer os benefícios a seguir:

O aroma de café desperta e dá disposição, fazendo com que você se movimente. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se distrair. O café faz bem para o humor e, com isso, pode ajudar na prevenção e no tratamento de depressão, porque a bebida age no sistema nervoso central. Saiba mais aqui sobre óleo essencial e depressão. A substância ainda estimula o sistema nervoso, reduzindo o sono, a apatia e a fadiga. Favorece, ainda, a atividade mental, deixando as pessoas mais concentradas.

Receita para desfrutar dos benefícios do aroma de café

Que tal começar um dia com um café da manhã diferente? Capriche no café com a receita de cappuccino abaixo.

Cappuccino Caseiro

Ingredientes

50 g de café solúvel 250 g de leite em pó (integral ou desnatado) 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 1 colher (chá) de canela em pó 250 g de açúcar (ou o equivalente em adoçante)

Modo de Preparo

Misture no liquidificador o leite em pó e o café solúvel (para triturar o café). Depois acrescente os outros ingredientes em uma tigela e peneire tudo junto, misturando os ingredientes até que eles fiquem bem misturados. Ferva 180 ml de água, coloque a água em um copo alto, pois a mistura vai dobrar de volume. Depois basta acrescentar três colheres de sopa bem cheias do cappuccino que você preparou e misturar bem até ficar cremoso. Antes de servir, você pode polvilhar na bebida chocolate em pó e um pouco de canela. Guarde o restante da mistura em um vidro bem fechado. A validade é de seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento@solangelima.net