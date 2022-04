Dia do Beijo: como é e como aquecer o beijo de cada signo?

Existe uma data no calendário reservada para homenagear um dos gestos de afeto mais intensos: 13 de abril é o Dia Internacional do Beijo ou, apenas, Dia do Beijo. Que tal aproveitar para saber como é e como aquecer o beijo de cada signo?

Seu signo solar revela o tipo de calor que você emite no beijo e sua essência ativa. Mas, para falarmos de beijo, é preciso analisar a posição de Marte no seu Mapa.

Clique aqui e confira gratuitamente a posição de Marte no seu Mapa Sexual. Agora que você já sabe, confira a seguir como é e como aquecer o beijo de cada signo segundo a astróloga Giane Portal.

Como é e como aquecer o beijo de cada signo

Marte em Áries

Impulsivo, energético, impetuoso e um tanto agressivo. E como tudo na vida de um ariano, o beijo também pode ser encarado como uma competição. Veja aqui terapias naturais para apimentar o beijo e também o sexo.

Marte em Touro

É o beijo longo, moroso e molhado, acompanhado de abraços e carinhos. Pode demorar um pouquinho a engrenar, mas depois parece que nunca terá fim. Se quiser aquecer o clima com a pessoa, experimente Aromas e cores para o quarto do casal.

Marte em Gêmeos

É aquele beijo que você nunca sabe o que esperar, pois Gêmeos adora experimentar e vai tentar um pouco de tudo. Mas às vezes o geminiano prefere conversar em vez de beijar! Que tal aprender sobre como a pessoa expressa sua sexualidade e, assim, lidar melhor com o beijo e a relação em geral? Veja aqui tudo sobre Lilith no Mapa.

Marte em Câncer

Romântico, suave, emotivo. Câncer cuida do outro e deseja segurança, e às vezes um beijo representa muito mais que um beijo: é quase uma aliança de casamento. Se quiser levar adiante essa relação, confira tudo sobre Vênus no Mapa Astral e o jeito de seduzir de cada signo.

Marte em Leão

Para os leoninos tudo tem que ser grandioso, dramático e apoteótico, e com o beijo não é diferente. Prepare-se para fortes emoções. Que tal descobrir o poder do toque para aquecer a relação? Saiba mais aqui.

Marte em Virgem

O beijo tecnicamente perfeito, com muita provocação e variação de intensidade. Às vezes é tão estudado que pode dar a sensação de ser ensaiado. Atenção: viver tentando ter o controle az muito mal não só a si mesmo como às pessoas com as quais se convive. Leia mais sobre isso aqui.

Marte em Libra

Refinado, elegante, cheio de galanteios. Libra adora agradar ao outro, e com seu beijo não é diferente… tanto que, eventualmente, o beijo libriano será um reflexo do seu. Cores e óleos essenciais podem apimentar o relacionamento, veja aqui.

Marte em Escorpião

É o beijo intenso e magnético. Escorpião quer sempre controlar e dominar as situações, e quando beija não é nem um pouco diferente disso. Saiba mais sobre Marte no Mapa Astral e como seduzir essa pessoa.

Marte em Sagitário

Espontâneo e com sabor de aventura. Sagitarianos são exagerados e a vida acontece em superlativo – assim como o seu beijo. Sabia que a Casa 5 no Mapa sugere o que você mais gosta na intimidade? Veja aqui

Marte em Capricórnio

Lento, mas voraz. A obstinação típica de Capricórnio é refletida do sabor de seu beijo. O excesso de autocontrole pode tirar a espontaneidade do momento. Veja aqui os benefícios da masturbação feminina para as relações.

Marte em Aquário

Original e surpreendente. Tão elétrico que pode dar choque, porque Aquário não aguenta contato físico prolongado. Totalmente inconvencional! Veja aqui sugestões especiais para decorar o seu quarto e atrair a paixão

Marte em Peixes

Cheio de fantasias, sensível, envolvente. É o beijo de cinema. A questão é que no imaginativo mundo pisciano, você nunca tem como prever de que gênero será esse filme…. Massagem a dois pode estreitar vínculos entre casal. Veja mais aqui!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

