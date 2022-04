As previsões astrológicas para a Páscoa de 2022 apontam para um período tenso em termos coletivos, envolvendo Plutão e Lua Cheia. Por outro lado, ainda poderemos ser tocados pela conjunção de Netuno e Júpiter em Peixes, que pode semear bons começos em termos de inspirações e novas tendências. E Vênus em bom aspecto com Urano traz contatos leves.

A seguir, veja um resumo dos principais trânsitos astrológicos desta Páscoa segundo a astróloga Vanessa Tuleski. Mas lembre-se que nem tudo isso necessariamente vai ter diretamente a ver com você. Para saber como o céu coletivo vai agir na sua vida, olhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Veja as previsões astrológicas para a Páscoa de 2022

Intensidade na Páscoa

O Sol quadra Plutão a partir de sexta-feira (15), uma combinação que, em geral, é indicativa de crises, tanto pessoais quanto coletivas. Seus efeitos se estendem até 21/04, feriado de Tiradentes, incluindo perdas, mortes (inclusive de famosos), violência, diagnósticos de saúde e emergências.

Por isso, cuide-se mais. Atente em relação a disputas de poder desnecessárias.

Escancarando mudanças necessárias

A Lua Cheia (saiba aqui como usar as fases da Lua a seu favor) ocorre às 15h55 de sábado (16) em Libra e, no mesmo dia, às 21h22, entra em Escorpião. A fase Cheia, neste Céu intenso, tem por vantagem escancarar o que não está bem e o que não está resolvido. Com isso, pode trazer a consciência do que precisa ser modificado.

Busque enxergar por este lado, o de procurar curas. A Lua Cheia também repercute até a próxima Lua Nova, no dia 30, quando tudo isto vai estar em evidência.

Sensibilidade e fé

A grande conjunção Júpiter e Netuno em Peixes (entenda aqui!) ocorre na terça (12), mas vai permear todo o mês de abril, trazendo mais sensibilidade, encantamento e empatia. É um marco astrológico importante e raro neste signo, que é o de domicílio dos dois planetas.

Além disso, dá início a um ciclo de 12 anos em que alguma inspiração importante na sua vida pode emergir agora. Portanto, aproveite para refletir e plantar as suas sementes! O aspecto favorece voltar a acreditar e fazer visualizações.

Ao mesmo tempo, o Sol em quadratura com Plutão ajuda a limpar e encarar o que não vai bem, como se fossem as ervas daninhas do seu futuro jardim que você quer eliminar.

Descanso e deixar fluir

Na Sexta-feira Santa (15), Marte entra no signo de Peixes, onde fica até 24/05. O planeta neste signo pede para reduzir o ritmo, requerendo mais tempo de descanso. Se sentir que a bagunça está grande, seja no trabalho ou em casa, aí você pode parar e colocar um pouco de ordem.

Curta os feriados! O posicionamento também ensina um “deixar fluir”, que também tem tudo a ver com a conjunção Júpiter/Netuno que foi explicada.

Surpresas no amor

Por fim, Vênus vai estar em bom aspecto com Urano a partir de sexta-feira (15), favorecendo se abrir a surpresas e a convites inesperados. Para pessoas solteiras, busque conhecer pessoas diferentes do seu padrão habitual. Aliás, rompê-lo um pouco pode se mostrar favorável.

Quem está em um compromisso tem um convite para inovar e sair da rotina. Permita-se coisas novas, um dos grandes pontos fortes do feriado de Páscoa! Se quiser conferir a química do casal, faça aqui a Sinastria Amorosa!

Dicas para a Páscoa

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com