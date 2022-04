O encontro de Júpiter e Netuno no signo regido por eles, que é Peixes, nesta terça-feira, dia 12 de abril, é raro e poderoso. Todas as pessoas vão sentir os efeitos dessa conjunção em alguma área das suas vidas. Veja a seguir as previsões da conjunção de Júpiter e Netuno para o seu signo.

Tenha em mente que o que falarei aqui diz respeito a um ciclo que se inicia com a conjunção e que pode durar 12 anos. Esse encontro dos dois planetas ocorrerá novamente somente no ano de 2035, mas será no signo de Áries. Então, semeie com consciência um sonho que poderá ser vivenciado nos próximos 12 anos.

Saiba que essa grande conjunção de Júpiter e Netuno pode representar tanto uma grande desilusão, quanto a realização de um sonho. Inclusive, pode indicar ambas as tendências (saiba aqui tudo sobre a grande conjunção em Peixes).

Previsões da conjunção de Júpiter e Netuno

O que vai acontecer na sua vida depende em qual Casa astrológica (entenda o significado de cada uma aqui) você tem Peixes no Mapa Astral, porque é o signo onde esse encontro entre os dois planetas está ocorrendo, e também do que você fará com essas informações.

Portanto, para ler as previsões da conjunção de Júpiter e Netuno, é preciso que você veja aqui no seu Mapa Astral a Casa onde você tem Peixes. Depois, volta aqui e leia as dicas do astrólogo Yub Miranda.

Peixes na Casa 1

Você pode perceber alguma decepção consigo, com seu corpo ou com algum projeto, talvez porque está com expectativas irrealistas em relação a você. Agora é o momento de se inspirar para suprir o vazio existencial com projetos pelos quais você possa encantar, se doar, comover, sensibilizar e “terapeutizar” as pessoas.

Peixes na Casa 2

Você pode estar sentindo uma decepção com sua vida financeira, profissional ou material. Talvez por estar com expectativas irrealistas em relação a um trabalho ou a ganhar dinheiro e ter um corpo perfeito. Agora é o momento de trabalhar e expressar seus dons de uma maneira inspirada e doadora, colocando seus talentos para encantar, comover, sensibilizar e “terapeutizar” as pessoas.

Peixes na Casa 3

Você pode estar sentindo uma grande decepção com sua capacidade de aprender/estudar ou de se locomover, ou com algum irmão/primo/vizinho/colega. Talvez por estar com expectativas estratosféricas em relação a algum sonho mental, intelectual, social e comunicativo. Agora é o momento de ler, conversar, trocar ideias, estudar e aprender com inspiração.

Peixes na Casa 4

Você pode estar sentindo uma grande decepção com seus familiares (especialmente os pais), com algum imóvel ou o local onde mora. Talvez porque está com expectativas exageradas de perfeição da família ou de determinado lugar. Não existe perfeição! Agora é o momento de você iniciar um novo ciclo e buscar realizar algum sonho emocional, familiar e residencial, agindo de forma mais inspirada e doadora.

Peixes na Casa 5

Talvez você esteja sentindo uma baita decepção com alguém com quem se relaciona, com algum filho/sobrinho/afilhado/criança ou com algum projeto criativo Pode ser que esteja percebendo uma desilusão com a sua forma de se expressar, talvez por estar com expectativas irrealistas em relação ao seu eu e a tudo aquilo que reflete a sua personalidade. Agora é o momento de você iniciar um novo ciclo, de mais amor consigo, de ter a inspiração de se expressar e curtir mais a vida.

Peixes na Casa 6

Provavelmente está sentindo uma insatisfação maior com seu desempenho profissional, com seu corpo/saúde, com algum funcionário/colega ou seu ambiente de trabalho. Talvez porque esteja com expectativas irrealistas em relação a uma metodologia, tratamento, profissional da saúde ou ao trabalho. Agora é o momento de iniciar um ciclo com mais amor no que faz, mais inspiração e de saber ajudar as pessoas em seu cotidiano e em seu trabalho.

Peixes na Casa 7

Possivelmente está sentindo uma baita insatisfação com a pessoa parceira (ou ela com você) caso se relacione, ou com o amor (caso não esteja num vínculo afetivo). Também pode estar sentindo uma desilusão com clientes ou sócios. Talvez porque está com expectativas irrealistas de estar num relacionamento perfeito ou numa parceria perfeita – o que não existe. É hora de iniciar um novo ciclo de mais empatia, romantismo e amor em suas relações.

Peixes na Casa 8

Você pode estar vivenciando uma decepção em um relacionamento íntimo ou uma parceria. Talvez porque está com grandes expectativas em uma vivência sexual, uma cumplicidade emocional ou um retorno financeiro (investimentos, herança, etc.) que venham salvar a sua vida de todos os problemas. Agora é o momento de lidar com as emoções, o sexo, o dinheiro, o poder, o inconsciente e o psíquico de um modo mais inspirado.

Peixes na Casa 9

Você pode estar percebendo uma baita decepção em relação a alguma viagem, crença, filosofia, professor/orientador, mestre, etc., ou uma desilusão com seu curso, com uma cultura, com alguém que mora longe, uma empresa do estrangeiro (uma filial, por exemplo) ou mesmo com a justiça. É o momento de iniciar um novo ciclo, a partir do qual vai em busca de uma fé que lhe inspire a fluir melhor na vida e se expandir por amplos horizontes.

Peixes na Casa 10

Você pode estar sentindo uma decepção com relação à sua carreira, sua empresa, seu cargo, sua chefia ou um de seus pais. Talvez porque estava na expectativa irrealista de que atingindo alguma meta, todos os seus problemas seriam magicamente resolvidos. Agora é o momento de iniciar um novo ciclo, colorindo sua forma de trabalhar, de produzir, de exercer poder e de assumir as responsabilidades com mais inspiração, amor, doação e flow.

Peixes na Casa 11

Você pode estar sentindo uma baita desilusão com algum amigo, colega, grupo, ideal ou coletividade, bem como com as pessoas de seu nicho ou círculo social. Talvez porque estava com expectativas estratosféricas de que esse grupo seria perfeito ou resolveria todos os problemas de sua vida. Agora é o momento de iniciar um novo ciclo, ao demonstrar seu espírito de equipe, e defender seus ideais de um jeito mais inspirado, amoroso e sensível.

Peixes na Casa 12

Você pode estar sentindo uma mega decepção com a espiritualidade, a religião, algum guru ou profissional da saúde, ou com a sua forma de buscar se curar, se conhecer e se entregar ao desconhecido. Talvez porque estava com expectativas irrealistas de que encontraria algo perfeito. Agora é o momento de iniciar um novo ciclo para buscar uma sintonia mais refinada, sensível e expansiva com a espiritualidade e a vida.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

