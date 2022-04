Previsões astrológicas da semana apontam para crises e boas surpresas

O Céu coletivo vai estar tenso na semana de Páscoa (de 11 a 17 de abril de 2022), que culmina na Lua cheia de sábado (16/04), envolvida com Plutão. Assim, crises podem caracterizar o âmbito coletivo e individual nesta e na próxima semana.

Contudo, Júpiter e Netuno em conjunção exata na terça (12) pontua para o poder da fé e da visualização. Entenda aqui tudo sobre a grande conjunção em Peixes!

Mercúrio e Vênus em sextil a partir de quinta-feira (14) trazem palavras mais suaves, enquanto Vênus em bom aspecto com Urano a partir de sexta (15) favorece os encontros surpresas e a quebra na rotina.

Lembrando que nem tudo isso necessariamente vai mexer com você. Para saber como os trânsitos coletivos vão agir na sua vida, olhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Plutão: questionamentos e crises

Na segunda-feira (11), Mercúrio quadra Plutão, aspecto que vem ocorrendo desde sexta-feira passada (08), e que mexe com o plano mental, pois podemos receber notícias ou opiniões que perturbem ou nos façam entrar em algum tipo de questionamento.

Ainda que Mercúrio comece a se afastar do aspecto, vai ser a vez de o Sol iniciar o mesmo contato, mais marcadamente a partir da sexta-feira (15), mas podendo ser sentido até antes. Os efeitos se estendem até 21/04, feriado de Tiradentes.

Abaixo, as muitas formas como esta quadratura pode se manifestar no coletivo:

Aumento de crises que possam ter perdas e mortes, sejam decorrentes de desastres naturais, como chuvas que causam desabamentos, como de situações tensas em países, como é o caso da Ucrânia. Aumento de riscos e violência. Por isto, acautele-se mais nas situações. Mais anúncios de perdas de pessoas famosas.

Na vida pessoal:

Também podem emergir crises, seja de perdas ou diagnósticos difíceis de saúde, ou envolvendo questões afetivas e de relacionamentos. Emergência de dores que já se pensavam ter sido resolvidas. Fantasmas do passado podem retornar. Para alguns, a combinação traz um viés obsessivo. Do lado positivo, quem souber usar o aspecto tem uma oportunidade para, em abril, trabalhar questões internas bastante profundas. A Lua cheia, aspecto que deixa tudo às claras (saiba aqui como usar as fases da Lua a seu favor), tem por vantagem escancarar o que não está bem e o que não está resolvido, e, com isto, trazer a consciência do que precisa ser visto e trabalhado. Tome cuidado com disputas de ego e de poder, pois vai ser mais fácil se ferir por este motivo nestes dias.

Júpiter e Netuno conjuntos em abril

Outra conjunção importante é a de Júpiter com Netuno, que vai caracterizar todo o mês de abril, mas que será exata na terça-feira (12).

Esta conjunção é um marco astrológico importante, que lança sementes para os anos vindouros. Está sendo especial que, em 2022, ela esteja ocorrendo em Peixes, signo de domicílio tanto de Júpiter como Netuno.

A grande conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes não é um encontro astrológico qualquer. A última vez em que aconteceu foi em 1856.

Uma conjunção deste porte semeia começos, que talvez estejam invisíveis agora, mas que serão vistos depois.

A conjunção expande a arte, a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, a poesia, a conexão espiritual, a empatia, os simbolismos.

No plano coletivo, fomenta ajudas solidárias e empatia, algo importante em um contexto coletivo bastante complicado por perdas econômicas decorrentes da pandemia e seus desdobramentos

Porém, do lado negativo, só é preciso ficar atento com a sombra de Peixes: ilusões, escapismos, drogas, vícios, falsos gurus e saídas milagrosas.

Ingresso de Marte em Peixes: hora de seguir o fluxo

A partir de sexta-feira (15), Marte sai do agitado signo de Aquário, que também incentiva atividades com grupos e amigos, e entra em Peixes, ficando neste signo até 24/05.

Marte pede uma atividade menos frenética quando está em Peixes, requerendo mais tempo de descanso e contemplação, até para emergir criatividade.

Muitos anos atrás, o filósofo Domenico De Masi trouxe o conceito do “ócio criativo”, isto é, a ideia de que o ócio ajuda a despertar a criatividade. Saber deixar fluir um pouco também é algo associado a este posicionamento.

Porém, quando sentir que a bagunça está demais, seja no trabalho ou na rotina, hora de colocar um pouco de ordem. Bom período para tirar férias e aproveitar os feriados.

A partir de quinta-feira, abra-se a surpresas

Apesar da intensidade do Sol/Plutão, Vênus vai estar em bom aspecto com Urano a partir de sexta-feira (15), favorecendo se abrir a surpresas e a convites inesperados.

Para solteiros que resolverem conhecer novas pessoas, o contato pode ser interessante para sair do comum e, para quem é comprometido, pode ser bacana quebrar a rotina.

O aspecto também auxilia o comércio nas vendas de última hora, que em geral vende bastante com a época de Páscoa.

Mercúrio também vai estar em bom contato com Vênus a partir de quinta-feira (14), trazendo mais charme para conversas e palavras mais amorosas. Isto pode ser um bálsamo para quem estiver passando por questões mais difíceis, sinalizadas pela quadratura do Sol com Plutão.

Em terapias, incentiva a ser gentil, mesmo que questões difíceis possam eventualmente emergir. Está em busca de ajuda profissional e individualizada? Veja aqui os terapeutas e terapias do Personare.

