Quadro dos Desejos: o que é e como fazer com ajuda do Feng Shui

Chamado em inglês de Vision Board, o Quadro dos Desejos é uma ferramenta fantástica, que usa a nossa casa e o nosso poder de autossugestão para alavancar nossos objetivos. Neste artigo, veremos como fazer um Quadro dos Desejos ainda mais potente com a ajuda do Feng Shui.

No Quadro dos Desejos, podemos sonhar grande. Não precisamos limitar nossos desejos ao que nossa mente racional, muitas vezes de maneira equivocada, julga como o máximo que somos capazes de alcançar. Podemos e devemos sonhar, deixando a cargo do Universo o filtro de quais desejos são mais adequados ou viáveis neste momento de nossas vidas.

É natural do ser humano estar sempre buscando a evolução. O Quadro dos Desejos acompanha nosso crescimento e transformações, ele é mutante! Quando alcançamos algum objetivo representado ali, podemos trocar a imagem correspondente àquele desejo por outra, ampliando nossos sonhos.

Se quiser ajuda para definir seus sonhos, faça aqui o seu Mapa do Ano e veja as orientações para nortear suas escolhas e alcançar suas metas.

A seguir, saiba o que é e um passo a passo de como fazer o seu Quadro dos Sonhos.

Quadro dos Desejos: o que é

Descrevendo de maneira simples, o Quadro dos Desejos é um cartaz onde representamos com imagens e palavras nossos desejos e metas. Pode ser um quadro de ímã, de cortiça ou até mesmo uma cartolina. O importante não é o material, mas o que vamos acrescentar ao quadro.

A primeira etapa é buscarmos em revistas, livros e internet por fotografias, palavras e frases que simbolizem nossos desejos mais profundos e nossas metas de vida.

O ideal é, antes de selecionarmos as imagens, fazermos uma reflexão, listando tudo que almejamos em nossa vida, as mudanças que queremos fazer e os objetivos que queremos alcançar.

Depois, vamos traduzir isso em imagens que reflitam da forma mais realista possível esses nossos desejos.

Quadro deve ser posicionado em local íntimo

Devemos posicionar o Quadro dos Desejos em uma área íntima, de preferência nosso quarto, evitando as áreas sociais da casa, como a sala ou a cozinha. Afinal, não é indicado expor nossas metas e desejos a qualquer pessoa que entre em nosso lar.

Uma vez no quarto, o quadro deve estar fixado em um local visível, aparente. Só podemos colocá-lo dentro da porta do armário, por exemplo, se o usarmos diariamente, de preferência mais de uma vez ao dia. Por que essa recomendação?

Todos os dias nós olharemos para os nossos desejos representados no quadro, meditando sobre eles e vivenciando as sensações de já termos alcançado aquelas metas.

Podemos também refletir sobre que ações podemos tomar para nos aproximarmos de concretizar aqueles objetivos. O ideal é fazer este pequeno exercício ao acordar e antes de dormir.

Se o quadro estiver em um local visível, a qualquer momento do dia sua mensagem alcançará seus olhos e ativará essas sensações no cérebro, fortalecendo sua intenção. Por isso, o quadro é mais eficaz se deixado aparente.

Passo a Passo para fazer o Quadro dos Desejos com Feng Shui

Quem gosta de Feng Shui certamente conhece o Baguá (saiba tudo aqui!), o octógono onde cada uma das oito direções representa uma área de nossa vida e que, sobreposto à planta baixa, permite identificar em que cômodo da casa devemos ativar cada uma das áreas de nossa vida.

Para aplicar o Baguá ao Quadro dos Desejos, vamos dividi-lo como um jogo da velha, definindo oito áreas periféricas, mais o centro (como na imagem ao lado).

Cada uma dessas nove partes vai fazer referência a uma das áreas da vida, seguindo a mesma distribuição do Baguá.

Área da Prosperidade

No canto superior esquerdo temos a área da Prosperidade. Aqui tratamos não só de dinheiro e riqueza, mas de uma vida regida pela abundância em todos os níveis.

É a prosperidade no sentido de sermos capazes de concretizar todos os nossos potenciais na área financeira.

Colocaremos nesta área imagens que representem nossos ideais de riqueza e abundância e tudo aquilo que desejamos alcançar em nossa vida material. Pode ser um carro, uma viagem, um pote cheio de dinheiro, ou até uma foto nossa na praia, se isso representa o que queremos conseguir a partir do sucesso financeiro.

Área da Fama

Na parte superior, ao centro, está a área da Fama em nosso Quadro dos Desejos com Feng Shui.

A fama é o reconhecimento público de nosso talento, de nossa capacidade e de nosso empenho em ter êxito nas atividades que exercemos. A fama não está necessariamente ligada ao trabalho.

Uma pessoa que realiza atividades filantrópicas pode ser reconhecida socialmente e exercer influência nos demais devido à relevância de suas atividades.

Uma dona de casa pode se sentir recompensada e vitoriosa em suas tarefas, ao observar o bem-estar de sua família ou ao receber o reconhecimento familiar e social por seu empenho. Para um estudante, o sucesso pode estar associado a boas notas ou à aprovação em um concurso.

Área dos Relacionamentos Afetivos

No canto superior direito encontramos a área dos Relacionamentos Afetivos. Essa área pode ser trabalhada tanto por quem está solteiro, quanto por aqueles que estão em um relacionamento.

Podemos aqui representar nossos desejos de amor, cumplicidade e carinho em um relacionamento que já existe. Ou estimular mais aventura e desejo no relacionamento, se este for o nosso sonho.

Você pode fazer montagens com fotos suas ou usar fotos de casais que representem visualmente seus ideais.

Se você já está em um relacionamento, pode incluir fotos de bons momentos do casal, que você deseja que sejam uma constante na relação. Se está solteiro ou solteira, claro que não vai usar fotos de antigos relacionamentos. Frases inspiradoras também são muito úteis na área dos relacionamentos.

Área da Criatividade

Do lado direito do quadro temos a área da Criatividade, que está associada também aos filhos. Ela representa tudo que criamos na vida, aquilo que sai de nós em direção ao mundo.

Aqui podemos estimular nosso potencial criativo, nossa capacidade de inovar, de abrir a mente a novas ideias. Outra possibilidade é indicar nossos ideais relativos aos nossos filhos, caso já os tenhamos, ou ativar os potenciais para uma esperada gravidez.

Área dos Amigos

No canto inferior direito está a área dos Amigos, que representa igualmente todas as pessoas que nos ajudam e nos dão suporte, sejam mentores, professores, chefes ou guias espirituais.

Esta área está associada também às viagens, e é aqui que vamos estimulá-las.

Se você se sente fraco, solitário ou deseja mais apoio em sua vida e em suas atividades, inclua nessa parte imagens que representem todo o suporte que você deseja, seja ele no campo emocional, material, intelectual ou social.

Área do Trabalho

A área inferior do Quadro dos Desejos com Feng Shui está ligada à nossa carreira, trabalho e negócios. Aqui podemos incluir tudo que desejamos alcançar profissionalmente.

Se estamos em um emprego que sentimos não refletir nossa missão de alma, aqui é o local certo para semear as mudanças de carreira.

Devemos lembrar que a recompensa financeira já foi incluída na área da Prosperidade, e o reconhecimento público na área da Fama.

Na área do Trabalho, devemos cuidar apenas de nossos objetivos pessoais no que diz respeito à satisfação na carreira que escolhemos.

Pense no que você gostaria de trabalhar, caso o dinheiro não fosse um componente importante na equação. Assim, você se aproxima da tarefa de identificar sua missão de alma. Lembre-se de não limitar seus sonhos e manifeste aqui seus desejos mais profundos.

Área da Espiritualidade

No canto inferior esquerdo está a área da Espiritualidade. Ela representa tudo que está ligado ao nosso autoaprimoramento, tanto intelectual, quanto moral, emocional e espiritual.

Aqui se incluem os estudos tradicionais, as práticas espirituais, as terapias, os estudos astrológicos (quando focados no autoconhecimento), a Meditação, entre tantos outros.

Podemos usar nessa área as imagens que reflitam nosso desejo de transformação, maestria pessoal, equilíbrio interno e consciência.

Área da Família

Na área do lado esquerdo, encontramos a Família. Aqui devemos cultivar a harmonia nas relações familiares e sociais. Esta área está ligada também à nossa comunidade, seja do nosso bairro, dos colegas de trabalho, etc.

É uma área que influencia também nossa saúde, aspecto da vida intimamente ligado à nossa herança genética e ao nosso bem-estar social. Por falar em herança, esta é a área que trata da riqueza que nos vem através de nossos pais ou antepassados, nosso patrimônio familiar.

Área do Centro

O centro é a área que nos representa, em todos os aspectos de nossa vida. Porque todo esse trabalho simboliza nossa busca por harmonia e bem-estar. Nós somos o ponto de equilíbrio entre todos esses aspectos que abordamos.

Aqui podemos colocar uma foto de nós mesmos, em um momento de paz, alegria e satisfação, uma imagem que evoque a ideia de equilíbrio.

Quadro dos Desejos com Feng Shui: por que fazer

Assim fica o nosso quadro completo. Mas você pode estar se perguntando: qual a vantagem de fazer um Quadro dos Desejos com Feng Shui, comparado ao Quadro dos Desejos tradicional?

Se o centro é o ponto de equilíbrio, os lados opostos precisam estar equilibrados em nossa vida, para termos uma vida plena. E agora podemos notar como as áreas localizadas em direções opostas são complementares.

Precisamos nos conhecer internamente, saber o que temos de mais belo a oferecer, para então sermos capazes de construir relacionamentos afetivos harmônicos, doando e recebendo amor de maneira saudável.

Nas duas áreas da horizontal, de um lado estão nossos antepassados e nossos vínculos sociais, o que recebemos do mundo; e do outro lado temos nossos filhos e aquilo que legamos ao mundo.

No outro eixo, temos de um lado os amigos e mentores, que nos apoiam, protegem e estimulam; e do outro temos a abundância, manifestação de nossos potenciais bem aplicados, numa retribuição àquilo que recebemos. Esse eixo também nos lembra de nos mantermos vinculados a quem nos apoia, mesmo em períodos de grande fartura.

No par vertical, o trabalho representa aquilo que construímos de sólido no mundo, e a fama é a manifestação externa dos resultados desse esforço.

Num Quadro dos Desejos qualquer, corremos o risco de focar demasiadamente numa das áreas, acarretando, ao final, desequilíbrios em nossa vida.

No Quadro dos Desejos com Feng Shui, somos naturalmente levados a pensar em todos os aspectos da vida que concorrem para o nosso bem-estar. O resultado certamente será melhor!

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

contato@alinemendes.com.br